Деньги на пороховую бочку

IHS Markit оценила мировые расходы на оборону

Мировые расходы на оборону в 2018 году обновят рекорд 2010 года, достигнув $1,67 трлн. Драйверами роста станут США, Восточная Европа и Ближний Восток. Военные затраты России сократятся из-за экономических проблем, говорят эксперты

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Мировые расходы на оборону в 2018 году вырастут на максимальную за десять лет величину и обновят рекорд со времен окончания холодной войны. Об этом свидетельствует ежегодный обзор Jane’s Defence Budgets, выпускаемый британской аналитической компанией IHS Markit.

В документе анализируются оборонные бюджеты 105 стран — эти государства составляют немногим более половины списка членов ООН, но обеспечивают​ около 99% мировых расходов на оборону. Данные брались по большей части из открытых источников, по состоянию на 7 декабря 2017 года.

Анализ IHS показал, что запланированные на 2018 год оборонные расходы составят во всем мире $1,67 трлн, что на 3,3% больше, чем в уходящем году. Темпы роста окажутся максимальными с 2008 года, сама же сумма — наибольшей с момента окончания холодной войны.

​Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году, когда совокупный объем оборонных бюджетов в мире достиг $1,63 трлн. Следующие несколько лет расходы сокращались, а с 2014 года вновь начался их рост, который продолжается до сих пор.

Запрос на безопасность​

Как в 2008 году, так и сейчас скачок в росте расходов обусловлен политикой США. «Администрация Дональда Трампа в свой первый год объявила о намерении увеличить финансирование Пентагона. Рост затрат должен обеспечить задачи боеготовности и подготовки военнослужащих, которые ранее стали жертвой секвестра», — пояснил один из авторов доклада, старший аналитик IHS Гай Истмен.​

12 декабря президент Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Общие расходы запланированы на уровне $692 млрд, из которых $626 млрд пойдут на основные расходы, оставшиеся $66 млрд — в так называемый фонд зарубежных чрезвычайных операций (OCO), из которого финансируется американское военное присутствие за пределами страны. В 2017 году американский оборонный бюджет составил почти $643 млрд.

Следом за США растут военные расходы их союзников по НАТО. Восточная Европа вообще станет, по расчетам аналитиков, регионом наиболее сильного роста оборонных расходов. Связано это с необходимостью выполнить условие НАТО о выделении на оборону не менее 2% ВВП стран-участниц, а также с опасениями перед российской угрозой, отмечается в докладе IHS. К началу 2017 года лишь пять из 28 стран альянса выполняли этот норматив: США, Греция, Великобритания, Эстония и Польша. Согласно анализу IHS, в следующем году к ним присоединятся Латвия, Литва, Румыния и Турция.

Страны Ближнего Востока и Северной Африки также повысили военные расходы из-за сложной обстановки в регионе, указывается в докладе. В пятерку мировых лидеров попала Саудовская Аравия — в 2017 году королевство увеличило свой оборонный бюджет на $0,9 млрд, до $50,9 млрд. По сравнению с 2016 годом возросли военные расходы Ирана — занимавший 18-е место по величине военного бюджета в 2016 году, Иран поднялся на 15-ю строчку рейтинга. «Мы ожидаем, что оборонные бюджеты продолжат расти, но рост будет ограничен осторожным подходом к государственным расходам», — считает главный аналитик IHS и соавтор доклада Крэйг Кэффри.

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Против тренда

Расходы России на оборону продолжают падать второй год подряд, указывают авторы доклада IHS, объясняя это ухудшением экономической ситуации в стране. Согласно исследованию, в 2017 году Россия выбыла из пятерки стран с крупнейшими оборонными расходами, опустившись с четвертого на шестое место. Россию в этом рейтинге обогнали Великобритания и Саудовская Аравия ($51,2 млрд и $50,9 млрд в постоянных долларах 2017 года соответственно).



По данным IHS, оборонный бюджет России в 2017 году составил $47 млрд против $52,3 млрд годом ранее (в постоянных долларах 2017 года). Соавтор доклада Кэффри указывает на то, что в 2017 году оборонный бюджет России сократился на 10% по сравнению с пиковым 2015 годом. Эксперт прогнозирует дальнейшее падение российских оборонных расходов в 2018 году на 5%. Кэффри указывает, что Россия и дальше будет модернизировать свою армию, однако сокращение оборонного бюджета будет влиять на то, какими темпами идет модернизация.



В предыдущем ежегодном докладе HIS Markit, опубликованном в декабре 2016 года, Россия также не входила в пятерку стран с самыми высокими оборонными расходами. Тогда авторы исследования отмечали, что она впервые выбыла из пятерки лидеров, оказавшись на шестом месте — ее военный бюджет составил $48,45 млрд в постоянных долларах 2016 года. Однако при пересчете в постоянных долларах 2017 года Россию в новом докладе вновь поместили в пятерку лидеров за 2016 год с $52,3 млрд.

В апреле 2016 года другой аналитический центр — Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) — представил иные данные. Российские военные расходы в 2016 году выросли на 6% и достигли $69,2 млрд, и страна по этому показателю вошла в тройку лидеров, уступая лишь США и КНР. По версии SIPRI, Россия также пошла против тренда, но другого: сокращение военных расходов в нефтедобывающих странах. Методика SIPRI включает «все возможные расходы на военную деятельность» — от погашения задолженности предприятий ВПК перед банками (на сумму почти $12 млрд) до пособий ветеранам.

До 2017 года военные расходы России, особенно их инвестиционная составляющая, росли на десятки процентов в год, рассказал РБК заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин: «До тех пор пока страны Запада постепенно сокращали свои расходы на оборону, Россия их повышала». Но в уходящем году, по данным Зацепина, Россия снизила свои расходы на оборону почти на 25% по сравнению с предыдущим годом.

Перелом, по мнению Зацепина, был вызван конфликтами в Сирии и на Украине, участие в которых ударило по экономике страны, в том числе из-за международных санкций и «непосильных военных расходов». Как отмечает эксперт, России пришлось всё же сократить расходы на оборону, когда экономика страны «перестала демонстрировать признаки роста».

Российский президент Владимир Путин, выступая 14 декабря на ежегодной пресс-конференции, также отметил, что в 2018 году оборонные расходы должны составить 2,8 трлн руб. По текущему курсу это равняется около $47,7 млрд. В июне в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну Путин рассказал о намерении снизить военные расходы в ближайшие три года.