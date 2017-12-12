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Необходимость производства СПГ в Арктике
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Необходимость производства СПГ в Арктике
Газета № 215 (2712) (1212) Бизнес, 11 дек, 18:35
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Александр Собко Необходимость производства СПГ в Арктике
«Ямал СПГ» позволит освоить новый экспортный маршрут — через Северный морской путь, а следующий большой проект — «Арктик СПГ-2», как ожидается, обеспечит локализацию технологий крупнотоннажного сжижения газа

Запуск первой линии завода «Ямал СПГ» был осуществлен в срок и в рамках запланированного объема инвестиций. Две оставшиеся линии будут, как ожидается, запущены досрочно: вторая — в 2018 году, третья — в конце 2018-го — начале 2019 года. В целом инвестиции в три линии завода составят $27 млрд, часть затрат на инфраструктуру взяло на себя государство.

Основная часть объемов СПГ продана в рамках долгосрочных контрактов, а значит, серьезных проблем с реализацией не будет даже в условиях возможного затоваривания рынка. Газ с «Ямал СПГ» будут приобретать испанская Gas Natural Fenosa, китайская CNPC (она также является и акционером проекта), российский «Газпром», а кроме того, трейдинговые подразделения двух других участников проекта — французской Total и российского НОВАТЭКа, который и является ключевым акционером «Ямал СПГ». Успех очевиден. Но главное — что дальше?

Во-первых, интересно и важно, какая доля танкеров с СПГ пойдет по восточному маршруту через Берингов пролив, то есть по Северному морскому пути. В какой степени и когда придется пользоваться помощью ледокольной проводки, только ли для выхода из Обской губы, как задумывали, или возможны какие-то непредвиденные ситуации? Этот опыт будет очень важен при планировании дальнейшего развития арктических проектов по сжижению газа.

Льгота на газ: как государство помогло построить «Ямал СПГ»
Мнение

Участвовавший в открытии первой очереди завода Владимир Путин обрисовал дальнейшие задачи: наращивать мощности по сжижению газа в России, причем с максимальным участием российской промышленности.

Напомним, что сейчас у России нет собственной технологии крупнотоннажного сжижения СПГ, но и «Газпром», и НОВАТЭК предпринимают усилия, чтобы создать собственные технологии и локализовать производство оборудования.

Предполагается, что четвертая линия «Ямал СПГ» будет построена уже с помощью российских технологий. Относительно небольшая (1 млн т по сравнению с 5,5 млн т каждой из первых трех линий «Ямал СПГ»), она может стать пробной для проверки технологий, применяемых при реализации «Арктик СПГ-2» — нового завода, строительство которого предполагается начать в 2019 году на Гыданском полуострове в Карском море.

Путин предложил подумать об участии оборонных предприятий в процессе изготовления оборудования для заводов СПГ. В этом нет ничего неожиданного, ведь в ОПК остался необходимый инженерный потенциал. Разумеется, потребуется и участие отраслевых российских НИИ, и сотрудничество с иностранными партнерами. В качестве похожей модели, которая уже реализуется, можно привести сотрудничество корпорации «Росатом» с голландским производителем ветроэлектроустановок (ВЭУ) Lagerwey в локализации технологий в возобновляемой энергетике.

Да, проект «Ямал СПГ» получил беспрецедентные налоговые льготы — нулевой НДПИ на длительный срок, сниженный налог на прибыль и другие преференции. Кроме того, для экспорта СПГ из России отсутствует экспортная пошлина. Возможно, льготы будут и у нового «Арктик СПГ-2».

Однако, предоставляя льготы, государство решает важные задачи. «Ямал СПГ» позволяет освоить новый экспортный маршрут — через Северный морской путь. «Арктик СПГ-2», как ожидается, обеспечит локализацию производства и технологий для крупнотоннажного сжижения. Наша страна здесь очевидно отстала, и сделать скачок удастся только при условии сотрудничества бизнеса и государства.

Примечательно и присутствие на открытии завода министра энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалиха. Напомним, еще летом на ПМЭФ прозвучало заявление главы  Минэнерго Саудовской Аравии о планах глобальных инвестиций Saudi Aramco в газ и СПГ после скорого IPO. Новые российские проекты в Арктике подходят под эти условия.

Как ни странно, в более отдаленной перспективе не исключены и отгрузки СПГ с Ямала в саму Саудовскую Аравию. Поставка в таком случае будет идти по западному маршруту, с перевалкой в Европе с танкеров ледового класса на обычные газовозы. Дело в том, что Саудовская Аравия полностью потребляет весь газ, который производит, но его не хватает. Поэтому приходится использовать и нефтепродукты, причем внутренний спрос как на газ, так и на нефть растет. В этих условиях страна заинтересована заменить газом нефть, высвободив ее для экспорта.

Об авторах
Александр Собко аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: НОВАТЭК , мнение , «Ямал СПГ» , «Арктик СПГ-2»
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