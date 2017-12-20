Недоразвитость ведет в юриспруденцию

Экономисты объяснили популярность непроизводительных специальностей в России

Талантливые российские школьники чаще идут в юристы и чиновники, если живут в регионах с неразвитыми институтами, пишут эксперты Университета Индианы и ВШЭ. Институциональная среда уводит их от профессий с высоким вкладом в ВВП

Результаты вступительных экзаменов на юридический факультет МГУ (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Почему более талантливые выпускники российских школ при поступлении в вузы чаще выбирают юриспруденцию и госуправление, а не естественные науки и технические специальности? Ответ на этот вопрос дали профессор Университета Индианы в Блумингтоне (США) Михаил Алексеев и экономисты Тимур Натхов и Леонид Полищук из Высшей школы экономики (ВШЭ). Дело в слабости экономических институтов в России, таких как собственность, частное предпринимательство, налоги и т.д., утверждают исследователи в работе «Качество институтов и выбор профессии: эмпирическое исследование на данных по российским регионам», представленной на международной конференции в Российской экономической школе.

Юристы против инженеров

С переходом к рыночной экономике в 1990-х открылись и быстро стали востребованными новые направления образования, такие как менеджмент, право и экономика​, а традиционные в советское время инженерно-технические и естественно-научные специальности потеряли привлекательность. Но в странах бывшего социалистического блока, совершивших успешный рыночный транзит (например, Чехия или Польша), перекос в сторону юриспруденции и управления со временем был ликвидирован, а в России по-прежнему наблюдается аномальная популярность этих отраслей, отмечают авторы доклада.

На выбор специализации абитуриентами влияет развитость институтов. Дисциплины STEM (американский термин: «естественные науки, технологии, инженерия, математика») относятся к «производительным», они вносят положительный вклад в экономический рост. А юриспруденцию и управление авторы относят к «непроизводительным», рентоориентированным областям — они только перераспределяют ресурсы из более продуктивных отраслей. Исследователи не выступают в целом против юристов и управленцев — речь идет лишь о том, что плохая институциональная среда приводит к чрезмерному смещению человеческого капитала в пользу непроизводительных специальностей, так что в экономике количество юристов или менеджеров становится намного больше оптимального уровня. Это логично: например, в условиях, когда государство слабо защищает частную собственность, юристы помогают клиентам защищать их активы от рентоискателей среди чиновников и конкурентов по бизнесу.

Абитуриенты в приемной комиссии (Фото: Валерия Бушухин / ТАСС)

Зависит от регионов

То, что институты влияют на распределение ресурсов в экономике, — известный факт, пишут авторы. Раньше, подкрепляя эту гипотезу, экономисты использовали межстрановые сравнения, однако Алексеев с коллегами пошли дальше. Они взяли за основу данные по российским регионам и показали, что зависимость отраслевого распределения человеческого капитала от качества институтов подтверждается даже в региональном разрезе одной страны. Для проверки своей модели они использовали базу данных по 1,3 млн человек — первокурсникам российских вузов в 2011–2014 годах, их региону, результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и выбранному ими направлению высшего образования.

По данным исследования, в российских субъектах, где качество институтов выше, студенты с более высокими баллами по ЕГЭ чаще выбирают технические специальности (физика, математика, химия, инженерное дело), а в тех регионах, где институциональная среда хуже, выбор талантливых молодых людей падает на юриспруденцию и госуправление. Качество институциональной среды измерить напрямую невозможно, поэтому исследователи взяли за показатель развития институтов индекс инвестиционного риска российских регионов, который рассчитывает «Эксперт РА», а также данные Росстата по экономике субъектов. Более низкое значение инвестиционного риска отражает более высокое качество институтов, постулируют авторы: инвесторы идут туда, где защищена собственность, лучше функционирует институт права и т.д.

Институциональные различия между регионами России намного масштабнее, чем кажется, указывается в докладе. В 1990 году Борис Ельцин произнес историческую фразу: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». С тех пор, как пишут экономисты, произошла консолидация полномочий у федерального правительства, однако «институциональная однородность» по всей стране так и не установилась. В разных регионах качество институтов зависит от исторических, географических и политических факторов.

Авторы вынуждены были исключить из рассмотрения Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, так как два крупнейших города привлекают студентов со всей страны, что искажает региональный анализ.

Проблема директивно не решится

«Более талантливые молодые люди в России особенно чувствительны к качеству институтов, и это означает, что более слабые институты, как правило, уводят их от сфер деятельности, в которых они могли бы способствовать экономическому развитию страны», — говорится в докладе. Качественное высшее образование принято считать одной из главных движущих сил в экономическом росте России, пишут авторы. Однако способствовать занятости талантливых людей в производительных отраслях могут только институциональные реформы — без них вклад человеческого капитала в благосостояние будет «в лучшем случае ничтожным, в худшем — отрицательным».

«В течение последних трех лет отмечается рост потребности в выпускниках естественно-научных, инженерно-технических, педагогических, медицинских направлений. В 2016 году на инженерное направление было дано 46,7% бюджетных мест, на педагогическое направление — 9,2%, на медицинское направление — 8,4%. На 2017–2018 год эти цифры практически остаются без изменения. Это специальности, которые требуются сейчас стране», — говорила в апреле министр образования и науки Ольга Васильева. Но хотя образование в России и находится под контролем государства, сохраняющаяся гибкость и относительная управленческая свобода вузов позволяют им следовать за повышенным спросом молодых людей на юридические специальности, говорится в докладе Алексеева.

«Если мы считаем, что есть некий универсальный человеческий капитал, который может быть приложен в ту или иную сферу, то получается, что можно вкладываться в образование, но вместо того, чтобы основывать Facebook или Amazon, талантливые люди идут отжимать чужие нефтяные месторождения», — говорит РБК научный сотрудник экономического факультета МГУ Владимир Иванов. Институциональная среда не так сильно определяет выбор профессии, но ее низкое качество «искажает стимулы» в определении сферы приложения своих сил, считает он.