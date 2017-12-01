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Третья лишняя
Газета № 208 (2705) (0112) 00:08
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Третья лишняя
Кремль рекомендовал блоку из 10 партий невыдвигать кандидатов
Кремль попросил великого мастера масонской ложи Андрея Богданова и политтехнолога Вячеслава Смирнова не участвовать в президентских выборах. Власть намерена избежать «карнавализации» кампании 2018 года, считают эксперты
Андрей Богданов (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Меньше кандидатов

Администрация президента попросила политтехнологов Вячеслава Смирнова и Андрея Богданова, намеренных выдвинуться кандидатами в президенты от партий блока «Третья сила», не делать этого. Об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации, и подтвердил собеседник в руководстве одной из партий блока.

По словам источника в партии, со Смирновым и Богдановым их выдвижение обсуждалось с начала осени неоднократно. «Сначала запрещали, потом поддерживали, потом отговаривали, потом велели обязательно идти, потом сказали, что не надо», — рассказал собеседник РБК. Он также сообщил, что не станут выдвигаться на выборы и другие представители «Третьей силы», которая объединяет десять партий. «Они все хотят идти, но найдут ли они спонсоров? Без отмашки Кремля — вряд ли», — заключил собеседник РБК.

Что такое «Третья сила»

О создании «Третьей силы» Андрей Богданов заявил 22 сентября. В блок вошли Демократическая партия России (ДПР), Монархическая партия, партия «Зеленые», Коммунистическая партия социальной справедливости, Народная партия России, партия «Союз горожан», Социал-демократическая партия России, партия «Гражданская позиция», партия «Народный альянс» и Партия ветеранов России. Богданов тогда объяснил, что цель создания блока — выдвижение кандидатов в президенты. Он не исключил, что по итогам праймериз блок выдвинет нескольких кандидатов. Смирнов планировал выдвигаться на выборы от «Союза горожан», Богданов — от ДПР.

Богданов, который в 2001 году был посвящен в масонскую ложу, а в 2007 году избран великим мастером, сказал РБК, что к нему никто из администрации президента с просьбами не обращался.

Смирнов не стал отвечать на вопрос о том, обращались ли к нему из администрации президента с просьбой не выдвигаться на выборы. «Как правило, умные спонсоры спрашивают нас, поддерживает ли выдвижение того или иного кандидата Кремль, а потом просят, чтобы им оттуда позвонили, — рассказал политтехнолог. — К сожалению, Кремль, судя по всему, поддерживает только [Бориса] Титова».

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В пресс-службе омбудсмена по делам предпринимателей, который будет выдвинут кандидатом в президенты от Партии роста, не стали комментировать для РБК слова Смирнова.

Другие потенциальные участники президентских выборов — Борис Якеменко, Андрей Бажутин и Екатерина Гордон — заявили РБК, что к ним с подобными просьбами никто не обращался. Не обращались из администрации президента и к Ксении Собчак (она намерена выдвинуться от «Гражданской инициативы»), заявила РБК ее пресс-секретарь Ксения Чудинова. «С самого начала кампании Собчак говорит о том, что Кремль пытается задушить ее в своих объятиях. Какие звонки? Мы работаем в штатном режиме, нам никто не звонил», — подчеркнула она.

Степан Сулакшин, который выдвинулся от незарегистрированной Партии нового типа 17 июня, рассказал РБК, что к нему пока никто не обращался, но он ожидает «подобный звонок».

Против карнавализации

Богданов и Смирнов — «веселые и очень креативные» политтехнологи с «хорошим знанием интернет-технологий», заявил РБК политконсультант Дмитрий Фетисов. Возможно, именно из-за этого сначала власть и решила допустить их до выборов, предположил он. Так же их охарактеризовал и политолог Константин Калачев. «Их упрекают в коммерциализации политического процесса и цинизме, но они просто вписались в систему, — сказал он РБК. — Весьма креативные ребята, чувство юмора тоже присутствует».

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Смирнов и Богданов с 1990-х годов работали вместе. В 1991 году Смирнов возглавил исполком Молодежного союза ДПР, главой которой был Богданов. В 1996 году Смирнов стал директором департамента региональных политических программ информационно-аналитического центра «Новоком», а в 1997 году Богданов занял пост вице-президента центра. Перед президентскими выборами 2008 года оба политтехнолога попали в первую тройку федерального списка ДПР. Богданов также участвовал в выборах — но не от партии, а от «инициативной группы граждан», получив 1,3% голосов и заняв последнее место.

Вячеслав Смирнов (слева), Андрей Богданов (в центре) и заместитель председателя центрального комитета партии Олег Гимазов (справа) (Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»)

В активе политтехнологов также работа в избирательных штабах других кандидатов — в частности, они помогали губернатору Красноярского края в 1993–1998 годах Валерию Зубову на выборах главы региона в 1998 году (в итоге он проиграл Александру Лебедю) и Дариге Назарбаевой, старшей дочери Нурсултана Назарбаева, на выборах в казахский парламент в 2004 году (стала депутатом от партии «Асар»).

Эксперты сошлись в том, что Смирнов и Богданов не раз использовали эпатажные приемы — к примеру, телевизионную лотерею в 1999 году в Саяногорске, которая впоследствии получила название «лохотрон Смирнова». Тогда избирателям показывали фальшивые рейтинги кандидатов на мэрских выборах и предлагали им сделать ставки на участников. В результате мэром стал Петр Овчинников, которого создатели псевдорейтингов поставили на первое место.

«Они могли бы устроить яркие дебаты, могли бы попытаться отвлечь внимание от какой-то темы, неудобной для основного кандидата, где-то пойти на откровенный троллинг его оппонентов», — говорит Фетисов. «Сейчас на выборы выдвинулось достаточно большое количество других эпатажных кандидатов — к примеру, Гордон и Собчак», — добавил Калачев. «Чрезмерная карнавализация делу не на пользу, — пояснил он. — Фарс и балаганизация в планы модераторов внутриполитических процессов не входят». Именно поэтому политтехнологи и не будут баллотироваться, считает эксперт.

Выборы президента России должны пройти 18 марта 2018 года. Владимир Путин пока не объявил о своем намерении баллотироваться. О президентских амбициях уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен Борис Титов, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон и еще несколько человек. О планах баллотироваться в президенты заявили также основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и бизнесмен Сергей Полонский, но ЦИК заявила, что они не смогут пойти на выборы из-за своих судимостей.

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Галимова.
При участии: Ольга Агеева.
Теги: Вячеслав Смирнов , Андрей Богданов , президентские выборы 2018 года
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