Перерабатывающий класс

Эксперты проанализировали рынок труда

Почти половина работающих россиян работают в условиях несоблюдения их трудовых прав, утверждают исследователи ВШЭ. Усиление эксплуатации работников, дисбалансы в продолжительности и оплате труда могут стать политической проблемой

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Кризис 2014–2016 годов усилил социальную незащищенность работников, у 45% работающих граждан не соблюдается хотя бы одно из трудовых прав, следует из исследования «Влияние экономического кризиса 2014–2016 годов на занятость россиян» (.pdf), подготовленного профессором-исследователем ВШЭ Натальей Тихоновой и научным сотрудником РАНХиГС Анастасией Каравай.

Согласно данным мониторинга Института социологии РАН, на которые опираются авторы, в феврале 2014 года основные права работников (белая зарплата и ее своевременная выплата, официальное оформление на работу, оплата отпуска и больничного листа) все вместе соблюдались в отношении 56% работников, но в пик кризиса (осень 2015 года) этот показатель опустился до 47%. В период восстановления экономики наметился возврат к докризисной норме, и в октябре 2016 года базовые права были доступны 55% работников.

Среди тех, чьи трудовые права не соблюдаются в полном объеме, можно выделить около 30 млн человек, у которых не реализуется «сразу несколько базовых прав работников» — как правило, это получение всей зарплаты или ее части «в конвертах» и нарушения в оплате отпуска или больничного листа, пишут исследователи. По последним данным Росстата, в октябре 2017 года в стране работали 72,7 млн человек. Получается, что около 40% занятых в России слабо вписаны в правовое поле трудовых отношений.

Переработки за бесплатно

​В кризисные годы продолжительность рабочей недели выросла. В октябре 2016 года средняя рабочая неделя составила 45,2 часа против 44,3 часа в октябре 2014-го. По закону трудовая неделя должна длиться 40 часов.

«Большинство работающего населения страны осенью 2016 года не просто перерабатывало, но перерабатывало на три часа в неделю и более, в том числе 12% имели рабочую неделю продолжительностью 60 и более часов (при этом рабочую неделю продолжительностью менее 40 часов имели всего 10% всех работающих)», — подчеркивают авторы. При этом в Москве перерабатывали 68% работников.

Для российской экономики нехарактерна оплата сверхурочной работы, и рост трудовой нагрузки в 2014–2016 годах не сопровождался повышением заработка, а наоборот — привел к его сокращению. В конце 2016 года только треть работавших более 40 часов в неделю получали сверхурочные. Реже всего переработки оплачивались в сферах торговли и бытового обслуживания — 25% работников. С осени 2014-го по осень 2016 года медианные показатели продолжительности рабочей недели россиян выросли на 6,5%, а средняя номинальная оплата одного рабочего часа — на 4,2%. Этот рост был поглощен инфляцией, составившей за этот период 23%.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Эксплуатация как политическая проблема

​«Общий рост трудовых нагрузок россиян не обеспечил сохранения их реальных доходов не только в среднем, но даже у тех работающих россиян, чьи переработки работодателями оплачиваются», — резюмируют исследователи. По их словам, причиной переработок является скорее бесправие работников, а не их стремление к дополнительным заработкам. Профсоюзное движение в России не развито, работодатели в целом диктуют свои условия работникам, а за последние годы «норма эксплуатации» выросла. Право на забастовки в России «существенно урезано».

Усиление эксплуатации работников повлекло за собой переоценку в обществе важности проблемы отношений между работодателями и работниками, констатируют исследователи. С весны 2008-го по октябрь 2015 года доля граждан, считающих противоречие между ними одним из основных для российского общества, выросла с 17 до 22%. «Проблема взаимоотношений работников и работодателей станет, видимо, для руководства страны важным элементом «повестки дня» уже в ближайшие годы», — прогнозируют эксперты.

«В 2017 году число трудовых конфликтов у нас увеличилось более чем в полтора раза, поэтому я думаю, что актуальность этой проблемы сохранилась и даже усилилась. Особенно если иметь в виду, где локализуется обеспокоенность этой ситуацией, а это частный сектор, где продолжается нарушение прав трудящихся опережающими темпами. Поэтому я думаю, что смягчения этого вопроса не произошло», — сказала РБК Тихонова.

​Наиболее высокий уровень бесправия характерен для работающих в частном секторе, показано в исследовании. Так, 52–55% работников коммерческих предприятий в период с марта 2015 года по октябрь 2016-го получали часть зарплаты «в конвертах», 54–58% полностью или частично не оплачивался отпуск и больничный, 34–37% официально не оформлены на работу. В госсекторе нарушений намного меньше, и их динамика сильнее зависит от экономического цикла.​​​​