Гражданам простят условные доходы

Налоговая амнистия прошла второе чтение в Думе

Госдума одобрила во втором, основном чтении поправки, позволяющие провести налоговую амнистию — массовое списание безнадежных долгов россиян по налогам. На подготовку поправок, инициированных президентом, ушло меньше недели

Андрей Макаров (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Депутаты поддержали во втором чтении пакет поправок в Налоговый кодекс, включая положения, направленные на освобождение россиян от лишнего налогового бремени. Эти положения были добавлены к законопроекту об уточнении налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК), который уже был принят Думой в первом чтении в начале декабря. «За» проголосовали 406 депутатов, передает корреспондент РБК.

Поправки позволяют списать с физических лиц и индивидуальных предпринимателей недоимки по ряду налогов, а также задолженности ИП по страховым взносам. Кроме того, пенсионеры, инвалиды и ветераны, владеющие земельными участками, будут освобождены от «налога на шесть соток». Представляя законопроект, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что предложенные изменения налогового законодательства отражают порученное президентом Владимиром Путиным н​а его пресс-конференции 14 декабря.

Условные доходы

«Первое, о чем говорил президент, — это необходимость освобождения физических лиц от образовавшейся задолженности по так называемым условным доходам», — сказал Макаров. Поправка расширяет список доходов, освобождаемых от НДФЛ (ст. 217 Налогового кодекса). К ним предложено отнести доходы с 1 января 2015-го по 1 декабря 2017 года, при получении которых не был удержан налог налоговым агентом.

С принятием этой поправки исчезнет проблема накопленных налоговых долгов, когда налоговики начисляли гражданам НДФЛ как следствие списания их долгов перед банками, телефонными операторами, предприятиями ЖКХ и т.п. По словам Владимира Путина, это «бессмысленная» практика. Но отказываться от нее власти не будут: такие «условные доходы», полученные после 1 декабря 2017 года, снова будут облагаться НДФЛ.

Глава бюджетного комитета подчеркнул, что задача Госдумы сделать так, чтобы уже с 1 января «груз долгов на людей не давил». Третье чтение законопроекта запланировано на четверг, 21 декабря.​

«Не много и не мало»

Еще одна поправка предполагает освобождение пенсионеров, инвалидов и ветеранов войны от уплаты налога на небольшие земельные участки. Сейчас пенсионеры по старости освобождены от налога на квартиры и другие строения и помещения в их собственности, но не от земельного налога. А для льготных категорий по земельному налогу (инвалиды, ветераны и т.д.), куда пенсионеры как отдельная группа не входят, предусмотрен денежный вычет 10 тыс. руб. из налоговой базы — кадастровой стоимости земельного участка.

«Президент совершенно справедливо отмечает, что 10 тыс. руб. — это не много и не мало, а надо освободить эти шесть соток, решить этот вопрос для очень большого количества людей», — заявил на пленарном заседании Макаров.

Как следует из текста поправки, пенсионеров включат в льготную категорию по земельному налогу, а денежный налоговый вычет (10 тыс. руб.) будет заменен вычетом в натуральном выражении: налоговая база будет уменьшена на кадастровую стоимость 600 кв. м, находящихся в собственности льготника. Таким образом, для участков большего размера сохранится необходимость платить налог, но лишь за тот размер земли, что останется после вычета шести соток.

По данным Торгово-промышленной палаты, средняя кадастровая стоимость земель садоводческих, огороднических и дачных объединений, например, в Подмосковье составляет 154,3 тыс. руб. за одну сотку. Налог на участок в шесть соток такой кадастровой стоимостью составит 2,8 тыс. руб. в год. Если применять денежный вычет 10 тыс. руб. из налоговой базы, то сумма налога уменьшается примерно на 200 руб. А теперь, после утверждения поправок, платить земельный налог за такой участок вообще не придется.

Макаров подчеркнул, что поправке придается обратная сила: льгота распространяется уже на налог за текущий 2017 год. Причем депутатам придется найти варианты компенсировать выпадающие в связи с этой поправкой доходы в бюджетах муниципалитетов в следующем году. «Кстати, наша с вами задача — когда мы будем рассматривать поправки к закону о бюджете, подумать о тех выпадающих доходах муниципальных бюджетов, которые мы обязаны будем компенсировать. Это не за счет муниципалитетов, а за счет федерального бюджета, просто это надо отложить, это наше с вами домашнее задание», — сказал глава бюджетного комитета.

