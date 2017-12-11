Биткоин взяли на веру

Какие перспективы и риски у криптовалюты

Курс биткоина в декабре взлетел до $18 тыс. Рынком движет информационная шумиха и ожидание запуска фьючерсов на криптовалюту. Эксперты считают, что у рынка еще есть перспективы роста, но и риск растет

Иллюстрация: Алина Сибирякова для РБК

Биткоин в начале декабря показал бурный рост, подскочив за неделю с $10 тыс. до 18 тыс., в рублевом эквиваленте его цена превысила 1 млн руб. Исторический рекорд был установлен ночью 8 декабря — $18,247 тыс., по данным Coinmarketcap.com. Затем последовала коррекция, и на 18:30 мск 8 декабря курс составлял $16,25 тыс.

С начала года стоимость монеты выросла в 17 раз, а капитализация криптовалюты увеличилась с $15 млрд до 272 млрд. РБК разбирался, что будет с его курсом дальше.

Новые инструменты и ажиотаж

Основными факторами роста биткоина в декабре стали ожидания запуска фьючерсов на криптовалюту и информационная шумиха, связанная со стремительными движениями рынка.

«Прежде всего рост связан с ожиданием запуска фьючерсов», — отмечает редактор портала Happy Coin Club Валерий Смаль. Уже 10 декабря торги фьючерсами на биткоин начинает чикагский оператор CBOE Global Markets, а 18 декабря — крупнейшая площадка по торговле деривативами CME Group. Также на днях о желании запустить фьючерсы сообщила японская биржа Tokyo Financial Exchange. На фоне первых новостей о запуске фьючерсов биткоин и начал свое ралли: в начале ноября, после объявления планов CME Group, его стоимость за сутки выросла более чем на 9% и впервые достигла отметки $7 тыс.

Появление новых инструментов даст возможность выхода на рынок тем консервативным инвесторам, которые предпочитают не вкладываться в биткоин по ряду причин технического и административного характера. Во-первых, биткоин не обладает четким законодательным статусом, что накладывает риски, с которыми не хотят связываться инвесторы. «Во-вторых, биткоин на данном этапе обладает плохой доступностью для инвестора — его нужно приобретать через различные криптовалютные обменники, что не так просто», — объясняет независимый портфельный управляющий Алексей Белкин.

Как купить биткоин Есть несколько способов приобрести криптовалюту. Сделать это можно через криптовалютный обменник или криптовалютные биржи. При покупке криптовалюты необходимо учитывать несколько нюансов. Во-первых, то, что фиксированного курса у нее не существует, так что стоимость будет отличаться в зависимости от выбранной площадки. Обменники и биржи берут за обмен комиссию: в зависимости от сервиса она может колебаться от 3 до 6–7%. Также криптовалюту можно приобрести «с рук». Правда, в такой ситуации у человека нет гарантии, что покупатель или продавец его не обманет. Частные лица сами устанавливают комиссию за продажу валюты (обычно она составляет 3–4%). В России статус криптовалюты не определен, вопрос операций с ней не урегулирован. «Все, кто принимает участие в такого рода операциях, берут риск на себя и должны надеяться только на себя», — заявляла ранее первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

Фьючерсы же, которые позволят играть на курсе биткоина, будут являться прозрачным инструментом на признанных биржах с регулированием со стороны государства (в США — Комиссия по торговле товарными фьючерсами, CFTC). «Фьючерсы выступят качественным инструментом на биткоин, что будет способствовать увеличению потока инвесторов и, соответственно, притоку капитала в криптовалюты», — объясняет аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур ​Нигматуллин. «Появляется дополнительный пласт инвесторов, которые будут использовать фьючерсы, потому что это легализованный инструмент», — говорит Белкин.

Запуск фьючерсов на биткоин в будущем также позволит создавать ETF (торгуемые на бирже фонды) на биткоин. Таким образом может появиться инструмент фондового рынка, привязанный к курсу биткоина. «Это сделает криптовалюту полноценным инвестиционным инструментом и подкрепит спрос на нее», — считает руководитель аналитического департамента УК «БКС» Никита Емельянов.

Появление на рынке этих инструментов с четким регулированием, понятной системой ввода-вывода средств расширит список инвесторов, даст приток новых средств, повысит ликвидность, что должно благоприятно отразиться и на курсе базового актива — самого биткоина, полагают специалисты.

Не менее важной причиной декабрьского ралли биткоина эксперты также считают внимание к ней медиа. «Лично я считаю, что ажиотаж и спекуляции сейчас играют преобладающую роль в росте биткоина. О нем пишут крупнейшие СМИ, много и активно говорят участники всевозможных мероприятий, конференций. Свое влияние оказывает и сарафанное радио», — считает основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук.

«Разогревает рынок то, что практически из любого утюга можно услышать про биткоин. Есть общий ажиотаж, причем большинство будущих инвесторов, к сожалению, даже не понимают, зачем это им и для чего», — отмечает Валерий Смаль.

Информационный ажиотаж вокруг биткоина Согласно данным сервиса «Подбор слов» «Яндекса», количество запросов по слову «биткоин» в поисковой системе за неделю, с 27 ноября по 3 декабря 2017 года (самые свежие данные), составило 1,558 млн, показав рост в 21,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За неделю, когда биткоин вырос почти на 20%, преодолев психологический уровень в $10 тыс., количество поисковых запросов выросло вдвое по сравнению с двумя предыдущими неделями. По данным Google Trends, количество поисковых запросов по слову «биткоин» за год выросло в 17 раз, а по слову «bitcoin» по всему миру — в 20 раз, а резкий скачок запросов (более чем вдвое) произошел в конце ноября — начале декабря. Согласно информации, предоставленной РБК системой анализа новостей СКАН (более 23 тыс. источников), упоминаемость биткоина в российских СМИ росла на протяжении всего текущего года. Если в январе 2017 года зафиксировано 1265 упоминаний, то в ноябре — уже 11 895 упоминаний (рост более чем в девять раз). По состоянию на 8 декабря биткоин с начала месяца упоминался 5282 раза — на 27% больше, чем за весь первый квартал текущего года (4171 упоминание).

