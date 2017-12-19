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Безработица выбилась из статистики
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Безработица выбилась из статистики
Газета № 220 (2717) (1912) Экономика, 18 дек, 13:00
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Безработица выбилась из статистики
ВЦИОМ определил уровень незанятого населения
Безработица в России вдвое превышает официальные данные Росстата и составляет 11%, следует из опроса ВЦИОМа. Разрыв в показателях мог быть и больше, если бы при подсчетах применялись критерии госстатистики, отмечают социологи
Фото: Митя Алешковский / ТАСС

Уровень безработицы в России, по результатам опроса ВЦИОМа, равен 11%, что вдвое выше официальных данных Росстата — 5,1% (по состоянию на октябрь 2017 года). Росстат при расчете использует методологию Международной организации труда (МОТ), а социологические исследования опираются только на самоопределение респондентов, указывает ВЦИОМ в материалах к исследованию (есть у РБК). Поэтому два показателя напрямую не сопоставимы.

На момент проведения опроса 77% респондентов были трудоустроены (среди них 12% — работающие пенсионеры), 11% временно не работали, 8% сообщили, что занимаются домашним хозяйством или находятся в декретном отпуске, 4% — студенты, следует из результатов исследования (см. инфографику).

Росстат, применяя критерии МОТ, в октябре 2017 года определил в качестве безработных 3,9 млн человек (5,1% от числа всей рабочей силы в возрасте 15–72 лет). ВЦИОМ использует другую методологию и опирается на мнение респондентов, которые могут определять себя как безработные, при этом не являясь таковыми по методологии МОТ.​

«Если бы методология была единой, различия могли бы быть выше», — подчеркивает ВЦИОМ. Речь о том, что ВЦИОМ называет уровнем безработицы просто долю тех, кто определил себя безработным, в общем количестве респондентов. Среди респондентов есть и домохозяйки, и неработающие студенты и пенсионеры. В официальной же статистике уровень безработицы рассчитывается как доля безработных в экономически активном населении. К последнему не относятся учащиеся и студенты, пенсионеры по старости, лица, занятые ведением домашнего хозяйства. Это значит, что если бы ВЦИОМ исключил из знаменателя тех, кто не входит в экономически активное население, его «уровень безработицы» оказался бы еще выше.

«Мы не преследовали цели соотнести свои показатели с показателями Росстата», — уточнил РБК руководитель отдела по работе с органами госвласти Управления социально-политических исследований ВЦИОМа Кирилл Родин. «Та цифра, которую мы получили, это цифра самооценки людей в возрасте от 18 до 65 лет их профессионального статуса. Самооценка человека и взгляд на него Росстата могут принципиально отличаться», — подчеркнул он. «Если бы мы ставили целью сопоставить свои данные или перепроверить Росстат, у нас была бы совершенно другая анкета, мы бы в нее зашили все формальные критерии Росстата», — сообщил Родин, указав, что погрешность в исследовании ВЦИОМа составляет 3,5%.

Минэкономразвития говорит, что безработица в России находится вблизи исторически минимального уровня. На это ведомство неоднократно указывало в своих обзорах «Картина экономики». Например, в октябре (.pdf) Центробанк считает уровень безработицы близким к естественному, то есть не создающему избыточного инфляционного давления, следует из декабрьского доклада о денежно-кредитной политике (.pdf).

Работающие молодые

Социологи ВЦИОМа отметили высокий уровень адаптации молодежи к меняющимся экономическим условиям. В России в отличие от многих стран с развитой рыночной экономикой не возник феномен застойной молодежной безработицы. По результатам опроса, легче всего молодым людям найти работу в сфере торговли (48%), обслуживания (30%), промышленности (18%) и строительства (14%).

В то же время эксперты ВЦИОМа указали на тренд повышения уровня безработицы среди людей старших возрастов. Среди людей, не имеющих работу, 16% — в возрасте от 45 до 59 лет.

Большинство респондентов (87%) заявили, что им нравится их работа, при этом 81% опрошенных недовольны своим материальным положением: 61% оценили его как среднее, 15% — как плохое, 16% назвали свой материальный достаток хорошим. По словам социологов, такие результаты опросов указывают на то, что большинство граждан сегодня «удовлетворены просто возможностью быть трудоустроенными».

В перспективе семи—десяти лет наиболее востребованными, с точки зрения участников опроса, будут высокотехнологичные профессии (сфера промышленности и ИT), социально ориентированные (здравоохранение, социальные услуги, образование), а также профессии, связанные с развитием инфраструктуры (строительство).

Какова безработица на самом деле?

«Если провести анализ соотношения количества произведенного ВВП на одного работника в докризисный период и сегодня, то можно смело прибавлять к той цифре, которую дает Росстат [по количеству безработных], порядка 2,8 млн человек», — сказал РБК проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, показатели уровня безработицы в официальной статистике не схватывают ряд явлений, которые важны для полной картины на рынке труда. «В связи с серьезной глубиной экономического кризиса, с которым Россия столкнулась в период 2014–2016 годов, достаточно большое количество людей вышли с рынка труда, то есть не могут найти себе работу и не ищут ее. Эти лица Росстатом к безработным не причисляются», — говорит Сафонов.

Кроме того, в России существует своеобразная форма безработицы, не учитываемая госстатистикой, — административные отпуска, когда человек официально считается занятым, но по факту не работает, указал Сафонов. Часть безработных определяется Росстатом в неформальный сектор. «Для Росстата характерна схема, при которой все, что теряется из его наблюдений и классически не подходит под определение безработицы, они сваливают в так называемый ненаблюдаемый сектор, неформальную занятость», — отмечает эксперт. Наконец, Росстат не относит к безработным людей, которые сезонно участвуют в трудовой деятельности и занимаются продажей выращенных продуктов.

По мнению Сафонова, с учетом этих моментов наиболее реалистична оценка уровня безработицы «где-то в пределах 6 млн точно», то есть в пределах 7,8%.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: ВЦИОМ , безработица , социология
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