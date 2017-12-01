«Надо заскакивать в уходящий поезд»

Экономика
- Главное достижение российской экономики — она вышла из рецессии и вошла в стадию роста. «Еще в прошлом году у нас было падение 0,3%, по итогам этого года будет прирост около 2% ВВП. Это не огромная цифра, но она соответствует среднемировым темпам роста».
- В этом году будет зафиксирована рекордно низкая инфляция — около 3%. Это будет абсолютным достижением за всю постсоветскую эпоху.
- В стране растет зарплата: за год ее реальный рост составил 3%, а номинальный — 7%.
- Инвестиции в основной капитал по итогам года вырастут более чем на 4%.
- Растут валютные резервы, бюджет сбалансирован, курс рубля является стабильным и предсказуемым.
- Страна стала крупнейшим в мире экспортером зерна. «140 млн т — это результат, которого наша страна не знала ни при одной эпохе».
- Несмотря на всякие мрачные прогнозы и давление, властям удается в полном объеме исполнять социальные обязательства.
«Совершенно очевидно, что курс национальной валюты в настоящий момент стабилен, при том что на валютный курс всегда оказывает влияние целый ряд параметров: мировая финансовая система, внутреннее состояние экономики. В совокупности можно признать, что все эти параметры хотя и оказывают влияние на курс рубля, но все-таки не такое, чтобы он был таким волатильным, как несколько лет назад».
Социальная сфера
- «Бедность — одна из самых кричащих проблем нашей современной экономики, которая является обратной стороной ее недоразвитости». С ней нельзя бороться «абстрактными методами», нужен набор четких действий.
- Бороться с бедностью тяжело, но результаты есть: еще 10–15 лет назад малоимущих людей в стране было 30 млн. Сейчас меньше, хотя цифра все равно остается большой.
- Социальная система в России требует усовершенствования.
«Наша социальная система не вполне справедлива, потому что она размазывает все практически тонким слоем: и людям, у которых неплохие доходы, пособия какие-то положены, и людям, у которых доходы совсем низкие, те же самые пособия. Поэтому идея адресности — она исключительно важна, только ее нужно довести до логического завершения».
- Главными получателями адресной помощи от государства должны быть пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи.
- Власти намерены субсидировать ставки по ипотеке до 6% для семей, которые заводят второго и третьего ребенка, срок льготного периода составит три года и пять лет соответственно. «По всем мировым расчетам, 6% — это именно та ипотека, которую с легкостью тянут абсолютное большинство семей».
- Деньги на выплату пенсий у государства есть, «никаких проблем вообще не будет». Очередная индексация на 3,7% будет проведена в январе 2018 года.
Налоги
- Власти не планируют менять ставку НДФЛ, но «вечных налогов не бывает».
Банки
- «Наша финансовая система в результате того, что происходило в последние два-три года, укрепилась».
- Центробанк справляется с расчисткой российской банковской системы. Ликвидация сомнительных банков — это всегда непростая история, но «расчищать финансовое поле» необходимо, потому что они могут «положить всю систему».
Дольщики
- Главная задача государства — не допускать манипулирования средствами дольщиков.
- «В будущем нужно уходить из долевого строительства в нормальную ипотеку, с субсидиями за счет государства или работодателя».
Назначение новых губернаторов
- Тенденция назначения новых губернаторов правильная, но она появилась не в этом году. «Мы начали процессы, связанные с омоложением губернаторского корпуса, восемь—десять лет назад».
- «Я был приятно удивлен тем, как [новые губернаторы] быстро погрузились в местный материал».
«[Новые губернаторы] на бывших должностях могли принимать управленческие решения в масштабе всей страны, а в регионах им нужно заниматься другими вещами — в подъезды ходить, решать всякие спорные ситуации, следить за водопроводом, газоснабжением. Надо отдать им должное, они говорят: «Да, мы хотим, это вызов, это интересно, мы хотим быть полезными своей стране и конкретному региону».
Технологическое развитие
- России в плане развития технологий «надо заскакивать в уходящий поезд, который набрал обороты без нее». Раньше, в 1980 и 1990-е годы, стране приходилось выживать, и только сейчас она начала создавать основу своего технологического развития.
- У России есть шансы догнать технологических лидеров — здесь есть институты, деньги и люди, но пока нет способности быстро преобразовывать технологические новинки в коммерчески успешные проекты.
- Бизнес должен инвестировать в НИОКР, ИT и современные технологии.
Трамп и США
- Если говорить о внешнем впечатлении о Трампе, то он доброжелателен, хочет установить полноценный контакт с собеседником, адекватно воспринимает политическую деятельность. Контакт с ним «вполне нормальный».
- Личные отношения с Трампом подчинены отношениям двух стран, а они самые плохие за очень длительное время.
- Шанс на улучшение отношений с США всегда существует, главное — начать общение по важнейшим темам.
- Американский бизнес хочет работать в России. Личное отношение американцев отличается от той политики, которую проводит вашингтонский истеблишмент, создавая проблемы в том числе и Трампу.
Санкции
- На Западе пытаются зацементировать санкции и сделать их вечными.
- Новые газовые санкции США связаны только с желанием продавать свой собственный газ в Европе вместо российского. «Даже у европейцев волосы дыбом встают, правда, не у всех».
«Но бог с ними, с этими санкциями, мы выжили с ними и в ХХ веке и сейчас выживем. Мы научились это делать, мы научились эти трудности превозмогать, в чем-то это нам даже помогло. Вот этот курс на импортозамещение, совершенно очевидно, он не появился бы в том виде, в котором он сейчас реализуется, без этих самых новых санкций. Это просто вредит всем».
Олимпиада и допинг
- Победа на Играх в Сочи в 2014 году была абсолютно честной, это достижение российских спортсменов. «Никто нас в этом не переубедит».
- Тема с допингом стала политической. «Допинга в этой теме 30%, все остальное — политические манипуляции».
«Родченков публикует какие-то дневники, но это уже скорее психиатрическая проблема. Достаточно посмотреть на эти дневники, чтобы понять, что этому гражданину нужна психиатрическая, а не какая-то другая помощь».
О выборах президента
- С выдвижением Путина «все будет понятно уже совсем скоро». «В текущий политический период я не вижу себя кандидатом [в президенты России]».
- Если Путин выдвинет свою кандидатуру, то «безусловно и недвусмысленно поддержку ему окажет и «Единая Россия», наша партия, и я лично».
- Путин — успешный президент.
Сменяемость власти
«Ситуация, когда то или иное лицо побеждает прямо и недвусмысленно за счет абсолютной поддержки населения, не может рассматриваться нарушением закона, если все это происходит в рамках действующей Конституции и законодательства <…> Все, что осуществляется в рамках конституционных полномочий, основано на народовластии, на мнении народа, все соответствует закону».
Навальный и его расследование
«Я уже все сказал, когда охарактеризовал все, что там было сделано, во время одного из интервью. Других комментариев у меня нет, что мне это комментировать. Чем больше комментируешь всяких обормотов и проходимцев, тем для них лучше, и они, собственно, на это и рассчитывают.
Создание опусов типа фильмов и так далее преследует одну простую политическую цель — раскрутить себя и создать напряжение. С учетом характеристики вот этих граждан, которые всем этим занимаются, зачем мне создавать им дополнительную рекламу [подавая на них в суд] — никакого смысла в этом нет, если они проходимцы, значит проходимцы. Но это не значит, что люди и организации, которых этот фильм затронул, не имеют права на защиту».