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Ставки стынут в декабре
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Ставки стынут в декабре
Газета № 223 (2720) (2212) Деньги, 21 дек, 18:40
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Ставки стынут в декабре
Как изменялись за месяц доходы по валютным депозитам
Валютные вклады в декабре претерпели минимальные изменения доходности. Ставки достигли равновесного значения и вряд ли сильно изменятся в ближайшее время, уверены эксперты
Иллюстрация: Тимур Зима для РБК

Средние ставки по валютным вкладам в 15 крупнейших по объему привлеченных средств российских банках за последний месяц претерпели минимальные изменения. Ставки по вкладам в долларах на шесть месяцев выросли на 0,03 п.п., до 0,87% годовых; по вкладам на год рост ставок составил тоже 0,03 п.п., до 1,25% годовых. Эти повышения произошли за счет пересмотра ставок банком «Санкт-Петербург». Средняя ставка по вкладам в долларах на три месяца не изменилась и составила 0,38% годовых.

Средняя ставка по вкладам в евро на год снизилась на 0,01 п.п.,  до 0,37% годовых, из-за снижения ставки банком «ФК Открытие». Ставки по вкладам в евро на три и шесть месяцев не изменились и составили 0,11% и 0,23% годовых соответственно.

По мнению генерального директора Frank RG Юрия Грибанова, динамика ставок по валютным вкладам определяется в последнее время внешними факторами: изменением ставки ФРС США, влияющей на стоимость привлечения долларов, и спросом корпоративных клиентов банков на валюту для выплат по внешним долгам. И оба этих фактора были учтены еще месяцем ранее, в ноябре, поэтому в декабре ставки практически не менялись. «ФРС ожидаемо повысила ставку в декабре, а к увеличению выплат по долгам банки подготовились заранее. Никаких неожиданных вещей не случилось, поэтому у банков не было причин для заметных маневров в процентных ставках», — считает он.

В целом же за последние 12 месяцев средние ставки по вкладам в долларах умеренно повысились, а по вкладам в евро снизились. Так, ставки по трехмесячным вкладам в долларах выросли на 0,06 п.п., по вкладам на полгода — на 0,2 п.п., по годовым вкладам — на 0,11 п.п. По вкладам в евро на три месяца ставки снизились на 0,06 п.п., на полгода — на 0,05 п.п., по годовым вкладам — на 0,06 п.п. По мнению Грибанова, такая динамика ставок по долларовым вкладам по сравнению с депозитами в евро может объясняться произошедшим в течение года повышением ключевой ставки ФРС (американский регулятор в 2017 году трижды повысил ставку суммарно на 0,75 п.п., в то время как Европейский центробанк ставку не повышал).

Доходность

Наибольшую доходность по годовым депозитам в долларах сейчас предлагает Промсвязьбанк — 2,2% годовых. Далее следуют Бинбанк (1,65%), ВТБ Банк Москвы и Московский индустриальный банк (по 1,5%). По ставкам вкладов в долларах на полгода лидирует Промсвязьбанк, предлагающий 2% годовых, далее идут Бинбанк (1,3%) и МКБ (1,1% годовых).

По краткосрочным трехмесячным вкладам в долларах наиболее высокие ставки предлагают Промсвязьбанк (1% годовых), Московский кредитный банк (0,75% годовых) и Бинбанк (0,55%).

По годовым вкладам в евро самую высокую доходность предлагает Промсвязьбанк (1,2% годовых), далее идут Бинбанк (0,8% годовых) и Московский индустриальный банк (0,75%). По вкладам на полгода в евро Промсвязьбанк предлагает ставку в 1% годовых, Бинбанк — 0,4% годовых, Московский кредитный банк и Московский индустриальный банк — 0,35% годовых.

По трехмесячным вкладам в евро ставки в Промсвязьбанке составляют 0,5% годовых, Бинбанке — 0,25% годовых, в остальных банках выборки не более чем под 0,1% годовых.

Валюта без интереса

Сейчас к валютным вкладам не проявляют большого интереса ни банки, ни граждане, считают эксперты. «Банки практически перестали предъявлять спрос на привлечение новой валютной ликвидности. Это привело к тому, что они вынуждены сдерживать рост своих портфелей валютных вкладов, поддерживая ставки на минимальных значениях», — отмечает аналитик ХКФ Банка Станислав Дужинский. Банкам не нужны валютные пассивы, поскольку валютное кредитование продолжает снижаться, поясняет главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. Согласно данным Банка России, портфель кредитов, выданных банками российским компаниям в иностранной валюте, сократился с января по декабрь 2017 года на 7,3% (до 5,68 трлн руб. в рублевом выражении), физическим лицам — на 26,4% (до 114,1 млрд руб.).

Вкладчики тоже не торопятся делать валютные вклады. «Серьезного интереса к долгосрочным валютным вложениям мы сейчас у наших клиентов не наблюдаем. В 2017 году доля валютных вкладов розничных клиентов в портфеле снизилась с 14 до 10%. На снижение доли россиян, хранящих сбережения в долларах, повлияла прежде всего стабильность рубля», — говорит руководитель службы сберегательных и комиссионных продуктов банка ВТБ Наталья Сумакова. По данным Банка России, с начала 2017 года стоимость бивалютной корзины, состоящей из доллара и евро, выросла к рублю лишь на 2,3%.

Ожидаемая стабильность

В ближайшее время заметных изменений в ставках по валютным вкладам не будет, полагают эксперты. «В январе традиционно наблюдается спад деловой активности. В связи с этим каких-либо заметных изменений в ставках ожидать не приходится», — говорит Сумакова.

«Скорее всего, ставки на валютные вклады уже достигли минимального равновесного значения, отражающего спрос и предложение на них. Поэтому наиболее вероятно, что в ближайшее время они останутся на текущем уровне или незначительно скорректируются вниз», — считает Дужинский.

В более долгосрочной перспективе каких-то драматических изменений ждать тоже не следует. «Я думаю, что ставки по валютным вкладам в следующем году могут незначительно колебаться в обе стороны. В какой-то степени это будет зависеть от состояния мировой экономики и действий ФРС и Европейского центробанка, но это будет непрямая зависимость, потому что внутреннего спроса на валюту у нас нет в большом количестве. При этом тенденция снижения ставок маловероятна — падать им особо некуда, они и так около ноля», — отмечает Грибанов. ФРС в следующем году планирует три повышения ключевой ставки суммарно на 0,75 п.п., однако это может привести к гораздо более слабому повышению ставок по вкладам в долларах в следующем году — примерно на 0,25 п.п., полагает Грибанов. По вкладам в евро каких-либо значимых изменений ставок эксперты не ожидают.

Автор: Иван Аношин.
При участии: Алексей Митраков.
Теги: доллар , валютные вклады , процентные ставки
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