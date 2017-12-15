Банк уже не в кассу

Герман Греф превратит Сбербанк в технологическую компанию

Сбербанк 14 декабря утвердил новую стратегию развития: банк должен превратиться в универсальную технологическую компанию и вступить в конкуренцию за клиентов с Google, Apple, Facebook, Amazon

Герман Греф (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Стратегию развития до 2020 года Сбербанк презентовал на Дне инвестора в Лондоне в четверг, 14 декабря. Документ и презентация к нему опубликованы также на сайте банка.

«Мы перед собой поставили новую цель, новую задачу — достижение нового уровня конкурентоспособности, позволяющего нам конкурировать с технологическими компаниями, при этом оставаясь лучшим банком для наших клиентов», — заявил в ходе презентации глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы не можем продолжать оставаться только банком, мы не можем оставаться в предыдущей парадигме. Общество будет покупать самую дешевую и самую качественную услугу. Ее можно будет предоставить в новом мире только тогда, когда ты будешь обладать огромным количеством данных, знанием о клиенте и возможностью предоставить любую универсальную услугу, которая клиенту нужна, — заявил Греф. — Мы будем двигаться сюда, и это не наша прихоть. Я не верю в банки, и, если вы мне скажете, что нужно строить банк, тогда это не мы и не наша команда. Те, кто понимают лучше всех своих клиентов, быстро научатся предоставлять им банковские услуги. Я думаю, что в следующем году, коллеги, мы с вами увидим этих игроков (технологические компании. — РБК) на нашем рынке, они создадут свои финансовые институты. Facebook зарегистрировал уже банк в двух юрисдикциях, включая одну европейскую. Я думаю, что не за горами, когда такие гиганты, как Amazon или Google, зарегистрируют компании под названиями Amazon Finanse или Google Finance. Боюсь, что я не ошибусь, если скажу, что это произойдет в следующем году. Вот тогда мы, банки, или те, кто себя считают банками, почувствуем всю прелесть прихода настоящих конкурентов, потому что все, что было до этого, это была разминка. Мы идем туда не потому, что мы самоуверенные, заевшиеся или еще какие-то. Мы не видим другого пути. Мы верим в то, что это единственный путь к сохранению нашей компании, которой 176 лет».

Приведенные Германом Грефом примеры нашествия технологических компаний в финансовый сегмент можно продолжить. Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян указывает и на Alibaba Group с гигантским финансовым подразделением, которое предлагает банковские, страховые и клиринговые услуги. «Это игрок с новыми подходами, не отягощенный банковским опытом», — отмечает он. Платежную систему от Alibaba — Alipay — и китайский мессенджер WeChat, через который можно делать платежи, приводит в пример аналитик Moody's Ольга Ульянова. По итогам 2016 года объем операций через Alipay составил $1,7 трлн, а через WeChat — $1,2 трлн.

«Банки плачут по поводу того, что в Силиконовой долине едят их завтрак каждый день. И мы не хотим присоединяться к плачущим по этому поводу, мы хотим есть завтрак тех, кто ест завтрак других банков. И это наша ключевая амбиция», — резюмировал глава Сбербанка.

Больше чем банк

Ключевой фактор для превращения банка в универсальную технологическую компанию — построение экосистемы. «Компании-лидеры стремятся стать экосистемами, — говорится в презентации Сбербанка. — Среди них существенного прогресса достигли такие ведущие технологические компании, как Alibaba, Tencent, Facebook, Google, Amazon, Apple и другие».

Работает, согласно стратегии, это так: банк создает и владеет технологической платформой, с помощью которой «эффективным образом агрегирует вокруг себя производителей товаров и услуг и на основе анализа поведенческих особенностей клиентов формирует для них лучшее предложение». То есть по сути Сбербанк хочет предлагать клиентам в качестве посредника первого уровня услуги других компаний. «Для этого есть предпосылки: на данный момент Сбербанк агрегирует у себя огромное количество данных о поведении клиентов, их привычках, благосостоянии и потребительском поведении», — говорит управляющий партнер Business Communications Иван Самойленко.

Речь о создании экосистемы заходит не в первый раз. Идею такой трансформации набсовет Сбербанка одобрил еще в конце 2016 года, сообщал ранее РБК. Тогда Греф говорил, что банк рассматривает в рамках создания экосистемы партнерство с такими компаниями, как «Яндекс» и Mail.Ru. Тогда глава Сбербанка пояснил, что экосистема может состоять как из дочерних сервисов Сбербанка, где тот участвует в капитале, так и из независимых компаний, которые банк планирует привлечь к сотрудничеству через предоставление доступа сразу к большому объему данных и большому объему клиентов. В сегменте интернета вещей, который, в частности, активно развивает Amazon, Сбербанк даже начал пилотный проект «Кнопка» для заказа уборки на дом. Как ранее сообщали РБК в пресс-службе Сбербанка, сейчас ведется анализ альтернативных сервисных ниш и составляется список возможных технологических улучшений «Кнопки».

