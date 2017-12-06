Мишкина крыша

Кто заинтересован в акциях сторонников Саакашвили

Противостояние экс-президента Грузии Саакашвили с властями Украины вышло на новый уровень: после акций против президента Порошенко его обвинили в сотрудничестве с людьми из окружения экс-президента Януковича и объявили в розыск

Михаил Саакашвили (Фото: Олег Терещенко / Reuters)

С крыши в розыск

Вечером 5 декабря генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил в розыск экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Луценко также сообщил, что разыскиваемый является «сбежавшим из-под стражи», поэтому после обнаружения для него будет запрошена мера пресечения более жесткая, чем домашний арест.

Начался день с попытки сотрудников Службы безопасности Украины задержать Саакашвили в Киеве для проведения следственных действий. Следователи СБУ взломали дверь в квартиру политика, расположенную в восьмиэтажном доме на Костельной улице в центре столицы, и начали обыск. Находившийся в квартире Саакашвили вылез на крышу дома, угрожая спрыгнуть на землю и призывая сторонников прийти на его защиту. После того как сотрудники СБУ сняли политика с крыши, он был задержан и помещен в машину, которая должна была доставить бывшего одесского губернатора на допрос. Однако сторонники Саакашвили заблокировали машине проезд и вытащили политика из нее. После чего тот отправился к Верховной раде, где с 17 октября стоит лагерь его сторонников, которые требуют от властей начать антикоррупционные реформы. Почти весь день политик провел у здания парламента, требуя от властей прекратить преследования и провести реформы. Вечером политику и его окружению предстояло определиться, где провести ночь, рассказал РБК его адвокат Руслан Чернолуцкий. Безопасным, по его мнению, могло бы быть посольство западной страны или квартира одного из поддерживающих Саакашвили депутатов.

Как сообщил на пресс-конференции днем 5 декабря генпрокурор Украины Юрий Луценко, решение о задержании Саакашвили было принято в понедельник. За день до этого решения Саакашвили и сторонники его политического «Движения новых сил» провели марш в Киеве с требованием импичмента президента Петра Порошенко. По данным СМИ, в нем приняли участие 5 тыс. человек, украинское МВД дало более скромные оценки — 2,5 тыс. Тогда же Саакашвили объявил о намерении продолжать акции протеста.

Экс-президент Грузии подозревается в участии в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), сообщил Луценко. Наказание по этой статье — от трех до пяти лет тюремного заключения. Луценко пояснил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и были направлены на свержение государственной власти на Украине. Грузинский политик через посредника получил от Курченко до полумиллиона долларов, заявил Луценко.

Сергея Курченко называли одним из самых близких к семье Януковича бизнесменов. Он уехал из Украины в феврале 2014 года, перенес бизнес в Россию. РБК писал в октябре этого года, что Курченко купил сеть российских автозаправок у АФК «Система». На Украине против него ведется расследование: в мае Генпрокуратура Украины уведомила Курченко о подозрении в создании преступной организации и уклонении от налогов. Общий ущерб от действий «группы Курченко» Генпрокуратура оценила почти в $538 млн. Юристы Курченко заявляли, что у следствия «нет доказательной базы».

В качестве доказательства связи Саакашвили и Курченко генпрокурор обнародовал аудиозапись. По его уверению, на ней слышны голоса Саакашвили и Курченко, которые обсуждают возможность сотрудничества. На записи мужчина с голосом, похожим на голос Курченко, говорит: «У меня в Украине есть бизнес-интересы, у меня есть финансовые ресурсы, и у меня есть в России возможность заходить в разные кабинеты. И я заинтересован в том, чтобы построить с вами какую-то такую историю длинную. Возможно такое развитие событий?» На это второй мужчина говорит: «Это отдельный разговор, и надо поговорить» (цитаты по сайту «Левый берег»). Заканчивается разговор заключением собеседниками договоренности о возможности отправки человека от якобы Саакашвили к предполагаемому Курченко. Задержание Михаила Саакашвили в Киеве. Фоторепортаж Еще 4 фото Фотогалерея

Тернистый путь Саакашвили

Саакашвили на своей странице в Facebook написал, что с Курченко не знаком и «слабо знает, кто он такой». В поддержку Саакашвили 5 декабря выступили все оппозиционные силы украинского парламента: партии «Самопомощь» и «Батькивщина» осудили задержание Саакашвили. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, выступая в Верховной раде, назвала действия властей «политическим террором». Глава «Оппозиционного блока» Юрий Бойко заявил, что ситуация плохо скажется на имидже Украины.

Позицию власти поддержали депутаты «Блока Петра Порошенко» и входящего с ним в коалицию «Народного фронта», а также Олег Ляшко из Радикальной партии, который заявил, что Саакашвили стал «агентом Кремля» и его финансирует экс-президент Украины Виктор Янукович. «Беглый украинский олигарх Сергей Курченко находится в розыске и прячется в России. На Украине проходит следствие по делу против него. И в рамках следствия сегодня проводились следственные действия в доме Саакашвили и с самим Саакашвили, ему вручено соответствующее подозрение», — пояснил РБК позицию БПП депутат Алексей Гончаренко.

