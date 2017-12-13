Претенденты в губернаторы прошли анализ

Для президентского резерва прошел тренинг в «Сколково»

Участники очередного кремлевского тренинга, прошедшего в школе «Сколково», представили проекты по изменению социальной сферы. Финальные модули программы, стартовавшей в июне, должны пройти в феврале в Малайзии, Сингапуре и Москве

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

​От здравоохранения до дорожного строительства

С 4 по 7 декабря участники программы Высшей школы государственного управления РАНХиГС по подготовке президентского кадрового резерва приняли участие ​в образовательной программе Московской школы управления (МШУ) «Сколково». Об этом говорится в программе учебного модуля (есть у РБК); информацию об обучении в «Сколково» подтвердил один из участников тренинга.

Курировали процесс научный руководитель МШУ «Сколково» Андрей Волков и глава проектной работы школы Борис Островский, следует из расписания модуля.

В «Сколково» участники программы, разбившись на небольшие группы, готовили проекты по социальным, экономическим и политическим темам: транспорт, ЖКХ, здравоохранение, федеративное устройство, дорожное строительство, профессиональная ориентация молодежи, — предлагая, как можно изменить или реформировать эти сферы.

Каждая из десяти групп состояла из 5–7 человек, рассказал РБК Островский. Он подтвердил, что курировал проектную работу в рамках тренинга. В ходе этого модуля не было командообразующих мероприятий вроде прыжков со скалы или упражнений в стрельбе, которые включались в тренинги в других образовательных модулях, рассказал РБК участник обучения. «Это модуль строго аналитический», — подчеркнул он.

Волков подтвердил РБК, что участники модуля представили десять проектов. «Темы проектов — от цифровой платформы в системе здравоохранения до региональной и демографической политики», — сообщил он.

Кремлевский резерв Учебная программа кадрового резерва, которая состоит из восьми модулей, началась в июне этого года и должна закончиться в феврале следующего. Из числа ее участников губернаторами в этом году стали Дмитрий Азаров (Самарская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ), Александр Бурков (Омская область), Станислав Воскресенский (Ивановская область) и Андрей Клычков (Орловская область). В ходе предыдущих модулей участники программы прыгали в воду со скалы в Сочи, учились стрельбе, прыжкам с парашютом и ложились под движущийся БТР. Помимо тренингов учебная программа состоит из лекций. В предварительной программе были заявлены высокопоставленные спикеры: руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр экономического развития Максим Орешкин, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Роснефти» Игорь Сечин, основатель USM Holdings Алишер Усманов и др.

От замминистра до депутата

В сколковском модуле участвовали «почти все участники кадрового резерва из тех, кто еще не стал губернаторами в этом году», отметил собеседник РБК из числа участников тренинга. В частности, это депутаты Антон Гетта («Единая Россия») и Иван Абрамов (ЛДПР), сенаторы Сергей Мамедов (от Самарской области), Лилия Гумерова (от Башкирии), Николай Журавлев (от Костромской области), Владимир Полетаев (от Республики Алтай) и Мурат Хапсироков (от Адыгеи), глава Росстандарта Алексей Абрамов, первый заместитель министра транспорта Евгений Дитрих, заместитель министра культуры Сергей Обрывалин​ и заместитель министра строительства Андрей Чибис.

Видео: РБК

Гетта, Мамедов, Полетаев, Дитрих и Журавлев не ответили на звонки и сообщения РБК, Абрамов отказался от комментариев, пояснив, что организаторы тренинга «попросили об этом не рассказывать». Помощник Хапсирокова также отказался комментировать тренинг. Гумерова рассказала РБК, что в рамках своей группы работала над проектом по здравоохранению.

РБК направил запросы в пресс-службы Минстроя и Минтранса для получения комментариев от Чибиса и Дитриха соответственно.

Докрутить систему

Участники группы «Здравоохранение» подготовили проект изменений в Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), рассказала РБК Гумерова. «Мы проанализировали систему здравоохранения. Предлагаем ее «докрутить» и создать платформу управления здравоохранением России», — пояснила сенатор. Участники ее группы посчитали, что сейчас ЕГИСЗ работает «не в полной мере». К примеру, система не позволяет передавать пациента из одного медицинского учреждения в другое и из одного региона в другой, отметила Гумерова.

По словам сенатора, разработанные группами проекты в будущем можно реализовать. «Задача ставится с точки зрения прикладной содержательности проекта, — пояснила она. — И уже есть высокая степень готовности реализации пилота в ряде субъектов». При этом Гумерова отметила, что проект находится на стадии обсуждения и гарантий реализации от организаторов обучения она не получила.

ЕГИСЗ — это единая база, в которой содержится медицинская информация о гражданах, специальные базы и сервисы для врачей. Основные функциональные блоки ЕГИСЗ — нормативно-справочная база, системы сбора, обработки, хранения и обмена данными об оказании медицинской помощи, телемедицинская подсистема, электронные услуги и сервисы для граждан.

Модули в будущем

Тренинги для участников президентского кадрового резерва с лета этого года проходят при поддержке Кремля. Декабрьский модуль обучения шестой по счету, седьмой должен стать выездным: по проекту учебной программы (есть у РБК), он пройдет 21–27 января 2018 года в Малайзии и Сингапуре. Там участники тренинга изучат зарубежный опыт управления на примере сингапурской системы госуправления и малайзийского института PEMANDU, методы которого в Бурятии уже обещал использовать глава региона Алексей Цыденов.

Восьмой модуль обучения называется «Защита проектов» и должен пройти в Москве 12–15 февраля. Однако не ясно, состоится ли он, сообщил РБК один из участников программы. Под вопросом и выезд в Малайзию и Сингапур: «Поездка за свой счет, так что явно поедут не все, если модуль вообще состоится», — пояснил собеседник РБК.

Проблема этой программы в том, что она не предусматривает развития навыков в области публичной политики, политической борьбы или консолидации элит, рассказал РБК политконсультант Дмитрий Фетисов​. «А эти качества по-прежнему остаются одними из основных для любого потенциального губернатора, даже если он относится к категории молодых технократов», — добавил эксперт. По его мнению, многие из участников тренингов «попадали в ситуации в бизнесе или политике, когда им приходилось принимать непростые решения, так что условными прыжками со скалы их тяжело удивить».