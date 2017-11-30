Валютные редкости

Стоит ли делать вклады в юанях, иенах и франках

Депозиты в «экзотических» валютах — швейцарских франках, британских фунтах, китайских юанях и японских иенах — могут быть полезны отдельным категориям вкладчиков, но у них есть свои изъяны

Фото: Villa Bonch для РБК

Валютные вклады интересны российским гражданам, которые хотят защитить свои вложения от возможных колебаний курса рубля. По данным Банка России, на них сейчас приходится 21,6% всех депозитов физических лиц (более 5 трлн руб. в эквиваленте). Причем самые популярные вклады в иностранной валюте — в долларах и евро — не приносят серьезной доходности: средние ставки по ним не превышают 1,5%.

Некоторые банки предлагают своим клиентам валютные вклады не только в долларах и евро, но и в «экзотических» валютах, таких как фунты стерлингов, швейцарские франки, японские иены, китайские юани. Существенные колебания курсов валют, различия в процентных ставках и другие особенности могут обеспечивать различия в результате для вкладчика.

РБК разбирался, кому могут быть интересны такие вклады и насколько они выгодны.

Что предлагают банки

Состоятельные клиенты могут рассчитывать на открытие вкладов в «экзотических» валютах в крупных кредитных организациях. «Такие линейки есть у многих крупных банков. Но представлены они в основном в линейке для VIP-клиентов», — говорит директор департамента развития частного банковского бизнеса Абсолют Банка Евгений Сафонов.

Порог входа в депозиты для состоятельных клиентов высок. Например, минимальная сумма вклада в британских фунтах и швейцарских франках у премиальных клиентов ВТБ составляет от 50 тыс. фунтов и франков соответственно. Чтобы открыть «экзотические» вклады в Промсвязьбанке, нужно иметь от 100 тыс. фунтов, от 10 млн японских иен, от 500 тыс. китайских юаней. В ОТП Банке можно открыть вклад в валюте Швейцарии, если у клиента есть 50 тыс. франков.

Курсы валют Курс швейцарского франка, установленный Банком России на 30 ноября, составлял 59,29 руб. за франк, британского фунта — 78,27 руб., китайского юаня — 88,41 руб. за 10 юаней, японской иены — 52,35 руб. за 100 иен.

Для простых клиентов выбор валют, в которых можно открыть депозит, ограничен, как и список банков, где это можно сделать. Согласно данным портала banki.ru, немногие предлагают вклады в «экзотических» валютах с относительно невысоким порогом входа (до 300 тыс. руб. в эквиваленте).

Так, ЯР-банк предлагает вклады в швейцарских франках (от 1 тыс. франков), британских фунтах (от 1 тыс. фунтов) и японских иенах (от 200 тыс. иен). В Азиатско-Тихоокеанском банке можно открыть вклады в юанях (от 1 тыс. юаней), также их предлагает ББР Банк (от 20 тыс. юаней). Внешфинбанк предлагает вклады в фунтах и франках (от 3 тыс. фунтов и франков), такие же вклады у банка «Акцепт» (от 200 фунтов и франков). Вклад в фунтах (от 1 тыс. фунтов) можно открыть и в Тинькофф Банке.

По вкладам в иенах для обычных клиентов предлагаются ставки 0,15–0,4% годовых, в юанях — 0,4–1% (те, кто располагает суммой от 100 тыс. юаней, могут найти предложения вплоть до 2,65% годовых), в фунтах и франках — 0,01–0,8% годовых. Для сравнения, ставки по вкладам в долларах в отдельных банках могут достигать 2,6% годовых, а по евро — 1,3%.

Кому нужна «экзотика»

«Экзотические» вклады могут использоваться состоятельными клиентами для диверсификации накоплений. «На наш взгляд, такие вклады могут быть привлекательны в основном для состоятельных клиентов с целью диверсификации средств, находящихся на банковских счетах», — считает руководитель направления по поддержке работы с состоятельными клиентами ОТП Банка Лариса Козлюк. Вкладывая в корзину валют, инвестор нивелирует возможные курсовые скачки отдельных валют, и это подходит тем, кто настроен скорее сохранить, чем преумножить, отмечают эксперты.

Вклады в франках и фунтах также могут быть интересны гражданам, живущим или имеющим недвижимость в странах обращения этих валют. «Стандартно к фунтам стерлингов, швейцарским франкам и еще ряду валют проявляют умеренный интерес состоятельные клиенты. Этот интерес обусловлен в основном местом проживания или страной, где клиент имеет недвижимость», — отмечают в пресс-службе Альфа-банка. По данным Knight Frank, недвижимость в Великобритании и Швейцарии входит в число лидеров инвестиционных предпочтений россиян вместе с Германией, Италией, Кипром, Австрией.

Что касается вкладов в иенах и юанях, они могут быть интересны людям, проживающим на Дальнем Востоке. Учитывая развитые торговые отношения с Китаем и Японией, эти валюты там весьма популярны, отмечает начальник управления развития пассивных и комиссионных продуктов банка «Открытие» Александр Ефремов. «Основной спрос на вклад в юанях наблюдается в приграничных с Китаем регионах. Юань популярен у населения, чья жизнедеятельность связана с данной валютой», — говорит советник председателя правления — директор Азиатско-Тихоокеанского банка по розничному бизнесу Александр Парамонов. Поскольку эти валюты в данном регионе фактически являются средством расчетов, разумно использовать их и в качестве средства накопления, полагают специалисты.

