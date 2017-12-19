18 миллиардов на 18 марта

ЦИК утвердила расходы на выборы президента

На избирательную кампанию 2018 года бюджет потратит рекордные 17,69 млрд руб., следует из постановления ЦИК. Согласно графику выборов, выдвижение независимых кандидатов возможно по 7 января

Фото: Александр Хитров / РИА Новости

​Расходы растут

В понедельник, 18 декабря, члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) утвердили государственные расходы на президентские выборы 2018 года. Согласно постановлению ЦИК о распределении средств федерального бюджета на финансовое обеспечение выборов (есть у РБК), всего на кампанию планируется потратить 17,69 млрд руб., что почти на 3 млрд руб. больше, чем планировалось год назад. Рост расходов связан в том числе с увеличением срока работы избирательных комиссий, пояснил РБК зампредседателя ЦИК Николай Булаев (ранее Госдума увеличила срок информационной работы участковых избирательных комиссий с 10 до 30 дней до дня выборов).

Эти выборы станут самыми дорогими в нынешнем столетии в абсолютном выражении. В 2012 году президентская кампания обошлась государству в 10,37 млрд руб., в 2008-м — в 4,93 млрд руб., а в 2004 году — в 2,56 млрд руб.

​В долларовом выражении более дорогостоящими были выборы 2012 года — $333 млн в сравнении с нынешними $303 млн по среднегодовому биржевому курсу.

Из выделенных на выборы средств большая часть достанется избиркомам — 17,46 млрд руб.; 1​23 млн руб. получат госорганы, которые занимаются учетом и регистрацией избирателей — УФМС, ЗАГСы, военкоматы и консульства. Собственно ЦИК получит 109 млн руб., следует из постановления. Эти средства пойдут на дополнительную оплату труда и начисления представителям ЦИК (93,2 млн руб.), командир​овки (8 млн руб.), связь (1,5 млн руб.), печатную продукцию (43,8 тыс. руб.) и дополнительные расходы (6,1 млн руб.).

Статьи расходов

Оплата работы сотрудников избирательных комиссий — всегда самая серьезная статья расходов на выборы, уточнили РБК два источника, близкие к ЦИК, и подтвердил Булаев. На эту статью уйдет около 70–80% от всей суммы, выделенной на выборы. По словам собеседников РБК, затем по объемам следуют траты на информационную работу (10–20%), транспорт (3–5%) и изготовление бюллетеней для голосования и специальных марок для голосования по местонахождению (1–2%).

Под информационной работой понимается изготовление плакатов, видеороликов, растяжек и приглашений с призывом приходить на выборы, рассказал РБК глава экспертной группы при ЦИК Андрей Бузин. Эту часть работы для ЦИК выполняет компания «ИМА-консалтинг»; доставкой контента будет заниматься холдинг «Михайлов и партнеры». Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее заявляла, что на информационно-разъяснительную работу на выборах потратят около 770 млн руб. (то есть 22% от общей суммы расходов).

В смету не включено видеонаблюдение. Его, по словам Бузина, оплатит федеральное правительство через своего подрядчика — «Ростелеком». Подразделение этой компании — «Ростелеком Контакт-центр» будет отвечать за работу информационно-справочного центра ЦИК.

Деньги в регионы

Большая часть средств будет отправлена через ЦИК в региональные избиркомы, оттуда — в территориальные и участковые избирательные комиссии. Большую часть этой суммы получат именно работники последних, поскольку их примерно в 35 раз больше, чем работников территориальных подразделений, пояснил Бузин. От количества сотрудников нижестоящих комиссий и зависят расходы на выборы в каждом регионе, добавил эксперт.

Согласно постановлению ЦИК, больше всего денег на подготовку и проведение выборов получит Москва — 575,2 млн руб. На втором месте — Московская область (492,4 млн руб.), затем следуют Башкирия (407,3 млн руб.), Красноярский край (382,6 млн руб.) и Свердловская область (375,4 млн руб). Санкт-Петербургу на выборы направят 309 млн руб.

«В Московской области в результате разукрупнения стало больше всего участков, — прокомментировал эти результаты РБК член экспертной группы при ЦИК Аркадий Любарев. — Раньше больше всего было в Башкортостане, но там участки мелкие и членов УИК меньше, чем в [Московской] области и в Москве». Большие расходы на выборы в Красноярском крае он объяснил большими расстояниями и расходами на логистику.

Относительно небольшие суммы заложены на президентские выборы в Ингушетии (22,2 млн руб.), в Еврейском (28,3 млн руб.) и Ненецком автономных округах (31,7 млн руб.).

Меньше всего средств на выборы получит город Байконур (Казахстан), который является центром одноименного космодрома, — 1,7 млн руб. «По давней традиции для голосования за рубежом создаются две ТИК, одна в Байконуре, другая — для всех остальных иностранцев. В Байконуре — поскольку там много российских граждан, компактно проживающих [и связанных с работой космодрома]», — пояснил РБК Аркадий Любарев.

План кампании

Избирательная кампания 2018 года официально стартовала 18 декабря, когда постановление Совета Федерации «О назначении выборов президента Российской Федерации» было опубликовано в «Российской газете». В этот же день ЦИК утвердила план президентской кампании (есть у РБК).

Согласно документу, выдвижение независимых кандидатов открыто с 18 декабря по 7 января. Выдвижение участников выборов политическими партиями возможно с 18 декабря до 12 января. Регистрация кандидатов продолжается до 31 января.

Список избирательных участков главы местных администраций, районов и округов должны утвердить до 28 декабря, а списки избирателей по каждому из участков будут составлены не позднее 6 марта. Сами избиратели смогут изучить списки начиная с 7 марта.

Партии, которые выдвигают кандидатов на выборы, должны опубликовать предвыборную программу в государственных СМИ и в интернете не позднее 7 марта. Кандидаты могут вести агитацию с момента выдвижения и до 17 марта, когда будет объявлен день тишины. С 13 марта до 21:00 18 марта будет запрещена публикация прогнозов и результатов предвыборных соцопросов.

Само голосование пройдет с 8:00 до 20:00 18 марта по местному времени. Данные о результатах голосования на территории каждого из субъектов должны быть установлены не позднее 22 марта, а окончательные результаты должны быть определены до 29 марта. Официально они будут опубликованы не позднее чем через три дня после подписания протокола о результатах голосования, следует из документа.

​О намерении участвовать в президентских выборах уже заявили 23 человека, говорила ранее Элла Памфилова. Среди них — основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, телеведущая Ксения Собчак, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен Борис Титов, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский и другие. Действующий президент Владимир Путин о своем выдвижении объявил 6 декабря, а через несколько дней на пресс-конференции сообщил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец. К настоящему времени более десяти партий начали предвыборные мероприятия, сообщила журналистам 18 декабря Памфилова.​​