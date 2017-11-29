Пособие получит каждый первый

Шесть вопросов о новых мерах поддержки семей

Президент Владимир Путин объявил о новых мерах по улучшению демографии и социальной поддержке семей. РБК разобрался в том, что означают эти предложения

Владимир Путин во время посещения перинатального центра в Твери. 2010 год (Фото: Алексей Дружинин / AP)

Президент Владимир Путин, выступая на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, объявил о новых мерах поддержки семей и стимулирования рождаемости. С 1 января 2018 года в России появится новый вид социальных выплат — пособие для семей, в которых родился первый ребенок. Выплачивать его будут ежемесячно до достижения первенцем возраста полутора лет.

Сумма выплаты в 2018 году в среднем по стране составит 10,5 тыс. руб., заявил Путин, ее размер будет равен прожиточному минимуму ребенка, который устанавливается властями каждого региона. При этом выплаты будут адресными, то есть получат их не все семьи, подчеркнул президент: «Cправедливо в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается».

Кто получит пособие на первенца?

Пособие на первенца смогут получить семьи, в которых среднедушевой доход составляет менее полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения (эта величина устанавливается для каждого региона местными властями) за второй квартал предыдущего года. Сама ежемесячная выплата будет равняться прожиточному минимуму детей за второй квартал предыдущего года. То есть при определении размера новых пособий и круга получателей в 2018 году будут использоваться, соответственно, показатели регионального прожиточного минимума детей и прожиточного минимума трудоспособного населения во втором квартале 2017 года.

В целом по стране прожиточный минимум трудоспособного населения за второй квартал 2017 года составил 11 163 руб., прожиточный минимум ребенка — 10 160 руб.

По словам президента, средний размер пособия по стране составит в 2018 году 10 523 руб., в 2019 году — 10 836 руб., в 2020-м — 11 143 руб.

На пособие могут претендовать семьи, в которых первый ребенок родится с 1 января 2018 года, пояснили РБК в аппарате вице-премьера Ольги Голодец (курирует социальный блок правительства), среднедушевой доход семьи как критерий нуждаемости будет рассчитываться с учетом новорожденного. Получается, что граница между «нуждающимися» и «ненуждающимися» домохозяйствами будет проходить по уровню 4,5 прожиточного минимума трудоспособного населения на семью из трех человек. Для получения новых пособий будет неважно, работают родители или нет, сказала пресс-секретарь Минтруда.

Например, семья в Москве может претендовать на пособие за первенца при условии, что общий доход семьи не превышает 84 339 руб. в месяц (прожиточный минимум трудоспособного населения в Москве во втором квартале 2017 года был установлен в размере 18 742 руб.). В этом случае в 2018 году они смогут ежемесячно получать пособие в размере 14 252 руб.

Сколько денег на это потребуется?

«Финансовые расходы на реализацию этой меры составят за три года 144,5 млрд руб.», — сообщил Путин. Исходя из этого, каждый месяц государство будет выплачивать в среднем около 370 тыс. таких пособий.

Финансироваться новая выплата будет из средств резервных фондов правительства и президента, уже заложенных в бюджете на 2018–2020 годы, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. «Изменений в проект федерального бюджета на 2018–2020 годы в связи с необходимостью выполнения поручений президента в области демографии не потребуется», — подчеркнул он.

Согласно законопроекту о федеральном бюджете на 2018–2020 годы (принят Госдумой в трех чтениях), резервный фонд президента составляет 10 млрд руб. ежегодно, резервный фонд правительства — 52,6 млрд руб. в 2018 году (далее — по 2,3 млрд руб.). Кроме того, в резерве на «мероприятия, осуществляемые на основании отдельных решений президента РФ», заложены еще 503 млрд руб. на три года.

Фото: Евгений Переверзев / «Коммерсантъ»

Что непонятно про новое пособие?

Неизвестны пока детали оформления выплат: какие документы необходимо будет предъявить для получения пособия, кто будет их выплачивать — работодатель, региональные или федеральные власти. Также неясно, за какой период будет считаться доход семьи, будут ли власти стремиться проследить неформальные доходы и будет ли вестись реестр доходов домохозяйств. Из выступления президента это неясно, в Минтруде и аппарате вице-премьера Ольги Голодец не ответили на эти вопросы.

Законопроекты, направленные на поддержку рождаемости, будут разработаны и в скором времени внесены в правительство, сообщил журналистам министр труда Максим Топилин.

Какие пособия и выплаты на ребенка есть сейчас?

