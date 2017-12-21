Союзное ток-шоу

Белоруссия прекращает закупки российского электричества

Минск не договорился с Москвой о стоимости импорта электричества. В связи с этим с 2018 года Белоруссия «полностью» отказывается от закупок, заявил министр энергетики республики

Солнечная электростанция в Белоруссии (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Россия и Белоруссия не договорились о стоимости импорта электроэнергии. Из-за этого с 2018 года республика откажется от него, заявил в ходе выступления в белорусском парламенте министр энергетики страны Владимир Потупчик, передает местное агентство «Белта».

Закончены переговоры с Россией по импортным закупкам электроэнергии, отметил он, сообщив, что в результате Минск «пришел к выводу — [он] не будет закупать ее [электроэнергию] по ценам России». «Будем замещать собственной выработкой», — сообщил глава ведомства, подчеркнув, что «уже с 2018 года» Белоруссия «полностью отказывается от импорта электроэнергии».

Этому, по словам заместителя премьер-министра республики Владимира Семашко, также должен будет способствовать ввод в эксплуатацию собственной атомной электростанции БелАЭС​. ​ «С вводом станции будут излишки электроэнергии», — заметил он в ходе своего выступления в парламенте.

Официальных уведомлений от белорусской стороны об отказе от переговоров по поставкам электроэнергии в российское Минэнерго не поступало, сказал РБК представитель ведомства.

Сейчас Белоруссия, по данным Семашко, «ведет переговоры по экспорту электроэнергии» с другими странами. С какими именно, зампредседателя правительства Белоруссии не пояснил. Ранее власти республики планировали отказаться от импорта электроэнергии в 2020 году.​

Согласно данным пресс-службы Министерства энергетики Белоруссии, в 2016 году из России в республику для «повышения энергетической безопасности Белоруссии, диверсификации топливно-энергетического баланса и проведения ремонтной кампании энергетического оборудования на экономически выгодных для республики условиях» было поставлено 2,5 млрд кВт·ч​ электроэнергии (по данным российского Минэнерго — 3,18 млрд кВт·ч​). В 2015 году этот объем составлял 2,8 млрд кВт·ч​, в 2014-м — 3,8 млрд кВт·ч. В 2013 году, как уточнили в ведомстве, этот показатель равнялся 6,7 млрд кВт·ч​, а в 2012-м оценивался в 7,9 млрд кВт·ч.​

В феврале 2017 года Москва и Минск согласовали объемы поставок электроэнергии на текущий год. «Мы договорились на импорт в Белоруссию 2,5 млрд кВт·ч​ — это законтрактованная электроэнергия. Плюс еще 1 млрд кВт·ч — это резерв», — отметил заместитель министра энергетики республики Вадим Закревский. «Проблемных вопросов здесь нет», — подчеркнул он.

По оценкам директора группы исследований и прогнозирования АКРА Натальи Пороховой, в 2017 году Белоруссия импортирует из России 2,6 млрд кВт·ч на $123 млн, это составляет 7% потребления страной электроэнергии. Порохова сомневается, что Белоруссия сможет заместить эти объемы, поскольку возможности соседних стран ограниченны: Литва после закрытия Игналинской АЭС сама импортирует электроэнергию из России и Белоруссии, Украина переживает дефицит электроэнергии из-за ограничений поставок угля на ТЭС после перехода шахт Донбасса под внешнее управление властей непризнанных республик.

19 июля Семашко заявил, что 95% выработки электроэнергии в Белоруссии приходится на газ. Снизить зависимость страны от этих поставок, по словам заместителя премьер-министра, также должен был помочь запуск БелАЭС. Однако как в поставках газа, так и в строительстве станции главным партнером Белоруссии, напомнил он, выступала Россия. Согласно договору в 2018 году она впервые поставит на АЭС ядерное топливо.

Белорусская атомная электростанция строится в Гродненской области по российскому проекту «АЭС-2006». Этим занимается российский «Атомстройэкспорт», финансируют возведение объекта правительство России и Внешэкономбанк. На АЭС будут два энергоблока мощностью 1,2 тыс. МВт каждый. Первый планируется ввести в эксплуатацию в 2019-м, второй — в 2020 году.