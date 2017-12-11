Исковой взаимозачет

АФК «Система» потребовала с «Роснефти» 330 млрд руб.

АФК «Система», получив второй иск от «Роснефти», которая в сумме требует от компании уже 302,2 млрд руб., перешла от обороны к нападению и сама подала иск к нефтяной компании на 330,5 млрд руб.

Глава АФК «Система» Владимир Евтушенков (слева) и глава «Роснефти» Игорь Сечин (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

АФК «Система» подала к «Роснефти» и «Башнефти» иск в Арбитражный суд Москвы с требованием возместить ущерб в размере 330,5 млрд руб., сообщила компания 8 декабря.

«В течение 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» предпринимали и продолжают предпринимать заведомо недобросовестные действия с целью неосновательного обогащения и разрушения корпоративной стоимости АФК «Система», доведения корпорации до банкротства, нанесения ущерба корпорации, ее акционерам и кредиторам», — говорится в сообщении «Системы».

Как компания произвела оценку ущерба, ее представитель Сергей Копытов не раскрывает. Эта сумма аналогична той, что «Роснефть» заплатила за 50,08% «Башнефти» государству в октябре 2016 года — 330 млрд руб. «Но эти цифры не связаны, сумма иска учитывает ущерб, причиненный АФК «Система», — заверил РБК представитель корпорации. Известно, что с момента начала конфликта с «Роснефтью» (май 2017 года) капитализация АФК «Система» на Московской бирже снизилась на 117,6 млрд руб. Кроме того, «Система» не получила 11,8 млрд руб. дивидендов от МТС и БЭСК — нефтяная компания в качестве обеспечительных мер по иску добилась ареста пакетов акций этих компаний, принадлежащих «Системе».

В то же время АФК «Система» подтверждает «готовность к скорейшему урегулированию конфликта на честной и объективной основе в интересах всех участников спора и экономики России в целом». В базе суда иск пока не зарегистрирован. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать претензии «Системы» по существу, но привел цитату из романа «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. «Как ответил Остап Бендер Паниковскому на его заявление, что он старый и его девушки не любят: «Обратитесь в Лигу сексуальных реформ». Конец цитаты. Других комментариев у меня нет», — сказал РБК Леонтьев.

АФК «Система» подала иск к «Роснефти» после того, как та обострила конфликт, который длится между компаниями уже полгода. «Система» контролировала «Башнефть» в 2009–2014 годах, а затем передала ее акции государству по требованию Генпрокуратуры. В мае «Роснефть», новый владелец «Башнефти», подала первый иск к «Системе», требуя возместить 170,6 млрд руб. По мнению «Роснефти», такой ущерб АФК «Система» причинила «Башнефти» во время реорганизации 2014 года, причем 64 млрд руб. из этой суммы — поправка на произошедшую впоследствии девальвацию рубля. В августе Арбитражный суд Башкирии решил взыскать с АФК «Система» 136,3 млрд руб. (решение обжаловали обе стороны).

В ситуацию попробовал вмешаться президент Владимир Путин, который в сентябре заявил, что надеется на мировое соглашение между двумя компаниями. Но «Роснефть» расценила слова президента как предложение исполнить решение первой инстанции. В качестве шага навстречу «Системе» Игорь Сечин предложил помочь с организацией кредитов для выплаты по решению суда. Переговоры так и не начались.

«Ультимативные требования истцов выплатить всю сумму в полном объеме, конечно, сложно назвать конструктивной позицией и готовностью к мировому соглашению», — говорил представитель «Системы». Не добившись мирового соглашения на своих условиях, 7 декабря «Роснефть» подала новый иск к «Системе» — на 131,6 млрд руб. Это сумма дивидендов, которые компания получила от «Башнефти» в 2009–2014 годах. Таким образом, сумма исковых требований «Роснефти» к АФК выросла до 302,2 млрд руб. Это сопоставимо ​с суммой, которую «Роснефть» заплатила государству за акции «Башнефти», и вдвое превышает капитализацию самой «Системы». 8 декабря на Московской бирже АФК «Система» стоила 97,5 млрд руб.

Российское законодательство никого не защищает от заведомо необоснованных судебных требований, говорит партнер BMS Law Firm Денис Фролов. А так как судиться в России очень дешево, такие иски встречаются регулярно, объясняет он.

В данном случае «Роснефть» и «Башнефть» считают, что АФК «Система» нанесла ущерб башкирской компании, и имеют полное право защищать свои интересы в суде. А встречный иск «Системы» будет успешным, только если корпорации удастся доказать, что целью подачи иска «Роснефти» была не защита своих прав, а именно нанесение ущерба АФК «Система», снижение капитализации и т.д., оговаривается юрист. Но, по его словам, на практике это доказать практически невозможно.​ Так что в этой запутанной ситуации АФК «Система» может надеяться только на положительные для себя решения суда по искам «Роснефти», а затем на возмещение затрат, связанных с рассмотрением дела: на адвокатов, юристов, поездки и т.д. Все остальное предъявить «Роснефти» в российском суде крайне сложно.

Существуют действия, которые по форме являются правомерными, но целью которых является исключительно нанесение вреда другой стороне, юридический термин для них — шикана (злоупотребление правом), объясняет адвокат Московской коллегии адвокатов Алексей Мельников. Однако прямой нормы в российском законодательстве о защите от таких действий не существует, говорит Мельников. В сегодняшнем российском суде доказать неправомерность таких действий крайне затруднительно, оговаривается он.