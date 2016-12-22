Кремль отказался вмешиваться в суд между «Роснефтью» и АФК «Система»

Кремль пока не в курсе деталей нового судебного иска «Роснефти» к АФК «Система» и не намерен вмешиваться в ход процесса. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Я пока не обладаю этой информацией, поэтому мне неизвестно о деталях этого иска. Это вопрос для судебного разбирательства, мы вмешиваться не можем, у президента была точка зрения, он остается сторонников мировых [соглашений] в данном случае, но конечное решение принимают хозяйствующие субъекты», — рассказал Песков.
Второй иск «Роснефть» подала к АФК «Система» 7 декабря. Сумма нового иска составила 131,6 млрд руб. В компании объяснили, что эта сумма соответствует сумме дивидендов, которые «Система» вывела из «Башнефти» с 2009 по 2014 год за вычетом уплаченных налогов. После появления информации о новом иске стоимость акций АФК «Система» на Московской бирже упала на 19%.
Конфликт «Роснефти» с АФК «Система» связан с участием компании в реорганизации «Башнефти», которая с 2016 года входит в состав «Роснефти». Нефтекомпания обвинила инвестиционную компанию в обесценивании актива, подав в мае 2017 года иск на сумму 106,6 млрд руб. Позднее сумма претензий была увеличена до более чем 170 млрд руб. В августе суд принял решение о взыскании с АФК «Система» 136 млрд руб.