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Спекулянты погорят на бензине
Газета № 207 (2704) (3011) Бизнес, 29 ноя, 08:39
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Спекулянты погорят на бензине
«Роснефть» предложила ограничить трейдерам доступ на товарно-сырьевую биржу
«Роснефть» и Российский топливный союз предложили отстранить трейдеров от основных торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Трейдеры считают это нарушением закона «О конкуренции»
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Роснефть» и Российский топливный союз (РТС), объединяющий конечных покупателей топлива для АЗС, на прошедшем 22 ноября биржевом комитете Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предложили отстранить трейдеров от торгов нефтепродуктами в ходе основной биржевой сессии на базисах поставки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Это предложение отражено в протоколе совещания о ситуации на рынках нефти и нефтепродуктов (копия есть у РБК). Авторы идеи предложили не учитывать сделки трейдеров при расчете индексов биржевых цен по продаже топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). В протоколе совещания говорится, что предложение поддержали другие участники торгов. Теперь оно должно быть вынесено на обсуждение секции «Нефтепродукты» СПбМТСБ до 8 декабря. Начальник управления контроля ТЭК ФАС Дмитрий Махонин сказал РБК, что служба пока не сформировала позицию по этому предложению. «Попытаемся поприсутствовать на заседании секции биржи, выслушать все за и против, а потом уже сформировать позицию», — отметил он.

В основе расчета всех индексов цен нефтепродуктов лежат договоры, заключенные в ходе биржевых торгов на базисах поставки крупнейших НПЗ России. Методики расчета публикуются в открытом доступе, что делает способы расчета индексов СПбМТСБ прозрачными, а индексы — легко верифицируемыми, говорится на сайте биржи. Сейчас трейдеры часто поставляют свой товар на базисах НПЗ нефтяных компаний в разных частях страны, что позволяет сэкономить на логистике поставок и хранении товара.

«Мы предлагаем запретить трейдерам продавать нефтепродукты на бирже на базисах НПЗ, чтобы иметь возможность покупать напрямую у производителя, а не у посредников. Трейдеры могут торговать нефтепродуктами на собственных базисах, а не на базисах нефтяных компаний», — пояснил РБК президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Он добавил, что конечные потребители бензина и дизельного топлива заинтересованы в том, чтобы покупать свой товар для автозаправочных станций (АЗС) напрямую у его производителей. Текущие биржевые торги анонимные, и покупатель, соглашаясь на сделку, не видит, приобретает он товар у нефтяной компании или у перепродавца, пояснил он. Он сослался на мнение ФАС, что такое ограничение может в ряде случаев привести к снижению биржевых индексов.

Представитель «Роснефти» на запрос РБК не ответил.

По словам вице-президента СПбМТСБ Антона Карпова, участвовавшего в совещании, сейчас на долю трейдеров приходится 3–5% объема торгов нефтепродуктами в зависимости от сезона. Он добавил, что авторы предложения считают, что в основную сессию топливом должны торговать только производители нефтепродуктов, а не те, кто является перепродавцами. Остальные могут продавать топливо в рамках другой сессии или в рамках внебиржевых торгов. «Звучало предложение ограничить продажу топлива трейдерами на бирже или полностью запретить, что поможет избежать технических ошибок при расчете индекса рыночной цены на топливо и позволит покупателям приобретать товар напрямую у производителей», — объяснил он. При этом представитель биржи воздержался от оценки предложения, подчеркнув, что СПбМТСБ будет выполнять решения, уже утвержденные регуляторами.

Объем продаж нефтепродуктов на СПбМТСБ в январе—сентябре 2017 года увеличился на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 13,72 млн т, передавал «Интерфакс» со ссылкой на данные биржи. Продажи автобензина в январе—сентябре 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года возросли на 10,1%, до 5,83 млн т, дизтоплива — на 5,2%, до 4,38 млн т.

Илья Мороз, генеральный директор компании «Солид» и некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам», объединяющего независимых трейдеров, назвал предложение РТС и «Роснефти» нарушением закона «О защите конкуренции», отметив, что этот документ прямо запрещает «установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары». «Если ограничение на продажу товара для трейдеров будет введено, российский рынок нефтепродуктов в своем развитии будет отброшен на десять лет назад», — считает Мороз.

По его мнению, целесообразно не исключать все трейдерские продажи из базы расчета биржевых индексов, а решить существующие проблемы в работе системы — провести ее тонкую донастройку, допустив отклонения от рыночной цены не более чем на 5%.

Аналитик компании «Алгоритм Топливный интегратор» Виктор Костюков считает, что запрет или существенное ограничение трейдерам торговли топливом на бирже не повлияет на его цену в сторону снижения, поскольку цена на топливо растет при росте налоговой нагрузки. «Трейдеров на рынке немного, и их предложение несущественно влияет на биржевые индексы бензина и дизельного топлива. Наличие трейдеров на биржевой площадке сглаживает пики цен на торговой площадке, которые возникают благодаря снижению предложения нефтяными компаниями. В условиях дефицита посредники могут выставить ранее купленный товар, удовлетворив спрос, что в конечном итоге толкает цену вниз. А в ситуации переизбытка, наоборот, активно закупают нефтепродукты, что не позволяет ценам снижаться до критического уровня​», — отмечает эксперт. Он указывает, что не все трейдеры, торгующие на бирже, являются спекулянтами в чистом виде. В то же время благодаря перепродавцам биржа является рыночной площадкой с опцией хеджирования рисков и торговли фьючерсами, а не просто электронной площадкой по взаимодействию нефтяников и владельцев АЗС.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: биржа , «Роснефть» , топливо , торги , трейдеры
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