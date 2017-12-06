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Партнер Ротенбергов въехал в «Москва-Сити»
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Партнер Ротенбергов въехал в «Москва-Сити»
Газета № 211 (2708) (0612) Бизнес, 05 дек, 18:32
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Партнер Ротенбергов въехал в «Москва-Сити»
Григорий Баевский купил проект небоскреба Grand Tower
Крупнейшие российские рантье Год Нисанов и Зарах Илиев продали проект строительства небоскреба Grand Tower в «Москва-Сити» Григорию Баевскому, которого считают партнером братьев Ротенбергов. Сделка оценивается в $150–250 млн
Фото: Максим Змеев / Reuters

ООО «Гранд сити», которое является заказчиком строительства 50-этажного небоскреба (рабочее название башни — Grand Tower) и владельцем прав на застройку 1,3 га под ним в «Москва-Сити», сменило собственника. Со 2 ноября 2017 года 100-процентной долей этого ООО владеет Григорий Баевский, следует из данных Единого госреестра юрлиц.

До этого владельцами «Гранд сити» были главные рантье России — владельцы «Киевской площади» (холдинг владеет ТЦ «Европейский», гостиницей «Radisson Royal Украина», рынком «Садовод» и другими активами) Год Нисанов и Зарах Илиев: они выкупили недострой в столичном деловом квартале в конце 2011 года. Но в проекте Grand Tower структура бизнесменов сейчас числится в качестве генподрядчика: согласно данным с информационного стенда, который расположен непосредственно на стройплощадке, за строительство отвечает ООО «Трэйд Инвестментс», аффилированное с владельцами «Киевской площади».

Представитель «Киевской площади» пообещал предоставить комментарий в ближайшее время. Григорий Баевский не ответил на вопросы корреспондента РБК.

Партнер Ротенберга: как зарабатывает и чем владеет Григорий Баевский
Политика

Общий интерес

Согласно данным Единого госреестра недвижимости, с 14 ноября 2017 года проект Grand Tower вместе с земельным участком заложен в банке «Северный морской путь» (СМП Банк) и Мособлбанке, которые принадлежат Аркадию и Борису Ротенбергам.

Grand Tower (Фото: mcity.ru)

Именно братьев-миллиардеров, совокупное состояние которых Forbes оценивает в $3,6 млрд, источники «Коммерсанта» в августе называли претендентами на покупку Grand Tower. Но представитель Аркадия Ротенберга отрицает, что Баевский мог стать владельцем Grand Tower в интересах владельцев СМП Банка.

Баевский и Ротенберги ранее неоднократно участвовали в совместных проектах. Как следует из расследования РБК, опубликованного в марте 2016 года, Баевский входил в список аффилированных лиц СМП Банка и вместе с Ротенбергами выступал учредителем дачного кооператива «Отечество» во Всеволожском районе Ленинградской области. Кроме того, Баевский участвовал в операциях с недвижимостью, так или иначе связанной с Ротенбергами: в частности, в 2004 году он передал дочери Аркадия Ротенберга, Лилии, квартиру на Большой Ордынке. Представитель Ротенберга говорил тогда РБК, что Баевский «не работает» на какую-либо компанию или холдинг Аркадия Ротенберга.

Привлекательный недострой

Как рассказывал Ниcанов в интервью Forbes, покупка недостроя в «Москва-Сити», на месте которого и возводится башня, обошлась бизнесменам в $229,867 млн, еще в $400–500 млн он оценивал необходимые для возведения «экологического небоскреба» инвестиции. «Не исключаю, что мы можем с кем-то войти по этой стройке в долю», — отмечал Нисанов.

Строительство осуществляется под руководством профессора Вернера Зобека, который работал над созданием Международного аэропорта Бангкока, башни Deutsche Post в Бонне, Музея Mercedes-Benz в Штутгарте, Государственного культурного центра Гейдара Алиева в Баку, центра современного искусства «Гараж» в Москве. «[Здание] станет самым технологически передовым и энергоэффективным зданием в России и одним из самых знаковых в Европе, — описывал проект Нисанов. — Ожидается, что благодаря стандарту «зеленого» строительства удастся сократить операционные издержки до 20% по сравнению с другими проектами в «Москва-Сити». Но в строительстве эта технология экономически, честно говоря, на 15% дороже».

Общая площадь возводимой башни составит 315,3 тыс. кв. м (наземная площадь — 250 тыс. кв. м, шестиэтажная подземная площадь — еще 65,3 тыс. кв. м). Завершиться строительство должно в четвертом квартале 2020 года. Но сейчас стройка неактивна — построены только подземные этажи, никаких работ не ведется, убедился корреспондент РБК, побывавший на стройке.

С учетом текущего состояния строительства сумму сделки управляющий партнер ILM Андрей Лукашев оценил в $250 млн. Партнер Colliers International Владимир Сергунин оценил проект несколько дешевле — покупка могла обойтись в $150–200 млн, а достройка будет стоить еще $350–450 млн.

«В связи с переездом в «Сити» крупных компаний, а также части министерств и правительства Москвы «Сити» будет становиться местом притяжения других корпораций, — прогнозирует Сергунин. — Поэтому и офисы, и апартаменты здесь будут весьма востребованны». В то же время Андрей Лукашев уверен, что с точки зрения рыночных перспектив более интересно будет строительство здесь двух офисных башен без апартаментов.​

Автор: Алексей Пастушин.
При участии: Галина Казакулова, Анна Михеева.
Теги: Аркадий Ротенберг , «Москва-Сити» , Григорий Баевский , Год Нисанов
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