Факторы риска

Рынок биткоина привлекает инвесторов, но несет в себе ряд рисков. Сейчас большой вес на рынке по-прежнему имеют крупные игроки, которые могут управлять курсом криптовалют в собственных целях, причем как в сторону роста, так и в сторону снижения. «Есть влиятельные держатели биткоина, которые способны раскачать курс», — говорит сооснователь и директор по информационным технологиям VRT World Дмитрий Лившин. Например, в середине ноября курс биткоина за несколько дней упал на 30%, что было связано, по мнению представителей рынка, с тем, что крупный криптоинвестор Роджер Вер продал большой объем биткоинов. По мнению экспертов, он намеренно играл против биткоина.

Другой фактор риска заключается в том, что биткоин — это актив, очень подверженный спекулятивным влияниям. «Многие инвесторы на этом рынке, не занимаясь профессионально инвестициями, очень эмоционально реагируют на различные новости», — рассказывает Нигматуллин. В ноябре—декабре рынок взлетел на позитивных новостях и настроениях, однако в случае появления негативных новостей игроки могут так же резко отреагировать на них, оказав давление на котировки.

Наконец, существует риск, что запуск фьючерсов на биткоин, ожидание которого являлось драйвером роста, может привести к фиксации прибыли со стороны спекулянтов. «Одно из основных правил спекуляции гласит: нужно покупать на ожиданиях, а фиксировать прибыль по факту. Так что, возможно, к моменту запуска фьючерсов наступит эта фиксация по факту: спекулянты зафиксируют прибыль — и курс перестанет расти или вовсе упадет», — говорит Нигматуллин.

Инвесторы должны отдавать себе отчет в огромных рисках рынка, связанных с высокой волатильностью, отмечает эксперт. «Самые рисковые инструменты на фондовом рынке показывают разброс котировок с доходностью 150% годовых и убытком 35% годовых», — говорит Нигматуллин. Биткоин же с начала года показал доходность более 1500%, а просадка курса порой достигала 30% всего за несколько дней. Некоторые аналитики надеются, что волатильность рынка может уменьшиться благодаря запуску фьючерсов, поскольку привлечение большого количества инвесторов и новых денег сделает более сложным манипулирование рынком. Однако у фьючерсов есть и другая сторона — они позволяют играть на рынке с плечом, то есть приобретать контракты на сумму большую, чем есть у игрока. Это может раскачивать котировки, считают некоторые эксперты.

Потенциал роста

Прогнозировать будущее биткоина сложно, признают эксперты. Этот инструмент слабо поддается логике: очень сложно определить фундаментально обоснованную стоимость биткоина и, соответственно, понять дальнейшую траекторию его движения. «Прогнозировать точную стоимость биткоина практически невозможно хотя бы потому, что привычные аналитические модели к криптовалютам неприменимы», — отмечает управляющий директор «БКС Ультима» Олег Сафонов. «Курс может расти долго, а может существенно упасть за несколько часов», — говорит Дмитрий Мацук.

Криптоэнтузиасты считают, что курс может расти бесконечно, поскольку эмиссия биткоина ограничена (это заложено в ее технологию) — более 21 млн создать не удастся. В связи с ограниченным предложением и все возрастающим спросом по законам рынка цена должна расти, полагают они. По мнению же скептиков, биткоин — это пузырь, который рано или поздно должен лопнуть. «Курс биткоина создан искусственно: за криптовалютами ничего не стоит — ни золота, ни нефти, ни других инструментов традиционного рынка, которые бы смогли удержать курс в случае угасания шумихи вокруг рынка», — уверен председатель НП «Центр развития инновационного бизнеса» Алексей Михеев.

Поэтому экспертам остается только предполагать будущее биткоина, основываясь на своих ощущениях. «Вполне возможно, что к концу 2018 года мы увидим биткоин стоимостью $30–40 тыс.», — прогнозирует Дмитрий Лившин. Миллиардер-инвестор Майк Новограц полагает, что к концу следующего года курс может достичь $50 тыс., передает Bloomberg.

Многие признают, что рано или поздно на рынке должна произойти масштабная коррекция — падение в разы. Но поскольку динамику курса биткоина сложно прогнозировать, неясно и когда может наступить такая коррекция. «Если судить по рыночной капитализации достаточно спекулятивных активов, например бумаг высокотехнологичных компаний, ​или других рынков, на которых много спекулятивного капитала, то, исходя из опыта уже лопнувших пузырей, можно предположить, что биткоин еще может вырасти в разы, если повезет. Схлопывание пузыря может произойти, когда капитализация крипторынка составит от $800 млрд до 3 трлн. При этом, как показывает практика, падение происходит гораздо быстрее, чем рост», — рассуждает Тимур Нигматуллин. Капитализация рынка криптовалют по состоянию на 18:30 мск 8 декабря составляла около $427 млрд.

В ближайшем будущем биткоин ждет еще не один взлет и не одно снижение. «Положительное влияние на курс могут оказывать законодательные инициативы, регулирующие обращение и тем более утверждающие биткоин в качестве платежного средства», — говорит Дмитрий Мацук. Позитивно реагирует курс на новости о крупных покупках на рынке и вливании новых средств, а также на новости усовершенствования технологий, на которых работает биткоин. К падению же курса в первую очередь могут привести широкие заградительные меры регуляторов, считает Дмитрий Лившин.