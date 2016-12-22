Кремль отказался вмешиваться в суд между «Роснефтью» и АФК «Система»

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Генштаб рассказал о целях «беспрецедентных» авиаударов в Сирии

В Воронежской области мужчина похитил несработавший автомат с бахилами

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Врачи из Петербурга объяснили появление российской скорой в Стокгольме

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Журналист из США Майкл Бом рассказал о визите московских полицейских