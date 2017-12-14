Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,28 58,59 EUR Нал. 69,84 68,96 USD Бирж. 58,61 -0,67 EUR Бирж. 69,26 -0,40 USD ЦБ. 59,14 +0,31 EUR ЦБ. 69,47 +0,17 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 16286,68 +37,40 ММВБ 2131,94 -1,33% РТС 1141,50 -0,73% Brent 62,65 -0,21% DJIA 24585,43 +0,33% Nasdaq 6875,80 +0,20% FTSE 7496,51 -0,05%
Усманов уходит из кадра
Лента новостей
Глава МВД Украины инициировал санкции против «Татнефти» 02:59, Бизнес Песков связал дальнейшую работу пресс-секретарем с волей президента 02:32, Политика Песков рассказал о создании дайджестов Путину из данных Telegram-каналов 02:06, Политика В Совфеде прокомментировали решение Канады поставлять оружие Украине 02:00, Политика Песков связал с выборами давление на российский бизнес за рубежом 01:38, Политика Песков заявил о несозревшем конкуренте Путина 01:25, Политика Песков заявил о попытке «задушить» Россию в информационной среде 01:10, Политика В результате стрельбы в университете Пенсильвании есть жертвы 00:52, Общество Израиль сообщил о ракетном обстреле со стороны сектора Газа 00:21, Политика Политтехнологи заявили о рисках протестов после выборов президента 00:02, Политика Минфин уточнил требования к долгам регионов 00:01, Экономика Вадим Дымов — РБК: «Я вообще никогда не люблю прыгать в огонь» 00:01, Интервью В Rotschild рассказали о нежелании иностранцев покупать Roshen 13 дек, 23:56, Бизнес Порошенко поблагодарил Канаду за решение поставлять оружие Украине 13 дек, 23:41, Политика Сорвавшего показ фильма о Донбассе лидера SERB арестовали на семь суток 13 дек, 23:15, Общество На Ставрополье в ДТП с автобусом пострадали шесть человек 13 дек, 22:35, Общество Вы заблуждаетесь: разбираемся с мифами про имплантацию 13 дек, 22:18, РБК и My Ideal Smile Facebook посчитал траты России на «влияние» на результаты по Brexit 13 дек, 22:04, Политика Суд арестовал участника движения SERB за срыв показа фильма «Полет пули» 13 дек, 22:02, Общество ФРС США повысила ключевую ставку впервые с июня 13 дек, 22:01, Деньги Роналду стал лучшим бомбардиром в истории клубных чемпионатов мира 13 дек, 22:00, Спорт Поклонская заявила об уголовном деле из-за ее увольнения на Украине 13 дек, 21:58, Политика Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 13 дек, 21:45, РБК и Porsche Партнера зятя Березовского освободили из-под домашнего ареста в Италии 13 дек, 21:44, Общество Власти Канады одобрили экспорт оружия Украине 13 дек, 21:39, Политика Алексей Навальный представил свою политическую программу 13 дек, 21:36, Политика ФИФА исключила ограничения на покупку билетов крымчанами 13 дек, 21:33, Общество Корейский пленник: как американский солдат провел 39 лет в КНДР 13 дек, 21:24, Общество 
Усманов уходит из кадра
Газета № 217 (2714) (1412) Технологии и медиа, 13 дек, 14:15
0
Усманов уходит из кадра
Иван Таврин станет единственным владельцем телехолдинга ЮТВ
Алишер Усманов выходит из телевизионного бизнеса. Свои доли в телеканалах «Ю», Disney, «Муз-ТВ», СТС, «Домашний», «Че» и CTC Love миллиардер продаст своему партнеру Ивану Таврину
Алишер Усманов (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Иван Таврин готовится выкупить у Алишера Усманова его доли в телевизионном холдинге ЮТВ, рассказали два источника РБК и подтвердили представители бизнесменов.