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Впрочем, Сбербанк впервые столь четко обозначил и зафиксировал в стратегии намерения и необходимость прямой конкуренции с глобальными технологическими монстрами. «Ключевым моментом новой стратегии является четко и однозначно заявленный выход за пределы сферы финансовых услуг, построение экосистемы. Собственно российский финансовый и банковский рынок давно уже стал тесным для Сбербанка, одновременно его исторически сформировавшийся доступ к потребителям финансовых продуктов предоставляет не имеющие аналогов по масштабам каналы для продвижения услуг в рамках экосистемы. Новая стратегия эксплуатирует эти конкурентные преимущества», — говорит Ольга Ульянова. «Среди российских банков, которые изначально не были цифровыми, Сбербанк первый заявил о создании технологической компании в качестве стратегии развития банка», — говорит основатель и партнер UsabilityLab Дмитрий Сатин.

И для Сбербанка это вызов, добавляет он. «Нам нужно построить основу экосистемы в нефинансовых отраслях», — заявлено в стратегии. Для этого, как видно из документа, Сбербанк будет «усиливать работу инновационной инфраструктуры». В частности, он будет создавать лаборатории для развития искусственного интеллекта, кибербезопасности, роботизации, блокчейна, интернета вещей, виртуальной и расширенной реальности и пр.

Необходимо, но недостаточно?

Опрошенные РБК эксперты согласны — другого пути нет, но прогнозировать, кто выиграет конкуренцию на стремительно создающемся рынке универсальных технологических компаний, они не берутся.

«С точки зрения технологий банковские услуги настолько просты, что их могут оказывать любые стартаповые компании, — говорит Дмитрий Сатин. — Сбербанк вынужден конкурировать c крупнейшими технологическими компаниями, потому что те вводят android-pay и apple-pay, и банковский мир меняется, ведь в руках этих компаний аудитория, уже значительно превосходящая население какой-либо страны». Превращение банка в технологическую компанию позволит монетизировать клиентскую базу, добавляет он.

Впрочем, Сатину перспективы этой конкуренции не очевидны. «Банки очень инертны из-за бюрократии — именно в этом они проигрывают стартапам. К примеру, в банке при современных технологических возможностях и ресурсах все еще по соображениям безопасности надо открывать расчетный счет только в отделении».

На этот риск указывает и сам Сбербанк. Ключевыми рисками кроме возможного ухудшения макроэкономической ситуации в стратегии названы задержка с переходом на новую платформу, неудачное развитие экосистемы в других индустриях, риски, что противники смогут развиться быстрее и раньше занять конкурентные ниши.

По мнению члена экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения при комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Ани Асланян, ​конкуренция Сбербанка с Amazon и Google пока может быть на российском рынке, рынках ЕАЭС, так как Сбербанк пока не представлен во многих странах. Более глобальной конкуренции, по ее словам, мешают, в частности, и санкции.

Карен Казарян указывает и на потенциально проблемный для эффективной конкуренции кадровый вопрос. «Непонятно, откуда брать сотрудников. Даже несмотря на наличие дочерней структуры «Сбербанк Технологии», нельзя сказать, чтобы ее деятельность была настолько успешна, чтобы обеспечить полноценный переход банка в технологическую компанию. Большая часть инновационных технологий, которые уже сегодня предлагает Сбербанк, были созданы сторонними компаниями (стартапами)», — отмечает Казарян.

Впрочем, в стратегии есть ответ и на этот вопрос. «Нехватку топ-специалистов в управлении крупными трансформационными проектами, ИТ-специалистов мы будем компенсировать привлекательными условиями работы для этих сегментов, сотрудничеством с ведущими вузами (в РФ и за рубежом) и развитием таких специалистов внутри системы Сбербанка», — говорится в стратегии.

Сбербанк не единственный, кто озадачился такой конкуренцией. «Например, Тинькофф Банк тоже строит подобие такой экосистемы, предлагая не только банковские услуги, но и услуги сотового оператора, платформы для покупки авиабилетов и т.д.», — говорит генеральный директор «Фабрики Юзабилити» Максим Козлов. По сути, наиболее передовые банки пытаются стать еще и сотовым оператором, интернет-провайдером, страховой компанией, интернет-магазином, платформой для дистанционного обучения и т.д., поясняет он.​​