Однако некоторые депутаты БПП с начала работы Саакашвили на Украине в 2015 году поддерживают его и активно критикуют политику Порошенко. В среду Луценко заявил, что трем членам БПП — Мустафе Найему, Сергею Лещенко и Светлане Залищук — придется дать объяснения в прокуратуре, поскольку во вторник они помогали Саакашвили скрыться от правоохранителей. Всего содействие ему оказали восемь депутатов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков днем 5 декабря отказался комментировать отношения Кремля с Саакашвили. О неприятии политика руководством России давно известно. «В очередной раз Киев удивляет, в очередной раз удивляет Саакашвили. От поедания галстука до залезания на крышу он проделал определенный путь в политике. Путь был тернистый. Ситуация у него сложная», — сказал журналистам Песков.

Хроники экс-президента Конфликт между властями и Саакашвили, которого Порошенко лично пригласил на Украину, чтобы тот поделился опытом грузинских реформ, продолжается с ноября 2016 года. Тогда грузинский политик был уволен с поста губернатора Одесской области. С тех пор он начал политическую кампанию, выступая за создание институтов борьбы с коррупционными преступлениями, — он стал одним из основателей «Движения новых сил». После серии форумов и митингов по стране, проходивших в начале 2017 года, Саакашвили в июле был лишен украинского гражданства. Политик находился за пределами Украины. В сентябре он прорвался через границу со стороны Польши и вернулся в страну. Его возвращение поддержали оппозиционные партии. С начала октября в центре Киева у здания парламента движением Саакашвили при поддержке депутатов партии «Самопомощь» и бойцов бывшего добровольческого батальона «Донбасс» был организован палаточный лагерь. Саакашвили и его сторонники регулярно проводят митинги, требуя отстранения олигархов от власти, главным олигархом они называют Порошенко.

Опасный маневр власти

Ранее киевские власти придерживались тактики задерживать только рядовых, но наиболее активных участников протестных акций и не трогать Саакашвили и других публичных лиц, арест которых мог спровоцировать большие волнения, говорит руководитель украинского Центра прикладных политических исследований Владимир Фесенко. Сейчас же, по мнению собеседника РБК, тактика поменялась: во-первых, потому что Саакашвили на марше 3 декабря обещал заблокировать администрацию президента, а также из-за того что силовые структуры могли получить информацию о готовящихся активных действиях сторонников оппозиционера. Силовики знают, что за два месяца протестные акции Саакашвили не получили широкой общественной поддержки, не опасаются массовых волнений, поэтому перешли к действиям против него, объясняет эксперт.

Однако, по мнению Фесенко, власти не до конца продумали задержание Саакашвили: «Этот инцидент может стать спусковым крючком обострения ситуации и использования силовых действий». Кроме того, среди сторонников Саакашвили есть наиболее решительные участники, ветераны АТО, «боевое ядро», которые являются главной проблемой для украинских силовиков. По данным украинских СМИ, у парламента 5 декабря собралось около тысячи сторонников Саакашвили.

По мнению аналитика украинского политического центра «Дом демократии» Анатолия Октисюка, арест Саакашвили может быть инсценировкой. Эксперт считает, что киевские власти хотят сделать из него популярного, но управляемого оппозиционера перед началом кампании по выборам президента и парламента в 2019 году. Он выгоден для Киева, указывает Октисюк. «Он человек эпатажный, и людям это нравится, экшен, разборки, конфликты, обвинения. Он отвлекает людей от серьезных, глобальных вопросов и проблем, — продолжает Октисюк. — Если бы власти хотели, они бы уже давно выдворили его из страны»​.

Порошенко хочет убрать Саакашвили из украинской политики, поощряя в том числе конспирологические теории относительно того, кто действительно за ним стоит: раньше говорили, что ему помогают американцы, теперь Россия, но всякий раз любые попытки убрать его из Украины заканчиваются провально, что еще раз доказывает очевидные проблемы с управляемостью в украинской власти, говорит замдиректора российского Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.

Саакашвили, по мнению эксперта, выгоден разношерстной украинской оппозиции, которая пытается найти рычаги давления на Порошенко перед переходом страны в избирательную кампанию. Но не исключено, что слабость поведения силовиков может быть результатом того, что конфликт выгоден, например, министру внутренних дел Арсену Авакову, у которого непростые отношения с президентом, указывает Игнатов​: «Народный фронт», входящий в коалицию, хочет выторговать у Порошенко выгодные условия участия во власти после президентско-парламентских выборов. Возможно, они допускают и такие способы давления на президента, не мешая расширению конфликта с Саакашвили».

В выборах Саакашвили сам принять участие не может. У его движения популярность также пока невысокая. По данным социологического исследования, проведенного с 28 октября по 14 ноября совместными усилиями сразу четырех компаний — центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», Киевского международного института социологии, социологической группы «Рейтинг» и Центра Разумкова, если бы выборы прошли в середине ноября, то «Движение новых сил» набрало бы 1,6%.