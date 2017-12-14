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Преступление и вознаграждение
Газета № 217 (2714) (1412) Общество, 13 дек, 16:02
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Преступление и вознаграждение
МВД готово финансово поощрять добровольных информаторов
За помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных МВД предложит гражданам вознаграждение. На сумму до 3 млн руб. или более смогут рассчитывать люди, «инициативно сообщившие» о преступлении
Фото: Петр Ковалев / Интерпресс / ТАСС

МВД намерено выплачивать вознаграждение гражданам, которые помогают раскрывать преступления и задерживать виновных. Проект соответствующего приказа опубликован в среду, 13 декабря, на правительственном портале. Сумма, на которую смогут рассчитывать информаторы, составит до 500 тыс. руб., если дело расследуется на региональном уровне. По решению министра внутренних дел вознаграждение может быть выше 3 млн руб., говорится в документе.

Речь идет о случаях, когда полиции нужно обратиться «к помощи граждан в целях раскрытия преступления и задержания лица». Ориентировку на преступника с объявлением о вознаграждении можно будет опубликовать на сайте министерства и его подразделений, а также в СМИ и на информационных стендах в полиции.

Такое объявление должно быть согласовано с финансово-экономическим департаментом МВД, а решение о его публикации принимает лично министр, его заместитель или руководитель территориального подразделения МВД как минимум регионального уровня. Если речь идет о теракте или подготовке теракта, вознаграждение могут назначить только глава МВД и его первый заместитель.

Максимальный размер выплаты зависит от уровня начальника, принимающего такое решение: до 500 тыс. руб. может назначить руководитель территориального органа, до 3 млн руб. — замминистра. Глава МВД может назначить вознаграждение и выше этой суммы, говорится в документе.

Граждане смогут рассчитывать на деньги «в случае инициативного представления достоверной информации», которая приведет к раскрытию преступления. Решение о выплате принимается либо после предъявления обвинения лицу, «причастность которого к преступлению установлена по информации, представленной гражданином», либо после закрытия уголовного дела из-за сроков давности, смерти обвиняемого или по амнистии. Оперативный орган сообщает об информаторе начальнику, объявившему вознаграждение, и в течение двух недель ведомство перечисляет гражданину деньги, обязательно уведомляя об этом финансово-экономический департамент. Если важную для раскрытия дела информацию сообщили несколько лиц, «гонорар» распределяется между ними в зависимости от меры участия. Выплата может производиться и наличными, указано в приказе.

Этот порядок не коснется «граждан, оказывающих содействие полиции на конфиденциальной основе», сказано в документе.

Решение платить деньги людям, помогающим полиции, было принято на коллегии МВД в ноябре прошлого года, говорится в пояснительной записке к документу. Сейчас по закону полицейские могут привлекать граждан к внештатному сотрудничеству, платить им вознаграждения и иным образом их поощрять, указано в пояснительной записке.

Прецеденты таких выплат были и раньше, сказал РБК адвокат, бывший начальник управления следственного департамента МВД Павел Лапшов. «В целом не считаю этот механизм рабочим и перспективным», — отметил адвокат. По его мнению, есть опасность, что порядок может быть использован в коррупционных целях, а в качестве осведомителей будут регистрироваться мертвые души.

Слабое место инициативы МВД — в том, что вознаграждать предлагается только сообщивших о преступлениях, о которых правоохранительные органы уже знают, указал глава Московского профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин. По его словам, это делает инициативу ущербной. Практика вознаграждений была бы эффективна, если бы гражданам платили за сообщения о латентных и готовящихся преступлениях, пояснил Пашкин.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: МВД России
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