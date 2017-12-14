Усманов уходит из кадра

Иван Таврин станет единственным владельцем телехолдинга ЮТВ

Алишер Усманов выходит из телевизионного бизнеса. Свои доли в телеканалах «Ю», Disney, «Муз-ТВ», СТС, «Домашний», «Че» и CTC Love миллиардер продаст своему партнеру Ивану Таврину

Алишер Усманов (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Иван Таврин готовится выкупить у Алишера Усманова его доли в телевизионном холдинге ЮТВ, рассказали два источника РБК и подтвердили представители бизнесменов.

Как сообщил РБК Иван Стрешинский, член совета директоров USM Holdings (управляет активами Алишера Усманова), «телевизионные активы никогда не являлись для нас профильными, в то время как для нашего партнера Ивана Таврина они всегда находились в приоритете». «Мы уверены, что консолидация ЮТВ в руках одного владельца, а тем более человека с таким опытом и экспертизой на медиарынке, создаст для этого холдинга новые перспективы», — отметил он.

В свою очередь Таврин сообщил: «Сегодня сложились благоприятная ситуация и правильное время для консолидации холдинга ЮТВ, так как эта сделка является важным этапом реализации моей личной инвестиционной стратегии». «Я очень благодарен господину Усманову и холдингу USM за их огромный вклад в то, что актив находится в оптимальной форме для начала нового этапа своего развития», — добавил бизнесмен.

Фактически Таврин выкупает 58,29% Усманова в ООО «Новый Медиа Холдинг» (головная компания ЮТВ) и консолидирует в результате 100% долей компании. ЮТВ управляет телеканалами «Ю», Disney (в нем сейчас 20% принадлежит американской Walt Disney Co.) и «Муз-ТВ». Кроме того, ЮТВ с декабря 2015 года принадлежит 75% холдинга «СТС Медиа», в числе активов которого — каналы СТС, «Домашний», «Че» и CTC Love.​

В ноябре 2017 года было зарегистрировано ООО «ЮТВ Группа», единственным учредителем которого стал Иван Таврин, следует из материалов ЕГРЮЛ. На прошлой неделе в Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство от «ЮТВ Группы», которому, как сообщили РБК в ведомстве, был присвоен гриф «Для служебного пользования».

В USM уточнили, что в «настоящий момент стороны принципиально договорились о сделке» и ожидают удовлетворения соответствующего ходатайства в ФАС.

Девять лет партнерства

Партнерами по медиабизнесу Усманов и Таврин стали в 2009 году, когда объединили свои телевизионные активы. Усманов на тот момент владел федеральными телеканалами «Муз-ТВ» и 7ТВ, а группа «Медиа-1» Таврина — 30 региональными телестанциями. Управлять созданным тогда телехолдингом ЮТВ стала команда Таврина.

Полмиллиарда за эфир Инвестировать в телевизионный бизнес Алишер Усманов начал в середине 2000-х. В 2006 году он приобрел 50% спортивного телеканала 7ТВ у структур правительства Московской области. Сумма сделки не разглашалась, но из отчетности продавца — Московской областной инвестиционной трастовой компании — следует, что на апрель 2007 года весь телеканал оценивался в 2,2 млрд руб. (или $79,8 млн по курсу ЦБ на тот период). В апреле 2008 года структуры Усманова выкупили оставшиеся 50%. Сумма этой сделки превысила 2 млрд руб. ($89 млн). Таким образом, весь 7ТВ подорожал до $178 млн. Расплатился Усманов с продавцом облигациями «Мострансавто-Финанс». В 2007 году Усманов приобрел канал «Муз-ТВ». Сумма сделки составила, по экспертным оценкам, $400 млн.

Осенью 2011 года 49% 7ТВ у ЮТВ за $300 млн выкупила американская Walt Disney Co. Владимир Путин, на тот момент премьер-министр, принимая в Белом доме гендиректора Walt Disney Co. Роберта Айгера, назвал сделку «добрым началом для медийного рынка в целом». В конце 2015 года из-за законодательных ограничений, запретивших иностранцам владеть более 20% в учредителе любого российского СМИ, американская компания снизила свою долю в российском канале Disney до 20%, но при этом сохранила 49% экономического интереса.

В 2012 году на эфирных частотах «Муз-ТВ» был запущен новый канал для девушек «Ю», а «Муз-ТВ» стал распространяться только в кабельных сетях.

По итогам 2014 года (позднее финансовые показали медиахолдинга не раскрывались) выручка ЮТВ по МСФО равнялась 5,3 млрд руб., операционная прибыль — 218,3 млн руб., чистый убыток — 2,7 млрд руб., следует из отчетности кипрской UTH Russia Ltd, ранее головной компании холдинга.

Бизнес в регионах Иван Таврин с начала 2000-х скупал телевизионные активы в регионах. В 2005 году бизнесмен продал девять своих станций телеканалу ТВ3 за $9 млн, получив также долю в самом телеканале и став его президентом. Уже в следующем году весь ТВ3 был продан холдингу «ПрофМедиа» за $550 млн. После этой сделки Иван Таврин вновь стал скупать в регионах активы с лицензиями на эфирное телевещание. В 2008 году он договорился о продаже американской Walt Disney Co. за $233 млн 49% в компании, управляющей 30 телестанциями, но сделку не согласовала Федеральная антимонопольная служба. В 2009 году Иван Таврин стал партнером Алишера Усманова.

Единственный покупатель

В 2015 году ЮТВ стал владельцем «СТС Медиа», чья выручка в 2014 году достигла 27,3 млрд руб., операционная прибыль — 5,8 млрд руб., чистая прибыль — 3,7 млрд руб.

Запрет иностранцам контролировать российские СМИ заставил владельцев «СТС Медиа», основным акционером которого была шведская Modern Times Group, искать покупателей на свой бизнес. Предложение заинтересовало только ЮТВ. За 75% «СТС Медиа» заплатила в декабре 2015-го в итоге $193,5 млн, или 14 млрд руб. по курсу ЦБ на день закрытия сделки. Под сделку был привлечен кредит ВТБ: все основные ключевые компании ЮТВ сейчас, как следует из ЕГРЮЛ, заложены в госбанке.

Для сравнения, в 2011 году структуры, связанные с банком «Россия» Юрия Ковальчука, выкупили у «Альфа-Групп» 25,17% «СТС Медиа» за $1,072 млрд (29,9 млрд руб. по курсу ЦБ на тот период). Таким образом, весь холдинг «СТС Медиа» был оценен почти в $4,3 млрд (118,8 млрд руб.). Сейчас 25% «СТС Медиа» через кипрскую Telcrest Investments Ltd владеют структуры ВТБ, Алексея Мордашова, банка «Россия», «Сургутнефтегаза» и Национальной медиа группы.

Свои финансовые показатели ЮТВ сейчас не раскрывает. Но из сообщения «Эксперт РА», рейтингующего SPV-компанию холдинга ЮТВ, следует, что в 2016 году выручка холдинга с учетом активов «СТС Медиа» составила по МСФО 30,1 млрд руб., чистый убыток — 614 млн руб.