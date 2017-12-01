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Нефтяное заклятие
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Нефтяное заклятие
Газета № 208 (2705) (0112) Бизнес, 30 ноя, 20:55
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Нефтяное заклятие
ОПЕК и Россия продлили соглашение о сокращении добычи до конца 2018 года
ОПЕК и страны, не входящие в картель, договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 года. Эта передышка подходит к концу, после завершения соглашения цены могут упасть, предупреждает эксперт
Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg

Еще год без роста добычи

Страны ОПЕК в Вене 30 ноября продлили соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев — до конца 2018 года, рассказали журналистам министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи и министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане (их цитирует Bloomberg). К продлению присоединились и страны, не входящие в картель, включая Россию, сообщил Bloomberg со ссылкой на участников совещания (оно состоялось сразу после встречи стран ОПЕК также в Вене). Это подтвердил журналистам министр нефти Ирака Джаббар аль-Луэйби.

Перед началом совещания российский министр энергетики Александр Новак заявил, что ОПЕК и не входящим в картель странам нужно продолжать скоординированные действия в 2018 году для дальнейшей балансировки рынка нефти. Накануне он сказал, что участники мониторингового комитета ОПЕК и примкнувших к нему стран (ОПЕК+) выступили в поддержку продления действия соглашения о сокращении добычи.

Теперь соглашение ОПЕК+ будет действовать до конца 2018 года. Это уже второе продление сделки, которая была заключена в конце 2016 года. Тогда 13 стран ОПЕК и 11 не входящих в картель, включая Россию, впервые договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн барр. в сутки относительно уровня октября 2016-го в течение первых шести месяцев 2017 года. Это примерно 2% общемировой добычи. Страны ОПЕК согласились сократить добычу на 1,2 млн барр. в сутки, Россия — на 300 тыс. барр. в сутки. 25 мая в Вене страны-участницы продлили действие соглашения на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в преддверии второй пролонгации соглашения назвал соблюдение договоренностей фантастическим. Пока говорить о плавном завершении сделки рано, отметил аль-Фалих. Он добавил, что выход из соглашения о сокращении добычи будет «очень постепенным» и «очень продуманным» (цитаты по «Интерфаксу»).

Почти за год действия соглашения — с третьего квартала 2016 года по третий квартал 2017-го — коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР сократились с 3,067 млрд до 2,985 млрд барр., запасы в танкерах — с 1,068 млрд до 997 млн барр. нефти, следует из отчета ОПЕК. Несмотря на положительные изменения, рынок еще нуждается в балансировке, говорил Новак в интервью телеканалу РБК 27 ноября: «Мы видим, что с рынка ушло примерно 50% излишков запасов нефти, мы видим, что цена... ​вышла на достаточно приемлемый уровень в районе $60 и выше за баррель марки Brent, инвестиции начали уже в 2017 году расти, а до этого они в 2015–2016 годах падали. Тем не менее мы не достигли еще до конца цели по балансировке рынка, и сегодня практически все выступают за то, что необходимо продлить сделку дополнительно, для того чтобы достичь окончательных целей».

Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg

При этом добыча нефти в США, которые не присоединились к этой сделке, с конца ноября 2016 года выросла на 11,5%, до 9,7 млн барр. в сутки, напоминает директор московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Цена Brent за это время выросла на 26%, с $50,47 до $63,84 за баррель (на 30 ноября).

В России добыча нефти в 2017 году останется на уровне прошлого года — примерно 547,5 млн т (10,95 млн барр. в сутки в третьем квартале 2017 года), оценивал ранее Новак. До продления сделки в мае 2017 года Россия планировала добыть за год 549 млн т, отмечал он. Из-за продления сделки «Роснефть» может отложить запуск или снизить темпы роста добычи на новых проектах, объясняла компания. Речь идет о Русском месторождении, Юрубченко-Тохомском кластере, месторождениях им. Требса и им. Титова, которое она разрабатывает вместе с ЛУКОЙЛом.

«Временная передышка»

ОПЕК не может без конца продлевать это соглашение, считает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Соглашение продлевает передышку для нефтяных компаний, создает благоприятный ценовой фон, оно поможет России в год президентских выборов и Саудовской Аравии в год приватизации Saudi Aramco, объясняет о​н. Но после этого, скорее всего, сделка продлеваться не будет, и мировые компании вернутся к хаосу, который предшествовал падению цен на нефть в 2014 году, предупреждает аналитик.

Цена на нефть в последние недели была высокой в ожидании продления соглашения, теперь она может скорректироваться до $55–60 за баррель, считает Нестеров. Это более приемлемый уровень для стран — участниц соглашения, слишком высокая цена может дать импульс для роста сланцевой добычи в США, объясняет он. Американская нефть только недавно появилась на мировом рынке, но в октябре США уже вошли в десятку крупнейших поставщиков нефти в Китай, напоминает аналитик.

Наблюдая за Америкой: о чем участники ОПЕК+ будут говорить в Вене
Мнение

В ноябре Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило прогноз о том, что добыча в США может резко вырасти уже в ближайшие годы. Благодаря последствиям «сланцевой революции» к середине 2020-х годов она может достигнуть 30 млн барр. в сутки, говорится в долгосрочном ежегодном прогнозе агентства World Energy Outlook. По оценкам МЭА, к 2027 году США, вероятно, станут нетто-экспортером нефти впервые с 1953 года. Официальный Вашингтон ожидает, что это произойдет на год раньше, в 2026 году.

Нынешний рост цен на нефть во многом обусловлен общим настроением на рынках: участники биржевых торгов покупают различные активы, и финансовые, и сырьевые, такой оптимизм и приводит к росту нефтяных котировок, замечает Борисов. В долгосрочной перспективе соглашение с ОПЕК будет останавливать трейдеров, которые играют на понижение, добавляет он. Если нас​троения на рынке изменятся и трейдеры начнут активно распродавать активы, сделка с ОПЕК станет сдерживающим фактором для цен на нефть и обвал вряд ли будет глубоким, заключает эксперт.

Дальнейшая пролонгация соглашения с ОПЕК будет зависеть от множества факторов, в том числе сланцевой добычи в США, считает Борисов. Одним из важных условий будет IPO Saudi Aramco: если размещение состоится (его дата пока не назначена) и саудиты смогут продать акции компании по высокой цене, то одним стимулом для пролонгации соглашения у Саудовской Аравии станет меньше, заключает эксперт.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: ОПЕК , добыча нефти , сланцевая нефть , Александ Новак , ОПЕК+
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