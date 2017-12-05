Рекламу сдали по гарантии

Московское метро расторгло долгосрочный договор с «Трейд Компани»

Столичный метрополитен официально уведомил «Трейд Компани» о расторжении десятилетнего контракта на продажу рекламы на территории подземки. Однако компания готова вновь претендовать на него, как и «Лайса», рекламный подрядчик РЖД

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Нет гарантии — нет контракта

ГУП «Московский метрополитен» в понедельник, 4 декабря, объявил о расторжении договора с ООО «Трейд Компани», своим рекламным подрядчиком. Главный маркетолог «Трейд Компани» Эдвард Лисовский подтвердил РБК, что компания получила уведомление о расторжении контракта. «Мы в целом ожидали такого решения», — отметил Лисовский.

Как сообщал РБК 27 ноября, «Трейд Компани» вовремя не предоставила метрополитену безотзывную банковскую гарантию по заключенному в сентябре 2016 года десятилетнему договору. Он предусматривает, что подрядчик должен представить финансовое обеспечение в размере 30% от стоимости всего контракта. «Трейд Компани» обязалась перечислить Московскому метрополитену почти 22,7 млрд руб. Соответственно, размер обеспечения составляет примерно 6,8 млрд руб.

Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, которую надо переоформлять ежегодно. В 2016 году ее «Трейд Компани» предоставил банк «ФК Открытие», который сейчас проходит процедуру санации. По условиям договора, подрядчик должен предоставлять новую банковскую гарантию за 60 дней до истечения срока предыдущей. Оформленная год назад гарантия действовала до 1 декабря 2017 года — следовательно, переоформить обеспечение необходимо было еще в сентябре.

Представитель банка «ФК Открытие» в понедельник отказался комментировать ситуацию с «Трейд Компани».

Наследник «Авто Селл»

«Трейд Компани» на аукционе 2016 года, когда метрополитен выбирал себе рекламного подрядчика, действовала в интересах автохолдинга «Гема» Александра Геллера. В 2011 году связанная с ним компания «Авто Селл» получила право размещать рекламу в столичной подземке по июнь 2016 года. Но в июле 2015-го метрополитен в одностороннем порядке расторг договор с «Авто Селл» из-за 1,1 млрд руб. просроченной задолженности. В мае 2016 года ООО «Авто Селл» было признано банкротом.

После расторжения договора с «Авто Селл» в столичной подземке еще месяц оставались его рекламные конструкции. К сентябрю 2015 года все они были демонтированы.

Пресс-служба метрополитена не уточнила, когда «Трейд Компани» должна прекратить работу. Источник, близкий к ГУПу, рассказал РБК, что уже в понедельник, 4 декабря, в нескольких депо метрополитена прекратили расклеивать стикеры в вагонах поездов.

«Трейд Компани» по условиям договора могла расклеивать стикеры общей площадью 48 тыс. кв. м в 3,6 тыс. вагонах и установить на эскалаторных спусках щиты общей площадью 13,2 тыс. кв. м. В октябре Лисовский говорил РБК, что метрополитен не предоставил «Трейд Компани» всех предусмотренных в договоре мест для размещения рекламы.

За первый год работы «Трейд Компани» должна была выплатить 5% стоимости контракта, то есть 1,1 млрд руб. По итогам года компания могла собрать с рекламодателей такую сумму, признавал ранее гендиректор исследовательской компании «Эспар-Аналитик» Андрей Березкин.

Готовы торговаться

Дату нового аукциона на право размещения рекламы в столичном метро в ГУП пока не называют.

«Трейд Компани» обязательно будет участвовать в новых торгах, обещает Лисовский. Собирается принять участие в них и агентство «Лайса», сообщил его гендиректор Армен Газярян. «Лайса», эксклюзивный рекламный партнер РЖД до 2021 года, в прошлом году безуспешно боролась за контракт с метрополитеном.

Еще одним участником прошлогоднего тендера была группа Russ Outdoor, крупнейший в стране оператор наружной рекламы. Ее структура изначально была единственным допущенным до торгов участником; заявки трех других претендентов — «Лайсы» и двух компаний, действовавших в интересах «Гемы», были отклонены. Торги были признаны несостоявшимися, и метрополитен был готов заключить договор с Russ Outdoor как с единственным участником по стартовой цене — 17,6 млрд руб. Но эту сделку заблокировала Федеральная антимонопольная служба, обязав метрополитен провести новый аукцион.

Следующие торги выиграла «Трейд Компани», предложившая за контракт 21,4 млрд руб. Но «Лайса» смогла убедить антимонопольное ведомство, что торги были закончены раньше времени, и аукцион через несколько дней возобновился. Его опять выиграла «Трейд Компани», но контракт подорожал до 22,7 млрд руб.

Позже «Трейд Компани» в суде удалось доказать, что возобновление торгов было незаконным. Но снизить стоимость контракта до 21,4 млрд руб. компания пока не смогла — соответствующее решение суда метрополитен сейчас оспаривает в апелляционной инстанции.

Представитель Russ Outdoor в понедельник не ответил на вопрос РБК, готова ли группа участвовать в новых торгах.