Как сообщил РБК Иван Стрешинский, член совета директоров USM Holdings (управляет активами Алишера Усманова), «телевизионные активы никогда не являлись для нас профильными, в то время как для нашего партнера Ивана Таврина они всегда находились в приоритете». «Мы уверены, что консолидация ЮТВ в руках одного владельца, а тем более человека с таким опытом и экспертизой на медиарынке, создаст для этого холдинга новые перспективы», — отметил он.

В свою очередь Таврин сообщил: «Сегодня сложились благоприятная ситуация и правильное время для консолидации холдинга ЮТВ, так как эта сделка является важным этапом реализации моей личной инвестиционной стратегии». «Я очень благодарен господину Усманову и холдингу USM за их огромный вклад в то, что актив находится в оптимальной форме для начала нового этапа своего развития», — добавил бизнесмен.

Фактически Таврин выкупает 58,29% Усманова в ООО «Новый Медиа Холдинг» (головная компания ЮТВ) и консолидирует в результате 100% долей компании. ЮТВ управляет телеканалами «Ю», Disney (в нем сейчас 20% принадлежит американской Walt Disney Co.) и «Муз-ТВ». Кроме того, ЮТВ с декабря 2015 года принадлежит 75% холдинга «СТС Медиа», в числе активов которого — каналы СТС, «Домашний», «Че» и CTC Love.​

В ноябре 2017 года было зарегистрировано ООО «ЮТВ Группа», единственным учредителем которого стал Иван Таврин, следует из материалов ЕГРЮЛ. На прошлой неделе в Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство от «ЮТВ Группы», которому, как сообщили РБК в ведомстве, был присвоен гриф «Для служебного пользования».

В USM уточнили, что в «настоящий момент стороны принципиально договорились о сделке» и ожидают удовлетворения соответствующего ходатайства в ФАС.

Девять лет партнерства

Партнерами по медиабизнесу Усманов и Таврин стали в 2009 году, когда объединили свои телевизионные активы. Усманов на тот момент владел федеральными телеканалами «Муз-ТВ» и 7ТВ, а группа «Медиа-1» Таврина — 30 региональными телестанциями. Управлять созданным тогда телехолдингом ЮТВ стала команда Таврина.

Полмиллиарда за эфир

Инвестировать в телевизионный бизнес Алишер Усманов начал в середине 2000-х. В 2006 году он приобрел 50% спортивного телеканала 7ТВ у структур правительства Московской области. Сумма сделки не разглашалась, но из отчетности продавца — Московской областной инвестиционной трастовой компании — следует, что на апрель 2007 года весь телеканал оценивался в 2,2 млрд руб. (или $79,8 млн по курсу ЦБ на тот период). В апреле 2008 года структуры Усманова выкупили оставшиеся 50%. Сумма этой сделки превысила 2 млрд руб. ($89 млн). Таким образом, весь 7ТВ подорожал до $178 млн. Расплатился Усманов с продавцом облигациями «Мострансавто-Финанс».

В 2007 году Усманов приобрел канал «Муз-ТВ». Сумма сделки составила, по экспертным оценкам, $400 млн.

Осенью 2011 года 49% 7ТВ у ЮТВ за $300 млн выкупила американская Walt Disney Co. Владимир Путин, на тот момент премьер-министр, принимая в Белом доме гендиректора Walt Disney Co. Роберта Айгера, назвал сделку «добрым началом для медийного рынка в целом». В конце 2015 года из-за законодательных ограничений, запретивших иностранцам владеть более 20% в учредителе любого российского СМИ, американская компания снизила свою долю в российском канале Disney до 20%, но при этом сохранила 49% экономического интереса.

В 2012 году на эфирных частотах «Муз-ТВ» был запущен новый канал для девушек «Ю», а «Муз-ТВ» стал распространяться только в кабельных сетях.

