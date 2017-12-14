Борьба за святое

Лидер Палестины требует отозвать признание Израиля

Съезд лидеров мусульманских стран потребовал от всего мира признать независимость Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Саммит организован Турцией и вызвал скепсис других держав, настроенных сотрудничать с США

Махмуд Аббас (Фото: Mohamed Torokman / Reuters)

В ответ на признание США 6 декабря всего Иерусалима столицей Израиля лидеры мусульманских стран признали восточную часть города столицей Палестины. Такое решение принято в среду, 13 декабря, на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая объединяет 57 мусульманских государств.​

Согласно итоговому коммюнике, ОИС считает Восточный Иерусалим, который в документе назван по-арабски Аль-Кудс, «оккупированной столицей» независимой Палестины. Лидеры мусульманских стран подтвердили приверженность принципу двух независимых государств и призвали все страны мира признать независимость Палестины. Для этого они готовы принять «любые юридические и политические меры», вплоть до запроса в Совбез ООН.

В конференции ОИС принимают участие представители 48 государств, большинство из которых входят в ОИС. Помимо делегаций стран — членов организации на саммит приехали президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент частично признанного Северного Кипра Мустафа Акынджи.

По данным венесуэльского телеканала teleSUR, Мадуро прибыл в Стамбул как генеральный секретарь Движения неприсоединения, чей саммит также проходит в Стамбуле, в связке со съездом ОИС. Однако лишь 16 стран ОИС представлены на саммите главами государств, остальные — уполномоченными министрами.

Внеочередной саммит ОИС был созван, чтобы сформулировать единую реакцию мусульманского мира на решение администрации Дональда Трампа 6 декабря признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство США. Американский конгресс принял такой закон еще в 1995 году, но с тех пор президенты традиционно откладывали вступление его в силу. В свою очередь, палестинцы считают восточную часть Иерусалима столицей своего будущего государства.

Награда за террор​

На торжественном открытии саммита его участники предвосхитили итоговый документ гневными речами в адрес Израиля и США. Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал все страны мира отказаться от признания Израиля независимым государством и, напротив, признать Палестину в границах 1967 года. «Мы призываем все страны отозвать свое признание Израиля из-за его поведения в отношении палестинцев и пренебрежения решениями мирового сообщества при поддержке США», — заявил Аббас. В итоговое коммюнике это предложение не вошло.

На данный момент Палестина является частично признанным государством: 136 государств — членов ООН (около 70% состава Генассамблеи организации) признают ее независимость. Не признают Палестину в основном страны Западной Европы и Северной Америки. Среди них три из пяти членов Совбеза ООН: Великобритания, Франция, США. Независимость Израиля признает 161 страна — член ООН (кроме большинства мусульманских стран, а также КНДР). Всего в ООН входит 193 государства.

«Трамп подарил Иерусалим сионистам, как если бы это был американский город. Но впервые в истории Вашингтону воспротивился весь мир, даже Британия, Канада и Австралия», — продолжал Аббас. Он также повторил заявления, высказанные ранее палестинскими чиновниками и его соратниками по правящей партии ФАТХ, согласно которым США таким шагом нарушили множество резолюций ООН и не имеют более морального права участвовать в урегулировании палестино-израильского конфликта в рамках квартета США — ООН — ЕС — Россия. По итогам же саммита Аббас пригрозил направить запрос с требованием предоставить Палестине членство в ООН (сейчас Палестина имеет статус государства-наблюдателя)​​.

Хозяин саммита, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, предложил признать Иерусалим столицей «оккупированного государства Палестины». Идет ли речь о восточной части города или об Иерусалиме в целом, он не пояснил. Решение руководства США перенести посольство в Израиле в Иерусалим — это, с его точки зрения, «награда» израильтянам за политику террора в отношении палестинцев. Израильское издание Haaretz отмечает, что это уже второй раз за несколько дней, когда турецкий лидер называет Израиль «террористическим государством».

