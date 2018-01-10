Между двух огней

Украина и КНДР остаются главными вызовами для Москвы

В 2018 году основными вызовами для России могут стать эскалация конфликта на Корейском полуострове и дестабилизация на Украине. Вероятность заключить «большую сделку с США» сводится к нулю, считают в агентстве «Внешняя политика»

Украинские военные в селе Орехово Луганской области. 28 января 2015 года (Фото: Максим Левин / Reuters)

Россия способна в наступившем году использовать для упрочения своей позиции на мировой арене такие противоречия и вызовы глобального мира, как его продолжающаяся фрагментация, когда укрепление многополярности соседствует с кризисом идеологий и ценностей, и бурное развитие информационных технологий. Такой вывод содержится в докладе «Международные угрозы 2018» (есть в распоряжении РБК), подготовленном российским аналитическим агентством «Внешняя политика».

Однако, предупреждают эксперты, от Москвы потребуется правильный анализ ситуации, расстановка приоритетов и готовность к компромиссам. По их мнению, Россия должна отказаться от «фиксации на угрозе с Запада» как от пережитка прошлого, противопоставив этому сбалансированный подход к международным отношениям.

Базовой ценностью российской дипломатии, по мнению авторов доклада, должно стать сокращение несправедливости в мире, а инструментом проведения такой политики — прагматизм. «В потоке событий важно не быть пассивным наблюдателем, не упускать инициативу и правильно понимать существо перемен», — говорится в документе. Россия не обязана стремиться к возвращению статуса сверхдержавы времен СССР, но должна поддерживать статус глобального игрока, заключают эксперты.

Руководитель программы Московского центра Карнеги Андрей Колесников сомневается в том, что Москва готова к переменам во внешней политике. «По сути, у России нет ни стратегии, ни тактики во внешней политике, а отношения с Западом строятся по принципу «действия-реакция», — пояснил он РБК свою точку зрения. — Если мы хотим использовать прагматизм как инструмент, нужно быть готовым пойти на уступки в отношении Запада, но сейчас это невозможно».

«Пока в основе российской политики лежит факт присоединения Крыма, перемен в дипломатии ждать не стоит», — уверен Колесников.

«Черные лебеди» от политики

Среди целого спектра угроз, вызовов и возможностей 2018 года можно выделить несколько наиболее серьезных проблем, так называемых черных лебедей, сказал РБК Андрей Сушенцов, глава агентства «Внешняя политика» и программный директор клуба «Валдай» (термин «черный лебедь» был введен экономистом Нассимом Талебом, который так обозначил труднопредсказуемые события с катастрофическими последствиями). По мнению Сушенцова, возглавлявшего коллектив авторов, готовивших доклад, в 2018 году такими событиями могут стать эскалация конфликта на Корейском полуострове и политическая дестабилизация на Украине. «Кроме того, вероятная попытка вмешательства в мартовские выборы президента России поведет за собой международный кризис. Разумеется, никуда не денутся природные катаклизмы и теракты», — добавил эксперт.

Нормализация по периметру

Нормализация отношений с соседними странами должна стать одним из приоритетов российской внешней политики, полагают эксперты. На Украине они констатируют нарастание нестабильности и советуют Москве временно отойти в сторону, чтобы «дать националистическому эксперименту дискредитировать себя». За то время, пока украинцы пройдут «испытание свободой», Россия должна детально изучить политический ландшафт страны и помочь взрастить новую украинскую элиту.

Подобное «прощупывание почвы» имеет смысл и в отношении других бывших союзных республик. Учитывая, что последние активно диверсифицируют свою политику, развивая связи с Европой и Китаем, от Москвы требуется максимально тщательно конструировать вокруг себя общее военно-политическое и экономическое пространство на базе СНГ.

Отношения со странами дальнего зарубежья также должны складываться на основе компромисса и баланса интересов, уверены авторы документа. Выходом из текущего противостояния России и ЕС может стать частичное слияние Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ЕС. Однако для этого потребуются взаимные уступки Москвы и Брюсселя, чтобы позволить членам каждого из блоков свободно участвовать в форматах второго союза, указано в докладе.

От лоббизма до посредничества

В США аналитики прогнозируют усиление оппозиции администрации Дональда Трампа вплоть до запуска процесса импичмента после промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2018 года. Политический тупик и рост протекционизма в США сведут вероятность «большой сделки» между Москвой и Вашингтоном к нулю. В этих условиях России следует отказаться от традиционного противостояния, начав играть с Америкой по общим правилам — а именно наращивая легальный лоббизм в Вашингтоне как инструмент непрямого влияния на США.

На Ближнем Востоке при участии России постепенно разрешается ряд военных конфликтов (в Сирии и Ливии), но в 2018 году в полосу социально-экономического и политического кризисов могут попасть две ведущие региональные державы — Египет и Саудовская Аравия. Завершив в декабре 2017 года военную операцию в Сирии, Москва, по мнению аналитиков, получила достаточно влияния в регионе, чтобы взять на себя роль посредника в решении гуманитарных и экономических проблем.

С оглядкой на санкции

В конце декабря свой обзор внешней политики России в 2018 году представил другой аналитический центр — Российский совет по международным делам (РСМД). Аналитики РСМД разделили географически дипломатию России на четыре основных направления. Отношения с Западом могут еще сильнее пострадать из-за новых санкций и роста противоречий в вопросах кибербезопасности, говорится в докладе. Основные же возможности сводятся к расширению и углублению связей с ЕС без участия США. Ближний Восток рискует остаться эпицентром мировой напряженности и террористической угрозы, в связи с чем Россия должна продолжить усилия по созданию системы коллективной региональной безопасности.

На Дальнем Востоке угрозой эксперты РСМД называют не только конфликт в Корее, но и дистанцирование России от его разрешения. Поэтому Москва должна активизировать свою посредническую политику на этом направлении, развивая весь спектр связей с региональными игроками. Основными союзниками в Азии авторы доклада называют Индию и Китай, подчеркивая необходимость для России не допустить развития конфликта между ними. Наконец, в ближнем зарубежье есть риск разгорания тлеющих конфликтов по всей периферии (Средняя Азия, Нагорный Карабах, Донбасс), поэтому Москва должна бороться с дестабилизацией у своих границ, попутно предлагая соседним странам новые взаимовыгодные форматы сотрудничества.

Еще в декабре 2017 года традиционные ежегодные внешнеполитические прогнозы представили зарубежные эксперты. В отчете Bank of America главным экономическим риском для России в 2018 году названо вероятное расширение американских санкций на суверенный долг, то есть запрет иностранцам покупать российские гособлигации. Напротив, «белым лебедем» может стать повышение кредитного рейтинга России международными рейтинговыми агентствами до инвестиционного уровня.