По итогам 2014 года (позднее финансовые показали медиахолдинга не раскрывались) выручка ЮТВ по МСФО равнялась 5,3 млрд руб., операционная прибыль — 218,3 млн руб., чистый убыток — 2,7 млрд руб., следует из отчетности кипрской UTH Russia Ltd, ранее головной компании холдинга.

Бизнес в регионах

Иван Таврин с начала 2000-х скупал телевизионные активы в регионах. В 2005 году бизнесмен продал девять своих станций телеканалу ТВ3 за $9 млн, получив также долю в самом телеканале и став его президентом. Уже в следующем году весь ТВ3 был продан холдингу «ПрофМедиа» за $550 млн.

После этой сделки Иван Таврин вновь стал скупать в регионах активы с лицензиями на эфирное телевещание. В 2008 году он договорился о продаже американской Walt Disney Co. за $233 млн 49% в компании, управляющей 30 телестанциями, но сделку не согласовала Федеральная антимонопольная служба. В 2009 году Иван Таврин стал партнером Алишера Усманова.

Единственный покупатель

В 2015 году ЮТВ стал владельцем «СТС Медиа», чья выручка в 2014 году достигла 27,3 млрд руб., операционная прибыль — 5,8 млрд руб., чистая прибыль — 3,7 млрд руб.

Запрет иностранцам контролировать российские СМИ заставил владельцев «СТС Медиа», основным акционером которого была шведская Modern Times Group, искать покупателей на свой бизнес. Предложение заинтересовало только ЮТВ. За 75% «СТС Медиа» заплатила в декабре 2015-го в итоге $193,5 млн, или 14 млрд руб. по курсу ЦБ на день закрытия сделки. Под сделку был привлечен кредит ВТБ: все основные ключевые компании ЮТВ сейчас, как следует из ЕГРЮЛ, заложены в госбанке.

Для сравнения, в 2011 году структуры, связанные с банком «Россия» Юрия Ковальчука, выкупили у «Альфа-Групп» 25,17% «СТС Медиа» за $1,072 млрд (29,9 млрд руб. по курсу ЦБ на тот период). Таким образом, весь холдинг «СТС Медиа» был оценен почти в $4,3 млрд (118,8 млрд руб.). Сейчас 25% «СТС Медиа» через кипрскую Telcrest Investments Ltd владеют структуры ВТБ, Алексея Мордашова, банка «Россия», «Сургутнефтегаза» и Национальной медиа группы.

Свои финансовые показатели ЮТВ сейчас не раскрывает. Но из сообщения  «Эксперт РА», рейтингующего SPV-компанию холдинга ЮТВ, следует, что в 2016 году выручка холдинга с учетом активов «СТС Медиа» составила по МСФО 30,1 млрд руб., чистый убыток — 614 млн руб.

Что осталось общего

Алишер Усманов и Иван Таврин входят в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. В последнем рейтинге Усманов занимает пятое место с состоянием $15,2 млрд, Таврин — 199-е место с $500 млн. Среди активов Усманова — «Металлоинвест», Байкальская горная компания, «МегаФон» (и через него доля в Mail.Ru Group), ИД «Коммерсантъ», девелоперская «Химки Групп».

Иван Таврин является миноритарием USM Holdings Усманова и основным владельцем холдинга «Выбери радио», управляющего региональными радиостанциями. Весной 2016 года Таврин покинул пост гендиректора «МегаФона», чтобы заняться собственными инвестиционными проектами.​​

Автор: Сергей Соболев.
При участии: Ирина Парфентьева.
Теги: Алишер Усманов , «СТС Медиа» , Иван Таврин , ЮТВ
Материалы по теме
Солдатенков сменит Таврина на посту гендиректора «МегаФона» Технологии и медиа
Акционеры «СТС Медиа» одобрили продажу 75% активов Усманову и Таврину Технологии и медиа
СТС Медиа объявила о продаже 75% акций Усманову и Таврину за $200 млн Технологии и медиа
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав