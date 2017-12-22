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Кадры воспасение
Газета № 223 (2720) (2212) 21 дек, 17:07
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Кадры воспасение
В набсовет санируемого «ФК Открытие» вошли представители Московской биржи, ЦБ, Минфина и ЕБРР. Высокий уровень совета должен восстановить репутацию банка в глазах международных инвесторов и участников российского финансового рынка
Ксения Юдаева (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Новый состав наблюдательного совета банка «ФК Открытие» был утвержден собранием акционеров 21 декабря, говорится в сообщении банка. В повестке собрания также было прекращение полномочий старого набсовета.

В набсовет «ФК Открытие» вошли семь человек. Это Михаил Задорнов — будущий глава «ФК Открытие», до конца года занимающий пост главы ВТБ24, а также зампредседателя набсовета Московской биржи Андрей Голиков, председатель правления банка UBS в России Елена Титова, член совета директоров ЕБРР Денис Морозов, заместитель министра финансов Алексей Моисеев, первый зампред Банка России Ксения Юдаева, советник председателя ЦБ Алексей Симановский.

В первоначальной версии материала была информация о том, что в набсовет вошел глава РФПИ Кирилл Дмитриев. После публикации материала было опубликовано официальное сообщение банка, согласно которому Дмитриев в новый состав набсовета не вошел.

Андрей Голиков не стал комментировать свое назначение. Связаться с Ксенией Юдаевой не удалось. В приемной Алексея Симановского порекомендовали обратиться в пресс-службу ЦБ. В пресс-службе заявили: комментарии возможны после официальных объявлений, на момент подготовки материала ЦБ не прокомментировал назначения.

Связаться с Денисом Морозовым и Алексеем Моисеевым не удалось. В ЕБРР и Минфине не ответили на запрос РБК.

Новый этап

Банк «ФК Открытие» стал первым санированным по новой схеме при участии ЦБ с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Временная администрация ЦБ была введена в банк 29 августа 2017 года, полномочия правления были приостановлены, решения акционеров и наблюдательного совета согласовывались с ЦБ. В периметр санации были включены входившие в группу банка СК «Росгосстрах», банк «Траст», Росгосстрах Банк, АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-гарант», АО «НПФ электроэнергетики», ОАО «НПФ РГС», АО «Открытие Брокер», а также финансовые сервисы «Точка» и «Рокетбанк».

Банк России отмечал, что причиной ухудшения состояния банка была его рискованная бизнес-модель: кредитование связанных компаний, проведение сделок слияния-поглощения за счет заемных средств, избыточное кредитование собственников без должного внимания к управлению рисками. В июле банку был присвоен рейтинг АКРА ВВВ-, что не позволило ему привлекать средства пенсионных фондов и бюджета. В июле—сентябре банк столкнулся с масштабным оттоком средств клиентов. ​

На санацию банка ЦБ отводил шесть-восемь месяцев, работа временной администрации ЦБ завершилась 29 ноября, когда банк был передан в управление ФКБС. После этого капитал банка был уменьшен до 1 руб., доли старых акционеров размыты, прекращены обязательства банка по субординированным займам. Затем регулятор приобрел допэмиссию акций «ФК Открытие» на сумму 456,2 млрд руб. и стал собственником 99,9%.

«Формирование нового состава постоянных органов управления банка — плановый этап в рамках мер по повышению финансовой устойчивости «Открытия», которые осуществляет Банк России, — говорится в пресс-релизе банка по поводу избрания нового наблюдательного совета. — С их избранием завершается работа временной администрации, постоянное исполнительное управление банком передается вновь избранным коллегиальным органам». Приказ ЦБ о прекращении работы временной администрации ​​был опубликован также 21 декабря, в день проведения собрания акционеров.​​ ​Как сообщил РБК источник в «ФК Открытие», в ближайшее время будет сформирован новый состав правления банка.

Председателем прежнего набсовета «ФК Открытие» был член совета директоров «Открытие Холдинга» Рубен Аганбегян, ранее занимавший также должность президента банка. Также в набсовет входили топ-менеджеры структур «Открытие Холдинга» (Алексей Карахан, Дмитрий Попков, Ольга Плаксина) и члены правления банка «ФК Открытие» (председатель правления Евгений Данкевич и зампред правления Елена Будник). Также в составе набсовета было три независимых члена: член совета директоров НП «Национальный платежный совет» Александр Мурычев, советник первого зампреда Внешэкономбанка по вопросам корреспондентских отношений Александр Зеленов, бывший председатель ФКЦБ, управляющий директор Института корпоративного права и управления Дмитрий Васильев.

Набсовет для инвесторов

По мнению опрошенных РБК экспертов, новый состав набсовета говорит о намерении ЦБ восстановить репутацию банка на международном финансовом рынке.

«Столь высокий уровень набсовета банка «ФК Открытие» говорит о серьезности намерений регулятора вывести банк в нормальное рабочее состояние и создать на его основе важный финансовый институт, — говорит аналитик S&P Дмитрий Назаров. — Практически все члены набсовета хорошо известны и в России, и за рубежом. Выбор именно этих кандидатов может свидетельствовать в том числе о намерении регулятора восстановить репутацию банка в глазах международных инвесторов и контрагентов с целью привлечения капитала в дальнейшем. Немаловажным является и восстановление доверия у крупных корпоративных клиентов и контрагентов в России».

Бывший первый зампред ЦБ, член наблюдательного совета Сбербанка Геннадий Меликьян отметил в разговоре с РБК, что все участники наблюдательного совета «Открытия» — опытные люди, знающие банковское дело. «Сильная команда, способная поддержать трансформацию банка. Вместе с тем оба представителя от Центробанка независимы от надзора [департамента банковского надзора ЦБ. — РБК], что позволяет избежать конфликта интересов», — добавил он.​

«Представители ЦБ как акционера в составе набсовета очевидны, представители Минфина будут курировать распределение средств, предоставленных «Открытию» на санацию, — рассуждает член наблюдательного совета Дойче Банка, партнер-основатель финансового бутика Matrix Capital Павел Теплухин. — В задачах набсовета — формирование новой стратегии развития банка, чтобы он не стал мертвым грузом и максимально быстро вернулся к нормальному функционированию. Денис Морозов и Елена Титова — коммерческие люди, неоднократно и успешно проходившие через такие стратегические упражнения. В новом виде набсовет выглядит сбалансированным и интеллектуально очень сильным».

В то же время основной объем задач при обеспечении дальнейшей работы банка ляжет на исполнительные органы управления, напоминают эксперты. «У набсовета, по сути, представительские функции, скорее всего, сейчас его основная задача — убедить рынок, что банк будет нормально работать и развиваться, — рассуждает старший директор FitchRatings Александр Данилов. — В то же время реализация этого плана будет зависеть от менеджмента, и это будет крайне непростой задачей, учитывая текущее состояние банка. В первую очередь придется сокращать операционные расходы в соответствии с меньшим размером активов, после того как около четверти их было фактически обесценено и зарезервировано. Банку необходимо будет также искать источники рыночного фондирования, чтобы замещать финансирование со стороны ЦБ. Одновременно надо решать вопрос о дальнейшей бизнес-модели, и здесь перспективы тоже пока неясны. В результате не очевидно, что ЦБ сможет в среднесрочной перспективе найти покупателя на этот банк, как они пока рассчитывают».

Авторы: Елена Пашутинская, Марина Божко.
Теги: санация , Банк России , ЦБ , РФПИ , Ксения Юдаева , «ФК Открытие»
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