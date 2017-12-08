На родственном плече

ВЭБ сообщил, что осенью кредитовал совладельцев «Возрождения»

Осенью ВЭБ прокредитовал миноритариев банка «Возрождение» под залог их акций. Бенефициары сделок не раскрываются, но эксперты не исключают, что средства могли привлекаться для стабилизации ситуации в родственном Промсвязьбанке

Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Информацию о предоставлении финансирования под залог акций банка «Возрождение» раскрыл сам Внешэкономбанк в официальных сообщениях, опубликованных вечером в среду, 6 декабря. Как следует из сообщений, бумаги «Возрождения» закладывались ВЭБу через сделки РЕПО на бирже в несколько этапов с сентября по декабрь. Контрагенты по этим сделкам в сообщениях ВЭБа не раскрываются.

«Сделки РЕПО совершаются стороной, закладывающей бумаги для привлечения краткосрочного финансирования (в данном случае кто-то привлекал финансирование от ВЭБа под залог акций «Возрождения». — РБК)», — указывает аналитик Moody’s Мария Малюкова. «Получатели акций в рамках таких сделок РЕПО являются лишь номинальными акционерами, и после возврата выданных ими средств бумаги, как правило, возвращаются к реальным владельцам либо снова перезакладываются», — поясняет она.

Первая из описанных сделок РЕПО под залог акций «Возрождения» была проведена 26 сентября. ВЭБ получил в залог 9,43% акций банка «Возрождение». До этого акций банка у ВЭБа не было, следует из данных госкорпорации. В результате аналогичной сделки 26 октября пакет ВЭБа был увеличен до 17,30%. 22 ноября пакет был снова увеличен, на сей раз до 27,14%. Затем пакет начал уменьшаться: 29 ноября в результате закрытия операций обратного РЕПО он сократился до 15,22%, 30 ноября — до 9,43%, последняя сделка, по итогам которой у ВЭБа не осталось акций банка, состоялась 5 декабря.

Объем предоставленного по указанным сделкам рефинансирования ВЭБом не раскрывается. ​Максимальный пакет акций банка в 27,14% был заложен 22 ноября. «Исходя из рыночных цен на эту дату, этот пакет можно оценить в 3,7 млрд руб., — подсчитал аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. — Однако сумма сделки явно была меньше: дисконт по таким акциям из-за их неликвидности может доходить до 50%».

Фото: Олег Яковлев / РБК

Загадочные сделки

Проведение ВЭБом сделок РЕПО на бирже эксперты называют нехарактерным для ВЭБа как института развития. «В рамках своего мандата ВЭБ проводит операции проектного финансирования, предоставления гарантий и кредитов, — отмечает аналитик Fitch Ratings Антон Лопатин. — Операции на бирже и сделки РЕПО более характерны для коммерческих банков».

Впрочем, в ВЭБе придерживаются другой позиции. «ВЭБ проводил операции по размещению временно свободных ресурсов на Московской бирже в режиме торгов «РЕПО с центральным контрагентом» под залог указанных активов, что является обычной практикой, — сообщили РБК в пресс-службе ВЭБа. — Сделки осуществлялись в соответствии с правилами и регламентом торгов биржи. Контрагентом по сделкам являлся центральный контрагент».

По информации на сайте Московской биржи, РЕПО с центральным контрагентом (ЦК) — это вид биржевого РЕПО, при котором финансирование под залог ценных бумаг осуществляется через посредника — центрального контрагента (в его роли выступает Национальный клиринговый центр (НКЦ) — входит в структуру биржи), с которым стороны и заключают договоры купли-продажи. НКЦ выступает гарантом по сделке: он исполняет обязательства перед всеми добросовестными участниками независимо от исполнения обязательств сторонами сделки перед ЦК. При этом сделка может проводиться как адресно — все участники «знают» друг друга, — так и безадресно, то есть анонимно.

Секретный контрагент

Кто мог заложить ВЭБу довольно большой пакет акций банка «Возрождение», участники рынка могут лишь предполагать. Точно определить это исходя из раскрытой информации невозможно. При этом эксперты обращают внимание, что ни у одного из миноритариев банка «Возрождение» нет пакета акций, размер которого соответствовал бы размеру залога по проведенным с ВЭБом сделкам. Пакет акций банка «Возрождение» соответствующего размера есть только у крупнейшего акционера — Promsvyaz Capital B.V. (он же крупнейший (50,03%) акционер Промсвязьбанка), отмечает аналитик S&P Екатерина Марушкевич.

