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С бренда по нитке
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С бренда по нитке
Газета № 208 (2705) (0112) Бизнес, 30 ноя, 13:33
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С бренда по нитке
ФТС и ФСБ раскрыли новую схему контрабанды одежды премиальных марок
Около 300 т одежды известных марок могло быть незаконно ввезено в Россию за последние два года через канал контрабанды, раскрытый ФСБ и ФТС. Предполагаемые нарушители везли одежду под видом ниток и тканей
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

В августе 2017 года подразделения Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) обнаружили в результате оперативно-разыскных мероприятий канал контрабанды одежды известных брендов, поступавших в Россию через аэропорт Кольцово в Екатеринбурге, рассказал РБК источник в одной из служб, проводившей операцию. По его словам, 11 августа екатеринбургское ООО «Реалма» пыталось провезти в Россию 405 кг одежды торговых марок Christian Dior и Rosie Assoulin, задекларировав их как нитки и ткань. Одежда предназначалась мультибрендовым бутикам в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре.

Представитель пресс-службы ФТС подтвердил возбуждение уголовного дела против руководства «Реалмы» из-за нарушений правил ввоза одежды Christian Dior и Rosie Assoulin через аэропорт Кольцово. «Сумма ущерба в настоящий момент подсчитывается с учетом того, что поставка не была однократной», — отметили в ФТС. Там предположили, что по сумме ущерба этот канал вообще может оказаться крупнейшим из обнаруженных за последние годы.

Недостоверная декларация

По словам источника РБК в одном из проводивших операцию ведомств, стоимость ниток, указанная «Реалмой» в документах, составляла $6,5 за 1 кг, тогда как реальная средняя стоимость одного платья в выявленной партии составляла 470 тыс. руб., юбки — 270 тыс. руб., пальто — 360 тыс. руб. Общая стоимость продукции в этой партии — 26,146 млн руб., и за нее недоплатили суммарно 4,6 млн руб. таможенных платежей.

Согласно картотеке дел Октябрьского районного суда Екатеринбурга, с момента проведения операции и до 28 ноября в отношении «Реалмы» возбуждено шесть административных дел по статье о недостоверном декларировании товаров (часть 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях). Как пояснил РБК представитель суда, все дела инициированы Кольцовской таможней. По двум делам суд уже вынес решения «о конфискации предметов административного правонарушения, изъятых в аэропорту Кольцово», отметил представитель суда, отказавшись от дальнейших комментариев.

В самой «Реалме» также подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела по подозрению в уклонении от уплаты таможенных платежей. Согласно официальному ответу, поступившему в РБК от совладельца «Реалмы» Евгения Курлыкина, сейчас по уголовному делу «идет дознание», но «информацией о наличии в действиях сотрудников нашей компании уголовно наказуемого поведения в виде сокрытия от таможенного контроля каких-либо товаров, а также вины сотрудников в неуплате таможенных платежей мы не обладаем».

Курлыкин также сообщил, что в ходе проведения следственных действий «в виде обыска в октябре 2017 года, продолжавшегося более 17 часов», сотрудниками Уральской оперативной таможни в офисе «Реалмы» были изъяты все жесткие диски, программы подачи деклараций в таможенные органы, а также вся первичная бухгалтерская и финансовая документация начиная с 2014 года. «Тем самым в настоящее время коммерческая деятельность предприятия полностью парализована», — констатирует Курлыкин.

Обвинения таможенников он опровергает. «Вся ввезенная на таможенную территорию Таможенного союза по действующим внешнеэкономическим контрактам импортная продукция <...> подлежала обязательному таможенному контролю и прошла надлежащее таможенное оформление в уполномоченных таможенных органах», — настаивает Курлыкин.

Представитель аэропорта Кольцово не ответил на запрос РБК на момент публикации.

Куда тянутся нитки

После обнаружения указанной партии ФТС и ФСБ начали анализировать предыдущие поставки товара по категориям «нитки» и «ткани», осуществленные «Реалмой» через аэропорт Кольцово. «Выяснилось, что последние два года компания проводила абсолютно аналогичные поставки: с такими же, как в выявленной партии, отправителями, маршрутами, весом», — рассказывает источник РБК.

По данным ФТС и ФСБ, в сумме «Реалма» поставила около 300 т нитей и тканей через аэропорт Кольцово только за 2016 и 2017 годы. «Если предположить, что все это [300 т] было на самом деле брендированной одеждой, исходя из средней стоимости 1 кг одежды в последней партии в 300 тыс. руб., ущерб государству мог составить несколько миллиардов рублей», — говорит собеседник РБК.

Операция ФТС и ФСБ касается не только импортера, но и тех, кто реализовывал одежду. Основной круг лиц, использовавших канал, уже установлен, сейчас в отношении них проводятся мероприятия с целью окончательного определения объемов и стоимости ввезенных товаров. «Это десятки элитных магазинов в крупнейших городах России, торгующие одеждой торговых марок Brioni, Zegna, Prada, Barrett, Berluti, Lardini, Loro Piana, Emporio Armani и Moncler. Таможня запросила документы на товар. Сейчас ждем ответ», — говорит источник РБК

Партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов объясняет, что уплачивать налоги и таможенные пошлины должно лицо, ввозящее товары. «Если другие юридические лица (например, магазины) к ввозу товаров отношения не имеют, то их не должны коснуться правовые последствия», — говорит юрист. Он отмечает, что покупатели должны были проявить добросовестность и проверить документы на ввоз: «Если этого сделано не было, то к ним могут быть вопросы по российскому законодательству. Например, в связи с участием их должностных лиц в схеме реализации незадекларированной продукции».​

Авторы: Анна Балашова, Анастасия Демидова, Ирина Парфентьева.
При участии: Алексей Митраков.
Теги: ФСБ , ФТС , контрабанда , Екатеринбург , бутики , Christian Dior , Аэропорт Кольцово
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