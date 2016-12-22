Медведев назвал бедность «кричащей» проблемой экономики России

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал бедность «одной из самых кричащих проблем» современной российской экономики. Об этом он заявил во время интервью ведущим пяти российских телеканалов («Первый канал», «Россия», НТВ, РБК и «Дождь»).

«Естественно, что сама бедность является обратной стороной недоразвитости экономики», — сказал он. «Не может быть ситуации, когда экономика находится в слабом состоянии, а бедных вообще нет», — отметил Медведев. Вместе с тем он подчеркнул необходимость того, чтобы «за счет консолидированных усилий предпринимались реальные шаги, направленные на борьбу с бедностью».

За последние несколько лет в России возросло число бедных, однако на сегодняшний день их существенно меньше, чем 10–15 лет назад, отметил глава правительства. «Тогда количество людей, которые имели доходы ниже положенного уровня, измерялось цифрой в 30 млн человек», — уточнил он.

По мнению Медведева, абстрактных призывов бороться с бедностью быть не может — это «абсолютно системная, конкретная работа, которая касается отдельных групп населения, именно тех, кому нужно помогать».

В ходе интервью премьер-министр также заявил о начале роста реальных доходов. По его словам, уровень реальных зарплат по результатам года вырастет примерно на 3%, а уровень номинальных зарплат — примерно на 7%. «Это означает, что мы вошли в ситуацию, когда доходы уже не падают, а растут», — констатировал он.

Согласно данным Росстата, по итогам января—октября текущего года уровень реальных располагаемых доходов российских граждан (скорректированная на уровень инфляции сумма, которая остается в распоряжении после обязательных платежей) снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,3%.

В июне глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что число бедных в России за первый квартал 2017 года увеличилось на 2 млн человек и достигло 22 млн. «Это больше, чем годовые показатели 2016 года — 19,8 млн человек», — отмечала она. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин в сентябре сообщал, что около 60% всех бедных семей в России — это семьи с детьми.