Банк «Возрождение» входит в группу Промсвязьбанка. Структура акционеров на сайте банка раскрыта только на 5 октября. Согласно информации на сайте банка «Возрождение», его основной акционер — Promsvyaz Capital B.V., которому принадлежит 52,72%; 2,5% принадлежит Промсвязьбанку, 9,68% — банку «Россия», 9,43% — банку «Санкт-Петербург», 8,44% — Wipasena Holding Ltd, 5,05% — Nordan Limited, 2,09% — Skibirti Limited, 2,74% — Minga Management Limited. Еще около 7% акций — у акционеров-миноритариев с долями менее 1%. Однако, согласно сообщению банка «Санкт-Петербург» от 22 ноября, банк вышел из капитала «Возрождения». Банк «Россия» 27 октября сообщал в ответ на запрос РБК, что уже не владеет акциями банка «Возрождение». Оба банка, избавившиеся от акций «Возрождения», указывали, что получали их временно в рамках сделок РЕПО. Банк «Россия» называл и контрагента по этим сделкам — Промсвязьбанк. Актуальный список акционеров в банке РБК не предоставили.

Средства могли понадобиться основному акционеру «Возрождения» для подстраховки другого банковского актива Промсвязьбанка, который осенью находился под давлением негативного информационного фона и испытывал умеренные оттоки средств клиентов, не исключает Екатерина Марушкевич.

Промсвязьбанк оказался в числе четырех банков («ФК Открытие», Бинбанк, МКБ и Промсвязьбанк), упомянутых в связи с возможными рисками в августовской клиентской рассылке аналитика УК «Альфа-Капитал». Впоследствии «Альфа-Капитал» оперативно отозвал письмо своего аналитика, признав его «частным мнением менеджера». Санированными из перечисленных оказались банк «ФК Открытие» и Бинбанк, их субординированные обязательства списаны или конвертированы в капитал.

В ноябре агентство Standard & Poor’s Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Промсвязьбанка с BB- до B+. «Неопределенность в отношении стратегии развития, уход нескольких руководителей высшего звена и ужесточение регуляторных требований усложняют задачу банка по поддержанию рыночного положения и сохранению клиентской базы, — говорилось в релизе. — Мы также полагаем, что негативный информационный фон может оказать давление на показатели ликвидности Промсвязьбанка».

Отчетность Промсвязьбанка за период проведения указанных сделок РЕПО доступна только за сентябрь и октябрь. «В эти месяцы, согласно отчетности банка, средства клиентов снизились на 29 млрд руб.», — отмечает Екатерина Марушкевич.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Миноритарные странности

В банке «Возрождение» не стали подробно комментировать ситуацию.

«Это рыночные биржевые сделки РЕПО, заключенные между ВЭБом и миноритариями «Возрождения», — сообщили в пресс-службе банка «Возрождение», таким образом опровергнув версию, что акции мог закладывать в ВЭБе основной акционер «Возрождения». Более того, в пресс-службе «Возрождения» утверждают, что «с деятельностью Промсвязьбанка эти сделки никакого отношения не имеют».

В структуре акционера Promsvyaz Capital B.V.​ также не стали подробно комментировать ситуацию.​ «Это рыночные биржевые сделки РЕПО, заключенные между ВЭБом и миноритариями «Возрождения». К совместному бизнесу Промсвязьбанка и «Возрождения» эти сделки никакого отношения не имеют», — сообщили в пресс-службе. «ВЭБ не предоставлял кредиты группе Промсвязьбанка», — сообщили в пресс-службе ВЭБа.

В другом активе, подконтрольном Promsvyaz Capital B.V.​, отказались комментировать ситуацию. «Это не раскрытие Промсвязьбанка, поэтому банк не может его комментировать», — заявил РБК представитель Промсвязьбанка.

Поскольку ни один из пакетов миноритариев не соответствует объему выступавших обеспечением по сделкам акций, им, если следовать логике комментария «Возрождения», пришлось для чего-то объединить пакеты, считают эксперты. «Вряд ли объединять пакеты стали компании, не имеющие экономических взаимосвязей и общих реальных бенефициаров, — рассуждает аналитик «Эксперт РА» Анастасия Личагина. — Поэтому логичным было бы предположить, что они действовали в общих интересах». «Учитывая, что ряд миноритариев зарегистрированы в офшорах, возможно, структурировать сделку было выгоднее именно так, — предполагает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. — Это могло помочь избавить сделку от излишней транспарентности».

Приводят аналитики и версию, зачем могло понадобиться занимать под залог акций «Возрождения» именно у ВЭБа, который, по словам банкиров, не является активным игроком на межбанковском рынке.

«Привлечь средства под залог бумаг «Возрождения» у коммерческого банка было бы проблематично. Бумаги банка «Возрождение» неликвидны, поэтому принять их в залог по рыночной сделке вряд ли бы кто-нибудь из коммерческих банков согласился, — рассуждает руководитель Fixed Income Trading Desk Aton Group Михаил Ващенко. Преимущество ВЭБа как кредитора в том числе и в том, что, принимая акции в обеспечение, он, не будучи обычным банком и не подпадая под регулирование и надзор ЦБ, мог оценить их с меньшим дисконтом, считает заместитель гендиректора «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин.​ Он также ​не исключил, что «это могло быть политическим решением».