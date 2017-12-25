Равняйсь, мирно!

За чей счет помирились «Роснефть» и «Система»

Тяжба «Роснефти» и «Системы» закончилась на следующий день после встречи Владимира Путина с элитой российского бизнеса. В результате мирового соглашения «Роснефть» получит 100 млрд руб. — почти втрое меньше, чем хотела в судах

Владимир Путин и Игорь Сечин (Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ)

Вечером в пятницу, 22 декабря, пресс-служба «Роснефти» сообщила, что совет директоров подконтрольной ей «Башнефти» утвердил условия мирового соглашения с АФК «Система». Позже это подтвердила пресс-служба «Системы». Согласно условиям соглашения, «Система» обязуется заплатить «Башнефти» 100 млрд руб. в срок до 30 марта 2018 года. Стороны договорились, что после полного погашения этой суммы откажутся от взаимных претензий, отмечает «Роснефть».

Таким образом, поставлена точка в судебном споре, который длился с мая 2017 года, когда «Роснефть» и «Башнефть» потребовали от «Системы» компенсировать 170,6 млрд руб. убытка, который, по их мнению, понесла башкирская компания из-за реорганизации в 2014 году (АФК до конца 2014 года контролировала «Башнефть»). В августе Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил этот иск, решив взыскать с «Системы» 136,3 млрд руб., а в понедельник, 18 декабря, апелляционный суд оставил это решение без изменений.

«Весомый вклад»

Мировое соглашение было заключено на следующий день после встречи президента Владимира Путина с крупнейшими российскими бизнесменами, в конце которой президент упомянул, что главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину и основному совладельцу «Системы» Владимиру Евтушенкову нужно сесть и договориться. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что это было сказано «в достаточно свободной и шутливой манере». Но в разговоре с РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев признал, что подписание мирового соглашения стало возможно в том числе благодаря «корректному и весомому вкладу президента Владимира Путина в достижение договоренностей после обращения к нему всех сторон спора, и в первую очередь — ответчиков».

Решение о мировом соглашении «Роснефти» и «Системы» — очевидно, это «президентский арбитраж», отмечает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Путин длительное время говорил про необходимость такого соглашения и на встрече с бизнесменами это повторил. В Кремле хотят, чтобы перед президентскими выборами ситуация была спокойной, предприниматели, испугавшиеся банкротства «Системы», успокоились, но и «Роснефть» нельзя обидеть, рассуждает Макаркин: поэтому сумма претензий снижена до компромиссных 100 млрд руб.

Фото: пресс-служба Президента России

Эта тяжба воспринималась как крайний негативный сигнал для бизнеса — говорящий о том, что госкорпорации и члены «Политбюро 2.0», включая Игоря Сечина, могут радикально менять правила игры и навязывать свою волю без ограничений, подтверждает президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Теперь Владимир Путин показал, что должен быть определенный баланс между интересами госкорпораций и частного бизнеса, добавляет он. Вопрос только в том, закончатся ли на этом претензии к «Системе» и Евтушенкову или после выборов они могут появиться вновь, предупреждает Макаркин.

Сможет ли «Система» заплатить

По данным на 30 сентября, на счетах «Системы» было 20,4 млрд руб., а общий долг компании составлял 149,1 млрд руб. Как сказал в пятницу Михаил Леонтьев, анализ финансового положения «Системы» показал, что изъятие всей суммы могло привести к ее банкротству и на истребование денег ушло бы три—пять лет, поэтому «Роснефть» согласилась на «дисконт».

«Система» осуществит выплату 100 млрд руб. «Башнефти» за счет собственных и заемных средств, говорится в сообщении АФК. Деньги она будет привлекать при помощи Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который «Роснефть» выбрала в качестве посредника на переговорах 29 ноября, и Сбербанка, поясняется в сообщении нефтяной компании.

Представители РФПИ и «Системы» отказались комментировать условия привлечения средств, пресс-служба Сбербанка отказалась от каких-либо комментариев.

Основную часть средств «Системе» предоставит Сбербанк, рассказали РБК два источника, знакомые с условиями соглашения. По их словам, АФК придется продать два актива. РФПИ также участвует в сделке, но не кредитом, а через реализацию активов, говорят оба собеседника РБК: в частности, фонд поможет корпорации продать долю в «Детском мире». Какую именно, они не говорят. Второй актив, который может быть продан, они также не называют.

«Системе» принадлежит 52,1% «Детского мира», этот пакет в пятницу стоил на Московской бирже 35,3 млрд руб. РФПИ поможет «Системе» привлечь 40 млрд руб., добавил еще один источник, знакомый с условиями соглашения.

