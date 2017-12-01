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«Надо заскакивать в уходящий поезд»
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«Надо заскакивать в уходящий поезд»
Газета № 208 (2705) (0112) Политика, 30 ноя, 15:10
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«Надо заскакивать в уходящий поезд»
Дмитрий Медведев дал традиционное интервью российским телеканалам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в десятый раз дал традиционное интервью журналистам пяти российских телеканалов. Самое главное из ответов председателя правительства на вопросы об экономике и политике — в обзоре РБК
Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Экономика

  • Главное достижение российской экономики — она вышла из рецессии и вошла в стадию роста. «Еще в прошлом году у нас было падение 0,3%, по итогам этого года будет прирост около 2% ВВП. Это не огромная цифра, но она соответствует среднемировым темпам роста».
  • В этом году будет зафиксирована рекордно низкая инфляция — около 3%. Это будет абсолютным достижением за всю постсоветскую эпоху.
  • В стране растет зарплата: за год ее реальный рост составил 3%, а номинальный — 7%.

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  • Инвестиции в основной капитал по итогам года вырастут более чем на 4%.
  • Растут валютные резервы, бюджет сбалансирован, курс рубля является стабильным и предсказуемым.
  • Страна стала крупнейшим в мире экспортером зерна. «140 млн т — это результат, которого наша страна не знала ни при одной эпохе».
  • Несмотря на всякие мрачные прогнозы и давление, властям удается в полном объеме исполнять социальные обязательства.

«Совершенно очевидно, что курс национальной валюты в настоящий момент стабилен, при том что на валютный курс всегда оказывает влияние целый ряд параметров: мировая финансовая система, внутреннее состояние экономики. В совокупности можно признать, что все эти параметры хотя и оказывают влияние на курс рубля, но все-таки не такое, чтобы он был таким волатильным, как несколько лет назад».

Социальная сфера

  • «Бедность — одна из самых кричащих проблем нашей современной экономики, которая является обратной стороной ее недоразвитости». С ней нельзя бороться «абстрактными методами», нужен набор четких действий.
  • Бороться с бедностью тяжело, но результаты есть: еще 10–15 лет назад малоимущих людей в стране было 30 млн. Сейчас меньше, хотя цифра все равно остается большой.
  • Социальная система в России требует усовершенствования.

«Наша социальная система не вполне справедлива, потому что она размазывает все практически тонким слоем: и людям, у которых неплохие доходы, пособия какие-то положены, и людям, у которых доходы совсем низкие, те же самые пособия. Поэтому идея адресности — она исключительно важна, только ее нужно довести до логического завершения».

  • Главными получателями адресной помощи от государства должны быть пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи.

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

  • Власти намерены субсидировать ставки по ипотеке до 6% для семей, которые заводят второго и третьего ребенка, срок льготного периода составит три года и пять лет соответственно. «По всем мировым расчетам, 6% — это именно та ипотека, которую с легкостью тянут абсолютное большинство семей».
  • Деньги на выплату пенсий у государства есть, «никаких проблем вообще не будет». Очередная индексация на 3,7% будет проведена в январе 2018 года.

Медведев назвал бедность «кричащей» проблемой экономики России

Налоги

  • Власти не планируют менять ставку НДФЛ, но «вечных налогов не бывает».

Медведев допустил освобождение от налогов россиян с низкими доходами

Банки

  • «Наша финансовая система в результате того, что происходило в последние два-три года, укрепилась».
  • Центробанк справляется с расчисткой российской банковской системы. Ликвидация сомнительных банков — это всегда непростая история, но «расчищать финансовое поле» необходимо, потому что они могут «положить всю систему».

Дольщики

  • Главная задача государства — не допускать манипулирования средствами дольщиков.
  • «В будущем нужно уходить из долевого строительства в нормальную ипотеку, с субсидиями за счет государства или работодателя».

Назначение новых губернаторов

  • Тенденция назначения новых губернаторов правильная, но она появилась не в этом году. «Мы начали процессы, связанные с омоложением губернаторского корпуса, восемь—десять лет назад».
  • «Я был приятно удивлен тем, как [новые губернаторы] быстро погрузились в местный материал».

