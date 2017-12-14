Матери и дети поддержаны в первом чтении

Дума одобрила президентские законопроекты о социальной поддержке семей

Госдума одобрила в первом чтении два законопроекта Владимира Путина об улучшении демографии и социальной поддержке семей. Маткапитал будет продлен, а в России появится новая социальная выплата для семей с одним ребенком

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Госдума одобрила в первом чтении два законопроекта президента России Владимира Путина — о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка и о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года, передает корреспондент РБК.​ «За» проголосовали 420 депутатов.

Внесенный президентом законопроект дает семьям при рождении или усыновлении первого ребенка с 1 января 2018 года право на получение ежемесячной выплаты. Ее размер будет равен прожиточному минимуму для детей, установленному в регионе. В среднем выплата составит в 2018 году 10 523 руб., в 2019-м — 10 836 руб., в 2020 году — 11 143 руб. Предполагается, что число потенциальных получателей ежемесячной выплаты составит почти 340 тыс. человек ежегодно, что, по расчетам правительства, соответствует 45,7% семей, в которых родится первый ребенок. Расходы федерального бюджета составят в 2018 году 21,4 млрд руб., в 2019-м — 55,1 млрд руб., в 2020 году — 68 млрд руб.

Программа материнского капитала продлевается на три года — до конца 2021 года (маткапитал предоставляется при появлении в семье второго ребенка). Кроме того, расширяются возможности использования маткапитала: вводится возможность его монетизации через ежемесячные выплаты, аналогичные пособиям на первенца. Законопроектом также разрешается направлять средства маткапитала на оплату дошкольного образования ребенка. Расходы бюджета на выплаты из средств материнского капитала при рождении или усыновлении второго ребенка оцениваются правительством в 2018 году в 24,6 млрд руб., в 2019-м — в 63,4 млрд руб., в 2020 году — в 78,2 млрд руб.

Как будет считаться доход семей

Оба ежемесячных пособия будут предоставляться семьям, чей среднедушевой доход не превышает полтора прожиточных минимума в регионе, и назначаться на один год, затем необходимо будет подать новое заявление для продления выплат до достижения ребенком полутора лет.

«Важно отметить то, что в доходах граждан, которые будут оцениваться, предусматриваются лишь текущие денежные доходы, которые оцениваются за предыдущий год, деленный на 12 месяцев, с тем чтобы получить среднемесячный доход. При этом мы в законопроекте не предусматривали учет каких-либо выплат или каких-либо доходов от вкладов в банках, от сдачи имущества в аренду, то есть только текущие доходы», — подчеркнул министр труда и соцзащиты Максим Топилин, представляя законопроекты на пленарном заседании.

На продление программы маткапитала в бюджет Пенсионного фонда будет направлено около 105 млрд руб., указал министр. «Средства в размере 37 млрд и 68 млрд руб. [на 2019 и 2020 годы] предусмотрены в федеральном бюджете и будут направляться в бюджет Пенсионного фонда в виде стандартной схемы межбюджетных трансфертов», — добавил Топилин.

Финансироваться новые выплаты будут из средств резервных фондов правительства и президента, уже заложенных в бюджете на 2018–2020 годы, сообщил ранее журналистам министр финансов Антон Силуанов. «Изменений в проект федерального бюджета на 2018–2020 годы в связи с необходимостью выполнения поручений президента в области демографии не потребуется», — отметил он.

Эффект от демографических мер

Новые меры демографической политики в совокупности с доведением МРОТ до уровня прожиточного минимума обеспечат снижение уровня бедности и поддержат экономический рост, поскольку будут дополнительно стимулировать потребительский спрос и обеспечат рост вовлеченности молодых матерей в рынок труда, ожидает Минэкономразвития.​

Пособия в размере 10 тыс. руб. за рождение первого ребенка не повысят кардинально рождаемость, считает руководитель Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических исследований РАН Сергей Рязанцев. «Во-первых, эта сумма мала. Во-вторых, не все люди откликнутся на эту меру, поэтому более эффективна все-таки мера кардинального изменения системы оплаты труда. Без этого мы дальше не продвинемся в демографической политике. Когда ввели материнский капитал, он повлиял на прирост вторых, третьих и последующих рождений. Эта мера назрела очень давно, и среагировала та масса населения, которая откладывала рождение. Но это был такого рода накопленный эффект. Сейчас такая мера не даст подобного эффекта», — отметил он.

Стимулирующие выплаты влияют на уровень рождаемости непродолжительное время, потому что к ним привыкают и они перестают быть стимулом, рассказал РБК научный руководитель Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ Валерий Елизаров. «Такие выплаты помогают тем семьям, которые планировали рождение ребенка, но откладывали. Главное, что могут сделать эти меры, — затормозить падение рождаемости. В этом смысле рождаемость чуть-чуть увеличивается, но принципиальных изменений не будет», — сказал эксперт.

По его словам, более практичными были бы меры поддержки семей, в которых есть дети от полутора до трех лет. «Кроме того, я ожидал мер поддержки работающих родителей, работающих женщин. Можно увеличить долю выплаты в период [декретного] отпуска до 50% [от среднего заработка], сейчас это 40%. Сегодня уровень поддержки семьи ниже, чем был в середине 1990-х годов», — резюмировал Валерий Елизаров.