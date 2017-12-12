Кадастр без срока давности

Счетная палата предложила реформировать систему имущественного налогообложения

Система имущественного налогообложения россиян нуждается в совершенствовании, написала Счетная палата. Среди ее предложений — «принудительный» кадастровый учет «старой» недвижимости и снятие ограничений по зачету налогов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Счетная палата проверила, как администрируются имущественные налоги с физлиц (по данным за 2014–2015 годы), и по итогам проверки выработала пакет предложений по реформированию этой системы. Результаты проверки и предложения Счетной палаты есть у РБК.

По мнению ведомства, если их реализовать, можно собирать больше имущественных налогов. Налоги с имущества граждан — это региональные и местные сборы, и в 2016 году по всей стране их собрали на 322 млрд руб. — на 1,1% меньше, чем в 2015-м.

К имущественным налогам относятся транспортный и земельный налоги, а также налог на недвижимость. Налоги на землю и недвижимость являются местными, транспортный налог — региональным.

Собственность до 1998 года

В настоящее время для исчисления налога на недвижимое имущество налоговые органы пользуются сведениями Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), с момента основания которого прошло почти 20 лет. Согласно нормам законодательства все права на объекты недвижимости, которые возникли до 31 декабря 1998 года, признаются юридически действительными даже при отсутствии их государственной регистрации в ЕГРН. Регистрация этих объектов производится добровольно, то же относится к кадастровому учету таких объектов недвижимости.

Счетная палата указывает, что отсутствие нормы об обязательной регистрации «старой» недвижимости делает невозможным установить ее кадастровую стоимость и, как следствие, исчислять налог. В связи с этим ведомство считает необходимым провести государственный кадастровый учет объектов недвижимости, права на которые возникли до 1998 года.

«Во многих случаях данные объекты находятся «вне поля зрения» налоговых органов. Кроме того, данная проблема объективно затрудняет гражданский оборот таких объектов — по ним невозможно независимо проверить историю сделок, узнать о наличии собственника, фактическом местоположении на местности и т.д. Особенно это касается имущества, принадлежащего частным лицам, — старых дач, квартир и т.д.», — поясняет руководитель практики налоговых споров «МЭФ-Аудит PKF» Александр Овеснов.

По словам сопредседателя совета директоров консалтинговой IPT Group Павла Корикова, возникает вопрос, за чей счет огромное количество объектов должны быть поставлены на учет. «Видимо, предполагается, что за счет граждан. Тут важно понимать, что состоятельные граждане и так поставили свои активы на кадастровый учет (если нет проблем с законом), а не очень состоятельные вряд ли найдут деньги на это, независимо от введения новых обязательств», — считает юрист.

Счетная палата иллюстрирует недостатки администрирования налога на имущество примером из Тулы. Аудиторы обнаружили, что в центре Тулы есть два капитальных строения (площадью 735,9 кв. м и 679,5 кв. м, принадлежат физическим лицам), с которых налог не собирается. Данные о них присутствуют в базе местной ИФНС, но без инвентаризационной или кадастровой стоимости. На сегодняшний день органы Росреестра совместно с органами местного самоуправления Тулы выясняют причины сложившейся ситуации, сообщил РБК представитель Счетной палаты (он не раскрыл личность владельцев этих объектов). Управление ФНС по Туле не ответило на запрос РБК на момент выхода материала.

Незачет

Согласно Налоговому кодексу зачесть излишне уплаченные суммы налога (пени) возможно только в счет уплаты налога той же категории: переплата по федеральному налогу может быть зачтена только в счет уплаты федерального налога, по региональному — в счет регионального, местному — в счет местного.

Возникает нелогичная ситуация: если у человека есть переплата, например, по НДФЛ (федеральный налог) и одновременно задолженность по налогу на имущество (местный), ФНС вынуждена возвращать физлицу переплату по НДФЛ, вместо того чтобы зачесть ее в счет погашения задолженности по местному налогу. В связи с этим Счетная палата предлагает наделить налоговые органы правом зачета сумм переплаты по федеральным налогам в счет погашения задолженности по региональным и местным налогам.

На 1 июля 2017 года граждане задолжали 176 млрд руб. по имущественным налогам по всей России. Из них должники на 21 млрд руб. получали назад переплату по федеральным налогам, которая составила 43 млрд руб. (то есть этого хватило бы, чтобы погасить всю их задолженность по региональным и местным имущественным налогам), следует из данных Счетной палаты.

По словам Овеснова, учитывая, что налоговые органы осуществляют одновременно администрирование федеральных, региональных и местных налогов, не должно быть принципиальных препятствий, чтобы разрешить подобные операции. Это относится и к обратному — чтобы переплата по региональным и местным налогам могла зачитываться в счет задолженности по федеральным. «Также для налогоплательщиков было бы удобным включение страховых взносов в состав взаимно зачитываемых платежей, администрированием которых также занимается налоговая служба», — говорит юрист.

Крестьянские автомобили

В ряде субъектов РФ фермерам предоставляются льготы по налогу на транспорт, без ограничения по количеству и мощности транспортных средств, а также по виду их использования. «Это приводит к регистрации на одного главу крестьянского (фермерского) хозяйства нескольких автомобилей (от двух до восьми), включая автомобили с мощностью двигателя свыше 250 л.с. (среди которых Lexus LХ570, Infiniti FХ45, BMW 740IА)», — пишет Счетная палата.

Она предлагает пересмотреть систему предоставления субъектами РФ льгот по дорогостоящим автомобилям, установив ограничения по количеству и мощности.

Как пояснили РБК в ведомстве, указанные льготы (включая льготы по «дорогостоящим» автомобилям) предоставлены в 36 субъектах Российской Федерации, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. «Мы обращаем внимание, что покупка столь дорогих автомобилей в этих условиях выглядит странно. На наш взгляд, льгота не должна предоставляться без ограничений», — сказал представитель Счетной палаты.

Вопросы установления налоговых ставок по транспортному налогу и их дифференциации по категориям транспортных средств, а также предоставляемых льгот относятся к компетенции законодательных органов регионов. «Возможно, ограничение на количество льготируемых транспортных средств на одно физическое лицо позволит исключить возможность злоупотребления недобросовестными налогоплательщиками предоставленным налоговым законодательством правом. Однако в данном случае также необходим какой-то критерий, позволяющий не ухудшать положение лиц, которые в настоящее время имеют право на льготы», — считает Кориков.

Эта инициатива Счетной палаты, скорее всего, ориентирована на реализацию принципа справедливости в налоговом праве, который подразумевает, что нужно учитывать фактическую способность собственников к уплате соответствующего налога, считает партнер юридической компании «НАФКО-Консультанты» Павел Иккерт.

Сараи и гаражи

Счетная палата также обращает внимание на злоупотребления, которые встречаются при постановке на учет объектов капитального строительства. В связи с этим предлагается нормативно закрепить определения терминов «индивидуальный жилой дом», «гараж», «сарай», «единый недвижимый комплекс», «объект незавершенного строительства», «иные здания».

Также ведомство предлагает ускорить проведение во всех населенных пунктах страны комплексных кадастровых работ, чтобы сделать информацию о земельных объектах корректной и актуальной.

Счетная палата направила результаты проверки и свои предложения в правительство, ФНС и Росреестр. В ФНС ознакомлены с предложениями контрольного ведомства, сообщил РБК представитель пресс-службы ФНС. «Данные предложения Счетной палаты будут проработаны ФНС во взаимодействии с Минфином, Минэкономразвития, Минтрансом и Росреестром», — говорится в сообщении.