До рождения ребенка каждая работающая женщина получает декретное пособие на период декретного отпуска — обычно он длится 140 дней и оплачивается в размере 100% среднего заработка за все дни отпуска. Кроме декретного пособия есть единовременная выплата для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности, ее размер в 2017 году равен 613 руб.

При рождении ребенка предоставляется однократная государственная помощь, размер которой в 2017 году составляет 16 350 руб. на каждого новорожденного (выплачивается работодателем, а безработным — через управления соцзащиты).

После рождения ребенка работающая женщина получает выплаты по уходу за ребенком до полутора лет, их размер составляет 40% от среднего заработка. Выплаты производятся работодателем из бюджета Фонда социального страхования — отчисления в него производятся с зарплат в размере 2,9%. В 2017 году минимальный размер такого пособия на первого ребенка составлял 3065,69 руб., максимальный — 23 120,66 руб. В бюджете ФСС на 2018 год на эти выплаты предусмотрено 172,7 млрд руб.

Если в семье рождается второй и последующий ребенок, семья получает от государства материнский капитал — единовременную выплату из бюджета ПФР в размере 453 026 руб. (размер выплаты не индексировался с 2015 года). Применить материнский капитал можно для улучшения жилищных условий, оплату образования ребенка, формирование накопительной пенсии матери или социальную адаптацию детей-инвалидов. Владимир Путин во вторник объявил, что программа маткапитала будет продлена до 31 декабря 2021 года. Кроме того, будет предоставлена новая возможность — направлять средства материнского капитала на оплату дошкольного образования ребенка с его двухмесячного возраста, а не с трехлетнего, как сейчас.

С 2012 года действует также указ президента, который рекомендует руководителям субъектов выплачивать пособия семьям, где родился третий и последующий ребенок, в размере прожиточного минимума для детей до достижения ребенком трехлетнего возраста. В 2016 году такие выплаты производились в 69 регионах.

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Поможет ли пособие повысить рождаемость?

Анонсируя новые меры, президент заявил: «Сегодня нам необходимо принять комплекс мер, которые позволят стабилизировать, не допустить снижения численности населения России в предстоящее десятилетие». По словам Путина, «фактически нужно перезагрузить нашу политику демографического развития».

Новое пособие даст стимул росту рождаемости: оно несколько сгладит жизнь с первым ребенком и будет мотивацией к тому, чтобы родить второго, считает доцент факультета социальных наук ВШЭ Ольга Савинская. «Вынужденная бедность после рождения первого ребенка останавливает от рождения второго. Поскольку у нас в стране людей детородного возраста — и мужчин, и женщин — с каждым годом становится на 1 млн меньше, то стимулировать их к рождению второго ребенка важно», — говорит она.

В Госдуме готовы поддержать любые меры, направленные на улучшение демографической ситуации, заявил РБК глава комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (замглавы фракции ЛДПР в Госдуме). «Семьи с одним ребенком составляют небольшую долю населения, но с чего-то надо начинать. И постепенно двигаться, расширять группу людей, которая рассчитывает на поддержку государства», — пояснил Нилов.

Новое пособие положительно отразится на уровне реальных доходов населения, считает Савинская. Размер выплаты в размере прожиточного уровня ребенка — это минимум, который можно выплатить в текущих условиях, говорит эксперт, но пособия в России всегда были скорее символическими.

Новые меры могут стимулировать к рождению детей в довольно бедных и неблагополучных семьях, признает Савинская. Но политика стимулирования рождаемости должна охватывать все социальные слои, говорит она.

Как это связано с выборами?

Анонсированные президентом меры нужно считать скорее мерами социальной поддержки молодых семей, в том числе в контексте электорального цикла, но вряд ли их можно считать собственно демографическими, рассуждает директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. Рождаемость в России вполне сопоставима с показателями развитых стран, здесь нет какой-то большой проблемы или угрозы, а существенно повысить рождаемость в нынешних реалиях невозможно, считает эксперт. А вот общее число рождений детей зависит от количества потенциальных матерей, которое в России резко снизилось в силу демографического цикла — изменить это обстоятельство невозможно. «Есть более серьезные проблемы на горизонте ближайшего десятилетия, которые нужно обсуждать, — это и смертность населения, и миграция», — считает Вишневский.

Инициатива с выплатой за рождение первого ребенка работает в пользу основного кандидата от власти, которым, скорее всего, станет Владимир Путин, сказал РБК глава холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. «Социальный популизм — необходимая составляющая предвыборного коктейля в России», — говорит он. По мнению политолога, таким образом Кремль стремится привлечь на выборы часть электората — молодых родителей.