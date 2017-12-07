«Высочайший» выход к Камчатке

GV Gold договорилась о покупке золотодобывающей компании Виктора Вексельберга

GV Gold («Высочайший») договорилась о покупке компании «Золото Камчатки» у «Реновы» Виктора Вексельберга более чем за $500 млн. После завершения сделки GV Gold займет шестое место по добыче золота в России

Виктор Вексельберг (Фото: Олег Яковлев / РБК)

GV Gold («Высочайший»), подконтрольная акционерам Ланта-банка, во вторник подписала cоглашение об основных условиях сделки по покупке у «Реновы» компании «Золото Камчатки». Об этом РБК рассказал источник, знакомый с условиями соглашения. Другой источник, знакомый с ходом переговоров, подтвердил, что соглашение подписано.

Сумма сделки превышает $500 млн, но с учетом долга «Золота Камчатки», сообщили оба собеседника РБК. Размер долга и другие условия сделки они не назвали.

Представитель GV Gold назвал информацию об этом соглашении слухами, отказавшись от комментариев. Представитель «Реновы» не ответил на запрос РБК.

О том, что GV Gold ведет переговоры о покупке «Золота Камчатки», в сентябре сообщал «Коммерсантъ» без указания деталей возможной сделки.

Председателю правления Ланта-банка Сергею Докучаеву, его заместителю Наталье Опалевой, а также их бизнес-партнеру Валериану Тихонову принадлежит по 20,36% GV Gold, фонду BlackRock — 17,99%, квазиказначейский пакет GV Gold составляет 8,21%. В прошлом году компания добыла 5,1 т золота, получила $114 млн доналоговой прибыли (EBITDA). По состоянию на 31 августа общий долг GV Gold составляет $175 млн. Она занимает девятое место среди российских компаний по добыче золота, согласно обзору EY и Союза золотопромышленников.

Представители GV Gold не раз заявляли о планах провести IPO после увеличения добычи до 10–15 т золота в год. Гендиректор компании Герман Пихоя говорил в сентябре «Интерфаксу», что она будет готова разместить акции на Московской бирже в 2018 году. ​Во многом публичный статус интересен компании, чтобы иметь возможность использовать свои бумаги в сделках M&A, отмечал Пихоя. В ноябре GV Gold выкупила свои акции у ЕБРР, планируя их использовать в ходе размещения, д​ля оплаты сделок или в бонусной программе.

«Золото Камчатки» не раскрывает своих финансовых показателей. Гендиректор компании Алексей Голубенко говорил «Интерфаксу» в октябре, что по итогам года EBITDA компании достигнет $100 млн. Она владеет девятью лицензиями на разработку золоторудных месторождений Камчатки с общей ресурсной базой около 124 т (по международной классификации JORC). Крупнейшим активом компании является ГОК «Аметистовое», а ее мощности по добыче золота составляют 5,4 т в год. Таким образом, если сделка состоится, то GV Gold сможет стать шестым золотодобытчиком в России с добычей более 10 т, обогнав Nordgold (в 2016 году добыла 8,3 т золота).

«Золоту Камчатки» предстоят значительные инвестиции (например, в развитие месторождения Кумроч — 22,3 млрд руб.). По оценке директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, долг «Золота Камчатки» может достигать $300–350 млн. По его словам, GV Gold могла бы взять долг себе на баланс. Он оценивает «Золото Камчатки» в шесть годовых показателей EBITDA, то есть в $600 млн (с учетом долга).

Заместитель директора группы «Корпоративные рейтинги» S&P Ratings Services Сергей Горин считает разумными действия GV Gold по увеличению ресурсной базы. По прогнозу S&P, в ближайшие три года цены на золото будут достаточно стабильны на уровне $1250 за унцию (5 декабря на Нью-Йоркской товарной бирже золото торговалось по $1265 за унцию). Этой же логике следовал «Полюс», который в январе 2017 года купил лицензию на месторождение Сухой Лог за 9,4 млрд руб., предполагает эксперт.

По словам Горина, сейчас р​ентабельность российских золотопроизводителей составляет около 50%, в том числе благодаря девальвации рубля (в обзоре EY и Союза золотопромышленников средняя рентабельность по EBITDA российских золотых компаний составляет 48%). Эксперт полагает, что EDITDA объединенной компании GV Gold и «Золота Камчатки» составит около $220–250 млн в год, а долг будет втрое выше, что «не выглядит угрожающим с учетом планов компании по двукратному органическому увеличению производства к 2020 году по сравнению с 2016 годом». С другой стороны, многое также будет зависеть от дальнейшей финансовой политики GV Gold, инвестиций и возможных новых этапов консолидации активов, сказал он.