Наконец, «экзотические» вклады могут быть полезны тем, кто планирует путешествия, — не в качестве инструмента приумножения средств, а как альтернатива хранения наличных. Так, Тинькофф Банк отмечает, что его депозитное предложение в фунтах направлено в первую очередь на обеспеченных клиентов, которые ведут активный образ жизни, много путешествуют, взаимодействуют с гражданами других стран. «Хранить сбережения в «экзотических» валютах удобно для клиентов, планирующих путешествия или деловые поездки за рубеж», — согласны в Сбербанке.

В этом случае размещение средств во вкладе по сравнению с хранением средств дома имеет плюсы не только в виде процентов, отмечает заместитель председателя правления ЯР-банка Денис Музычкин. При хранении валюты дома гражданам необходимо следить за выходом из обращения банкнот этих стран, а с вкладами таких проблем не возникает. «К примеру, 50-фунтовые купюры образца 1994 года теперь можно обменять только в Великобритании или сдать на инкассо в российских банках», — приводит пример Музычкин.

Взгляд скептиков

Если состоятельным клиентам такие «экзотические» вклады могут быть полезны, для обычных вкладчиков у таких продуктов больше минусов, чем плюсов, считает вице-президент Транскапиталбанка Игорь Антонов.

«Даже если некоторые банки и предлагают обменные операции по таким валютам, то нужно обратить внимание на спред, то есть разницу между ценой покупки и ценой продажи. А он очень большой», — отмечает Игорь Антонов. «Как правило, спреды на «экзотические» валюты отличаются от стандартных (доллары, евро) в большую сторону», — согласен Александр Парамонов. В ЯР-банке признают, что спред покупки-продажи по азиатским валютам составляет 3–4% против 0,5–1,5% по странам, входящим в Европейский союз.

Да и выиграть на разницах курсов валют неискушенному человеку сложно. «Вкладчик принимает на себя риск изменения валютных курсов, который в нынешних условиях высокой нестабильности финансовых рынков по всему миру является неприемлемым для неквалифицированного инвестора», — считает первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. При снижении валютного курса вкладчик может получить отрицательный процент по вкладу, добавляет он.

Аутсайдеры и лидеры

РБК проанализировал привлекательность вкладов в «экзотических» валютах за последний год и их перспективы по сравнению с более традиционными для России вкладами в долларах (если рассматривать их как основное средство сбережений в иностранной валюте). Уровень привлекательности складывается из нескольких составляющих: спреда при покупке-продаже валюты, предлагаемой процентной ставки и курсовой переоценки.

Если рассматривать временной горизонт в один год, те, кто пытались заработать на вкладах в японской иене, по всей видимости, проиграли: год назад за доллар давали 114 японских иен, а сейчас — 112. С учетом того, что ставки по вкладам в иенах близки к нулю, а спреды обмена валюты шире, чем по доллару, вклады в иенах не принесли бы дохода по сравнению с долларовым.

Перспективы этой валюты на ближайший год также вызывают сомнения. «Японии не нужна сильная валюта, укрепление иены негативно для экономики. Японские компании неоднократно пугали государство, что будут выводить производство за рубеж в случае укрепления валюты, поскольку оно снижает конкурентоспособность. Я не исключаю небольшое ослабление к концу следующего года, вплоть до 118 иен за доллар», — полагает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Заработать на иене можно будет, если в глобальной экономике будут проблемы, поскольку иена традиционно считается «тихой гаванью» среди валют, отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин. «Но ставки по иене очень низкие, заработать что-то на процентах практически невозможно», — говорит он.

Швейцарская валюта за последний год укрепилась до 0,99 франка за доллар, годом ранее курс был около 1,02 франка. Укрепление курса франка на 3% при более широких спредах и околонулевых ставках практически сводит на нет выигрыш по сравнению с вкладами в долларах.

Серьезных движений по этой валюте эксперты не ожидают. «Это одна из валют-убежищ, и серьезных движений относительно текущих значений в нынешних условиях, скорее всего, не будет», — полагает Зварич. «На мой взгляд, это не очень интересная валюта, экономика страны достаточно маленькая, и это чисто финансовый сектор», — отмечает Брагин.

А вот вложения в китайский юань могли оказаться более привлекательными: за год китайская валюта укрепилась с 6,89 до 6,61 юаня за доллар. Рост курса на 4% и ставки выше, чем по остальным «экзотическим» валютам, могут покрыть увеличенные спреды и дать возможность вкладам в юанях незначительно обогнать долларовые.

Впрочем, повторить этот успех вкладам в юанях будет сложно. «Для самого Китая сильный юань невыгоден, поскольку сильный юань может создавать проблемы для экспортеров и для экономики в целом. Поэтому с точки зрения сбережений это — не самая хорошая валюта. Хотя процентные ставки по юаням повыше», — отмечает Брагин. По юаню сложно что-либо прогнозировать, поскольку Народный банк Китая может ослабить валюту для улучшения конкурентоспособности китайских товаров, отмечает Зварич.

Вложения в британский фунт благодаря росту курсовой стоимости могли принести доход больший, чем вклады в долларах. Год назад за фунт давали $1,25, а сейчас — уже $1,341. Рост курса более чем на 7% мог покрыть и повышенные спреды, и низкую процентную ставку.

Аналитики по-разному смотрят на перспективы британской валюты. По фунту основным фактором остается Brexit — открыт вопрос, как он будет проходить, на каких условиях, и это создает определенные риски, полагает Зварич. Брагин же считает, что жесткого «развода» Великобритании с ЕС не будет и курс фунта будет стабильным или даже несколько повысится.