Из лидеров мусульманских стран наиболее жестко отреагировал на решение США именно Эрдоган, рассказал редактор Al-Monitor и эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Максим Сучков. «Фактически ОИС обладает достаточно ограниченным набором инструментов влияния на США и Израиль, и решительный ответ они не смогут дать. Однако экстремисты смогут использовать позицию США для перезагрузки своей повестки и вербовки новых людей», — добавил он.

Чрезвычайный саммит прошел на фоне обострения палестино-израильского конфликта. После решения Трампа 7 и 8 декабря палестинцы организовали два «Дня гнева», которые вылились в столкновения с полицией и армией Израиля. Впоследствии противостояние свелось к обмену ракетными ударами между Израилем и палестинцами в секторе Газа. По последним данным Министерства здравоохранения Палестины, за неделю беспорядков погибли шесть палестинцев, еще почти 2 тыс. получили ранения.

В своем коммюнике ОИС назвала столкновения «справедливой борьбой палестинского народа», пообещав выделить материальную, техническую и гуманитарную поддержку арабам на «оккупированных Израилем территориях Палестины».

Вечером 12 декабря в российских СМИ появилась информация о том, что палестинское исламистское движение ХАМАС объявило Израилю Третью интифаду. Правда, это заявление представителя ХАМАС развития не получило. «Никакой войны не будет, не будет и интифады. Напротив, сейчас мы увидим рокировку действующих лиц вокруг конфликта. Формат квартета устарел, а с решением Трампа вообще оказался мертв, и сейчас начнется поиск нового формата», — заявил РБК эксперт РСМД Юрий Бармин, добавляя, что Россия постарается теперь сыграть в разрешении конфликта более решительную роль.

Узел обязательств

Накануне мероприятия министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью каналу NTV сетовал на ожидаемую нехватку репрезентативности съезда, поскольку некоторые страны «боятся Трампа» и не готовы открыто осудить его шаг. «Складывается впечатление, что некоторые арабские страны воздерживаются перечить Трампу», — добавил Чавушоглу.

Например, Египет на саммите был представлен министром иностранных дел Самехом Шукри, а Саудовская Аравия — министром по делам ислама Салихом Аль аш-Шейхом. Как отмечает британское арабоязычное издание Arabi21, саудовская пресса почти не освещает событий саммита ОИС. По версии израильского телеканала News 10, Вашингтон принял решение о переносе посольства в Иерусалим с согласия Каира и Эр-Рияда.

Опрошенные РБК эксперты сомневаются в сговоре Трампа с двумя ближневосточными державами. По мнению Бармина, решение американцев о переносе посольства было принято внутри страны, поскольку в Вашингтоне и без того сильны произраильские настроения. Уклончивую позицию Каира и Эр-Рияда Бармин объясняет их несогласием с радикальной риторикой Турции, которая вызвалась отстаивать интересы палестинцев и создать единый антиамериканский консенсус в арабском мире. «Политика Египта и Саудовской Аравии в отношениях с США — это аккуратный баланс, они не могут позволить себе занять полярно противоположную позицию», — добавил Бармин.

В разговоре с РБК Сучков из Al-Monitor также заявил, что данных о конкретной договоренности Вашингтона с Каиром и Эр-Риядом нет. «Однако сама логика плана Трампа по урегулированию конфликта в Палестине предполагает возможность таких соглашений», — добавляет он.

По словам Сучкова, «план Трампа» подразумевает создание двух переговорных форматов: двустороннего между Израилем и Палестиной и регионального с участием Египта, Иордании и Саудовской Аравии. Конечная цель — создание коалиции Израиля и Саудовской Аравии против Ирана.

«Единственным показателем успешности политики США на Ближнем Востоке для партнеров станет способность Трампа создать противовес Ирану», — согласен Юрий Бармин. До тех пор пока шаги в этом направлении предпринимаются, партнеры будут оставаться невосприимчивы к таким инициативам Вашингтона, как решение по Иерусалиму, уверен он.