Долги на землю, транспорт и недвижимость

Поправками также будет признана безнадежной и подлежащей списанию недоимка по имущественным налогам физических лиц (налоги на землю, недвижимость и транспорт), образовавшаяся на 1 января 2015 года, равно как и задолженность по пеням, начисленным с того времени за эту недоимку.

По словам Макарова, существует огромное количество долгов, являющихся безнадежными, которые нельзя взыскать и по которым отсутствуют документы. «Все они висят в личном кабинете и влияют на возможности человека, хотя давным-давно надо было их списать, но просто это тяжелейшая процедура, надо потратить на это огромное количество средств, и это миллионы людей и миллиарды рублей», — рассказал он.

По данным ФНС, неурегулированная задолженность граждан по этим налогам на 1 января 2015 года составляла 103 млрд руб. (не считая пеней, набежавших после), какая-то часть этой задолженности была погашена в последующие периоды. Путин говорил, что списать нужно 41 млрд руб. Безнадежной можно считать задолженность тех граждан, кому налоговые органы не смогли предъявить иск в силу разных обстоятельств, либо тех, у кого истек срок давности по уплате налога, пояснял РБК член комитета по бюджету Дмитрий Юрков. Например, по транспортному налогу в 2018 году налоговая вправе выставить счет владельцу автомобиля только за период 2015–2017 годов, то есть не более трех лет, предшествующих году направления уведомления.

Безнадежными также будут признаны долги индивидуальных предпринимателей на аналогичную дату (1 января 2015 года) по ряду налогов, за исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и таможенного НДС. Макаров напомнил слова президента, что все это также должно произойти без участия налогоплательщика. «Президент предложил списать эти налоги, но это надо сделать, сказал он, не дергая людей, это должна сделать сама налоговая служба», — отметил Макаров.

В таких списаниях налоговых долгов может быть элемент неравного отношения к налогоплательщикам, полагает замруководителя российской налоговой практики IPT Group Елена Чурсина. Добросовестные налогоплательщики, погасившие задолженность добровольно, окажутся в худшем положении по сравнению с недобросовестными, которым государство простит долги, предупреждает она.

Глава «Опоры России» Александр Калинин сказал РБК, что расширение круга ИП, которым будут прощены долги, пойдет на пользу бизнес-активности в стране. Списание долгов по группе налогов коснется тех, кто пытался вести бизнес, но прогорел, пояснил он. «У нас фактически вход в бизнес — рубль, а выход — пять. Это прежде всего может сказаться на индивидуальных предпринимателях, поскольку у них все коррелируется с личным имуществом. Поэтому это шаг навстречу бизнесу», — сказал Калинин.

Общий объем недоимок и задолженности по пеням, который будет списан, пока неизвестен. Из слов Путина на пресс-конференции следовало, что это как минимум 56–60 млрд руб. Минфин и ФНС этот вопрос не комментируют.

Списать неработавшим ИП

Наконец, поправками признаются безнадежными и подлежат списанию недоимка по страховым взносам и задолженность по соответствующим пеням и штрафам индивидуальных предпринимателей за периоды, истекшие до 1 января 2017 года. В ходе пресс-конференции Путин говорил о намерении простить долги 2,9 млн индивидуальных предпринимателей на сумму 15 млрд руб. Речь идет именно об ИП, кому страховые взносы начислялись при отсутствии фактической деятельности.

«Бывает, что люди зарегистрировались в качестве ИП, работать не начинали, а страховые взносы у нас платятся по факту регистрации, а не по виду деятельности. И если он не работал, не подавал никакой документации, то ему начислялось восемь МРОТ со штрафом. Это огромная проблема для людей; более того, взыскание этих средств неминуемо повлекло бы обращение в суды, поэтому президент предложил эту проблему также решить», — рассказал Макаров.

Чтобы определить неактивных ИП, ФНС, вероятнее всего, воспользуется правилами, которые сейчас применяются при исключении из ЕГРЮЛ брошенных («мертвых») фирм, отмечает партнер налоговой практики адвокатского бюро КИАП Михаил Успенский. «Для этого существуют два критерия, которые должны выполняться одновременно: несдача отчетности и отсутствие операций хотя бы по одному расчетному счету за последние 12 месяцев», — говорит он. Кроме того, налоговые инспекторы могут попытаться провести анализ бизнес-активности соответствующего лица в интернете, добавляет юрист налоговой практики Sameta Реваз Читая.