«[Новые губернаторы] на бывших должностях могли принимать управленческие решения в масштабе всей страны, а в регионах им нужно заниматься другими вещами — в подъезды ходить, решать всякие спорные ситуации, следить за водопроводом, газоснабжением. Надо отдать им должное, они говорят: «Да, мы хотим, это вызов, это интересно, мы хотим быть полезными своей стране и конкретному региону».

Технологическое развитие

  • России в плане развития технологий «надо заскакивать в уходящий поезд, который набрал обороты без нее». Раньше, в 1980 и 1990-е годы, стране приходилось выживать, и только сейчас она начала создавать основу своего технологического развития.
  • У России есть шансы догнать технологических лидеров — здесь есть институты, деньги и люди, но пока нет способности быстро преобразовывать технологические новинки в коммерчески успешные проекты.
  • Бизнес должен инвестировать в НИОКР, ИT и современные технологии.

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Трамп и США

  • Если говорить о внешнем впечатлении о Трампе, то он доброжелателен, хочет установить полноценный контакт с собеседником, адекватно воспринимает политическую деятельность. Контакт с ним «вполне нормальный».
  • Личные отношения с Трампом подчинены отношениям двух стран, а они самые плохие за очень длительное время.
  • Шанс на улучшение отношений с США всегда существует, главное — начать общение по важнейшим темам.
  • Американский бизнес хочет работать в России. Личное отношение американцев отличается от той политики, которую проводит вашингтонский истеблишмент, создавая проблемы в том числе и Трампу.

Санкции

  • На Западе пытаются зацементировать санкции и сделать их вечными.
  • Новые газовые санкции США связаны только с желанием продавать свой собственный газ в Европе вместо российского. «Даже у европейцев волосы дыбом встают, правда, не у всех».

«Но бог с ними, с этими санкциями, мы выжили с ними и в ХХ веке и сейчас выживем. Мы научились это делать, мы научились эти трудности превозмогать, в чем-то это нам даже помогло. Вот этот курс на импортозамещение, совершенно очевидно, он не появился бы в том виде, в котором он сейчас реализуется, без этих самых новых санкций. Это просто вредит всем».

Олимпиада и допинг

  • Победа на Играх в Сочи в 2014 году была абсолютно честной, это достижение российских спортсменов. «Никто нас в этом не переубедит».
  • Тема с допингом стала политической. «Допинга в этой теме 30%, все остальное — политические манипуляции».

«Родченков публикует какие-то дневники, но это уже скорее психиатрическая проблема. Достаточно посмотреть на эти​ дневники, чтобы понять, что этому гражданину нужна психиатрическая, а не какая-то другая помощь».

Медведев назвал психиатрической проблемой публикацию дневника Родченкова

О выборах президента

  • С выдвижением Путина «все будет понятно уже совсем скоро». «В текущий политический период я не вижу себя кандидатом [в президенты России]».
  • Если Путин выдвинет свою кандидатуру, то «безусловно и недвусмысленно поддержку ему окажет и «Единая Россия», наша партия, и я лично».
  • Путин — успешный президент.

Медведев заявил о поддержке кандидатуры «успешного президента» Путина

Сменяемость власти

«Ситуация, когда то или иное лицо побеждает прямо и недвусмысленно за счет абсолютной поддержки населения, не может рассматриваться нарушением закона, если все это происходит в рамках действующей Конституции и законодательства <…> Все, что осуществляется в рамках конституционных полномочий, основано на народовластии, на мнении народа, все соответствует закону».

Навальный и его расследование

«Я уже все сказал, когда охарактеризовал все, что там было сделано, во время одного из интервью. Других комментариев у меня нет, что мне это комментировать. Чем больше комментируешь всяких обормотов и проходимцев, тем для них лучше, и они, собственно, на это и рассчитывают.

Создание опусов типа фильмов и так далее преследует одну простую политическую цель — раскрутить себя и создать напряжение. С учетом характеристики вот этих граждан, которые всем этим занимаются, зачем мне создавать им дополнительную рекламу [подавая на них в суд] — никакого смысла в этом нет, если они проходимцы, значит проходимцы. Но это не значит, что люди и организации, которых этот фильм затронул, не имеют права на защиту».

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Авторы: Артем Солодков, Анна Ким.
Теги: Дмитрий Медведев
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