Реструктуризация по жесткому сценарию

Минфин обнародовал новые правила пересмотра долгов регионов

Регионам с небольшими рыночными долгами, которые хотят участвовать в программе реструктуризации бюджетных кредитов, придется, как и крупным должникам, сокращать эти долги или хотя бы не наращивать, следует из правил Минфина

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минфин уточнил обязательства регионов для участия в программе реструктуризации бюджетных кредитов. В письме, которое ведомство разослало руководителям субъектов в начале декабря (копия есть у РБК), предусматриваются ограничения и для регионов с рыночным долгом (то есть по банковским займам и облигациям), составляющим менее 35% собственных доходов региона. Им придется сделать так, чтобы на каждый рубль дополнительного коммерческого долга приходилось как минимум 2 руб. прироста собственных доходов.

В проекте правил по реструктуризации, которые Минфин опубликовал в середине ноября, такого ограничения не было. Более того, регионы с коэффициентом «рыночный долг к собственным доходам» ниже среднероссийского могли его наращивать с условием, чтобы он оставался в пределах среднего показателя по России. При подсчете среднего показателя исключаются богатые регионы. По оценкам аналитика группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Александра Шуракова, этот средний показатель составляет 24,8% (без учета Москвы, ХМАО, ЯНАО и Тюменской области), то есть регионы с долгами ниже этой отметки могли бы их теоретически наращивать.

Теперь же увеличивать долг в абсолютном выражении можно будет, но только если собственные доходы (они равны налоговым и неналоговым поступлениям субъекта, трансферты из федерального центра не учитываются) будут расти вдвое быстрее долгов. Кроме того, объем задолженности должен находиться в пределах тех же 35% от собственных доходов.

От регионов требуется «более консервативное поведение на долговом и кредитном рынках», указывает Шураков. Если «налоговые доходы региона не растут, то отсутствуют финансовые предпосылки к росту расходов», указывает он.

По расчетам АКРА, мера затронет 44 субъекта — это те регионы, которые, во-первых, хотят участвовать в программе реструктуризации, а во-вторых — имеют рыночный долг менее 35% собственных доходов. «Если посмотреть, как в предыдущие годы у этих 44 регионов соотносились прирост рыночного долга и прирост налоговых и неналоговых доходов, то мы увидим, что в относительно «спокойные годы» (как в 2016 году) это условие было бы выполнено большинством регионов. Но, например, в 2013 году, когда достаточно сильно выросли социальные расходы региональных бюджетов (они начали исполнять майские указы президента. — РБК), почти у половины регионов из данной группы прирост долга превосходил 50% прироста налоговых и неналоговых доходов», — говорит Шураков.

Новое условие выполнимо, если в ближайшие годы регионам не придется увеличивать расходы (в первую очередь социальные), не подкрепив их ростом собственных поступлений, указывает Шураков, оно также позволит ограничить наращивание трат в условиях более низких ставок по коммерческим кредитам. Мера распространится на такие субъекты как Чечня, Ингушетия, Севастополь, Санкт-Петербург, Подмосковье, Тверская, Свердловская области и так далее.

Минфин не ответил на запрос РБК.

Письмо Минфина по-прежнему предусматривает и меры для сокращения задолженности регионов с большими долгами. Например, те регионы, у которых госдолг (задолженность и по рыночным кредитам, и по бюджетным) превышает 140%, должны к 2020 году снизить его до отметки ниже 100%. Сокращать свои долги придется и регионам с менее масштабной задолженностью (тем, у кого она ниже 50%, нужно будет просто не превышать этот показатель).

Программа реструктуризации бюджетных кредитов, которая запускается с 1 января, рассчитана на семь лет. Как говорил президент Владимир Путин, в первые два года по ней будут предоставляться «максимально льготные условия», когда регионам нужно будет выплачивать каждый год только 5% своего долга. Это позволит им за два года «вызволить» 438 млрд руб. План, как писал РБК, предусматривает санкции для регионов-должников, которые просрочат процентную выплату или погашение реструктурированного кредита, — им придется единовременно выплатить весь долг, который был реструктурирован, что фактически означает дефолт. Впрочем, такие регионы смогут заключить и допсоглашения с Минфином, которые позволят избежать такой меры.

Параллельно начнет действовать программа реструктуризации коммерческих кредитов. У некоторых регионов долг по ним существенно превышает весь годовой доход, а у 11 — половину доходов, указывал Путин. У Костромской области, например, этот показатель достигает 121%, у Астраханской — 95%. Те, у кого этот показатель выше 50% по состоянию на 1 октября, получат целевой кредит от бюджета. Это исключительный шаг, отмечал Владимир Путин, субъекты должны соблюдать бюджетную дисциплину.