​С выплатой 100 млрд руб. проблем быть не должно, уверен аналитик Raiffeisenbank Сергей Либин. Помимо «Детского мира» «Система» владеет и другими активами, и только принадлежащие ей 50,03% МТС на Московской бирже стоят больше 270 млрд руб., так что она легко привлечет оставшуюся сумму в банках, считает он.

Потенциально «Система» могла привлечь и 100 млрд руб., и 200 млрд руб. под залог своих активов, говорил ранее РБК директор группы корпоративных рейтингов S&P Global Александр Грязнов. По оценкам Raiffeisenbank, поступления «Системы» составляют 40–45 млрд руб. в год, в основном от дивидендов (помимо МТС и «Детского мира» контролирует «Медси», Башкирскую электросетевую компанию и др.). Этого хватит на обслуживание новых долгов, уверен Либин.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Сумма 100 млрд руб. существенно не скажется на финансовом положении «Роснефти», отмечает директор Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. Получение этой суммы потенциально поможет компании снизить чистый долг, включая предоплаты, примерно на 2%, подсчитал он. По оценке Fitch Ratings, чистый долг «Роснефти» (с учетом предоплат по долгосрочным контрактам поставки нефти) на 30 сентября составлял 5,3 трлн руб. Это не изменит того факта, что после череды приобретений «Роснефть» останется одной из самых закредитованных нефтегазовых компаний в России, подчеркивает Маринченко. Однако можно говорить о фактическом снижении суммы, за которую был куплен контрольный пакет «Башнефти» в октябре 2016 года, — 329,7 млрд руб., признает он.

Выплата компенсации АФК обеспечит около 10% инвестиционной программы «Роснефти» на 2018 год, которая, как ожидается, превысит 1 трлн руб., добавляет заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. ​Полученные от «Системы» 100 млрд руб. будут направлены на докапитализацию «Башнефти», в том числе модернизацию ее НПЗ, сказал РБК Михаил Леонтьев.

А были ли убытки

Арбитражный суд Башкирии 23 августа признал реорганизацию «Башнефти», проведенную «Системой» в 2014 году, неправомерной. Она включала передачу «Системе» 49,4% акций «Система-Инвест» в обмен на акции «Башнефти» и другие активы, что упростило ее акционерную структуру, а также списание долга «Системы-Инвест» перед «Башнефтью» на 37 млрд руб. и погашение 3,9% акций «Башнефти», которые нефтяная компания выкупила у миноритариев, несогласных с условиями сделки. Все эти сделки происходили «непосредственно» перед истребованием акций «Башнефти», принадлежащих «Системе», в пользу государства. «[Это] ​указывает на намерение ответчиков использовать корпоративную процедуру реорганизации прежде всего для неправомерного вывода активов контролируемого общества», — говорится в решении суда.

Однако реорганизация «Башнефти» проходила весной 2014 года, а акции были изъяты только через полгода. И представители «Системы» настаивали на том, что реорганизация была подготовкой к размещению акций компании на Лондонской фондовой бирже: для этого она и устраняла перекрестную структуру собственности и продавала непрофильные активы.

Фото: Global Look Press

Центральный вопрос первого иска «Роснефти» и «Башнефти» состоял в том, понесла ли башкирская компания убытки; он не был надлежащим образом исследован судом, утверждает адвокат Московской городской коллегии адвокатов Алексей Мельников. Суд отказался проводить независимую судебную экспертизу и, не обладая экономическими познаниями, согласился с мнением «Роснефти», что убытки были. К тому же в рамках этого спора «Роснефть» увеличила требования с 106,6 млрд до 170,6 млрд руб., ссылаясь на ослабление курса рубля относительно доллара с 2014 года, что в действующей судебной практике никогда ранее не встречалось, указывает Мельников.

Подавая второй иск к «Системе» о возврате дивидендов «Башнефти», «Роснефть» утверждала, что корпорация выводила средства из «Башнефти», ​необходимые для обеспечения ее «нормальной, бесперебойной и технически безопасной работы», а результатом этого ​стали нарушение сроков и качества ремонтного обслуживания, износ оборудования, что привело, в частности, к авариям на заводах компании.

«Башнефть» придерживалась политики выплаты до 100% денежного потока на дивиденды, и капитальных вложений, возможно, было недостаточно, но уже в 2014 году было видно, что инвестиции растут, замечает ведущий аналитик по нефти и газу Wood&Co Ильдар Давлетшин. «Размер платежа не менее чем в три раза больше справедливого размера ущерба, нанесенного «Системой» «Башнефти» за весь период контроля над ней (2009–2014 годы)», — считает директор Prosperity Capital Management Александр Бранис.