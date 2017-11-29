ЦБ пугает цифрой

Банк России увидел в популярности биткоина риски для глобальной экономики

Банк России считает, что бурный рост криптовалют несет риски для глобальной экономики. ЦБ опасается пузыря на рынке и предлагает отрегулировать его

Иллюстрация: Алина Сибирякова для РБК

Рынок криптовалют в последние месяцы демонстрирует мощный рост. По данным Сoinmarketcap.com, с начала текущего года суммарная капитализация криптовалют выросла более чем в 17 раз — с $17,7 млрд до $306,6 млрд. Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, увеличилась более чем в 10 раз — с $973 за один биткоин до $10 тыс. Объем торгов биткоином составляет сейчас несколько миллиардов долларов в день, в то время как годом ранее дневной оборот составлял десятки миллионов долларов.

Бурный рост неконтролируемого рынка вызывает опасения у центральных банков ряда стран, в том числе и российского ЦБ.

Что беспокоит Банк России

«Одним из источников риска в будущем может стать высокая активность на рынке криптовалют, в том числе биткоина. Использование криптовалют становится все более масштабным. В частности, количество сделок с биткоинами постепенно увеличивается, курс биткоина стремительно растет при сохранении очень высокой волатильности», — говорится в «Обзоре финансовой стабильности», опубликованном Банком России во вторник.

Регулятор считает, что использование криптовалют несет высокие риски. «Образование пузыря на рынке криптовалют может привести к значительным потерям потребителей. Возможны также риски использования криптовалют в целях отмывания денег и финансирования терроризма», — считают в Банке России. При этом регулятор не приводит оценок, насколько масштабными, по его мнению, могут быть потери.

«Можно только догадываться, какие объемы на этом рынке. Здесь нужно понимать, что волатильность очень высокая, никто это не регулирует, никаких инструментов для того, чтобы что-то стабилизировать (курс на рынке в случае необходимости. — РБК) нет и быть не может. Все, кто принимают участие в такого рода операциях, берут риск на себя и должны надеяться только на себя», — заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева во вторник.

Представители Банка России и ранее высказывали опасения относительно рисков криптовалют, сравнивая их с финансовой пирамидой. «Очевидно, что во время роста пирамиды интерес к этой пирамиде активно подогревается высокой доходностью. И мы видим ценовую динамику биткоина в последние два года», — говорил в октябре первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. «Мы считаем, что для наших граждан использование таких криптовалют в качестве объектов для инвестирования несет неоправданно повышенный риск», — добавлял он.

Участники рынка признают, что опасения Банка России отчасти обоснованны. «Безусловно, криптовалюта — это рискованный инструмент, он очень волатильный. И она должна занимать небольшую часть персонального инвестиционного портфеля», — говорит управляющий директор eToro в России и СНГ Георгий Вербицкий. «До граждан надо четко донести, что на данный момент это очень волатильный, высокорискованный инструмент, и инвестиции в криптовалюты не надо ни в коем случае делать ни на последние деньги, ни на кредитные деньги», — согласен сооснователь криптофонда The Token Fund Владимир Смеркис.

В то же время он не согласен с тезисом регулятора, что криптовалюты — это просто пузырь и пирамида. «Когда мы говорим о криптовалютах, необходимо понимать, что мы говорим не только про спекуляции на курсе. Все-таки за многими проектами, связанными с криптовалютами и ICO, стоят технологии: распределенное хранение данных, приложения для торговли, платежные инструменты», — говорит Смеркис.

«Задача Центробанка — защищать широкие слои населения, поэтому он и использует такую риторику. Но нельзя игнорировать тот факт, что в мире есть новые тенденции, и из зачаточных трендов они станут мейнстримом, поэтому отрицать важность криптовалют нельзя», — говорит Вербицкий.

Говоря об опасностях использования криптовалют при отмывании денег и финансировании терроризма, Смеркис отметил, что многие инструменты можно использовать как во благо, так и во вред. «Это как с использованием интернета: можно продавать через интернет наркотики или оружие, а можно учиться в Гарварде через интернет. И за наличные деньги можно заказывать убийства и финансировать терроризм», — считает он. Помочь решить эту проблему должно регулирование рынка, полагает специалист.

Как регулировать

Банк России считает, что «национальные и наднациональные регуляторы должны минимизировать риски криптовалют посредством разработки согласованного подхода к регулированию рынка ограничения возможностей для высокорисковых вложений и операций».

Сложности в регулировании рынка криптовалют во многом возникают из-за отсутствия определенного статуса у данного инструмента, считает ЦБ. Сейчас Минфин и Банк России в соответствии с поручением президента России ведут работу по внесению в законодательство изменений, предусматривающих определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в РФ.

Участники рынка говорят, что регулирование пойдет только на пользу криптовалютам. «Что касается регулирования, профессиональное сообщество смотрит на это исключительно позитивно: это нужно, поскольку позволит зайти на рынок большому количеству денег институциональных инвесторов», — говорит Смеркис.

Конечно, у властей есть опасения относительно криптовалют, поскольку они до конца не понимают суть криптовалют и криптоэкономики. «Их опасения понятны, но мы считаем, что в России идет очень позитивное движение», — говорит Смеркис, приводя в пример создание рабочей группы по криптовалютам в Госдуме и Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, «которые помогают властям понять, что происходит на рынке».

Георгий Вербицкий тоже говорит, что участники рынка — за разумное регулирование. «Когда криптовалюта войдет в правовое поле, от этого выиграют все. Например, если сейчас у вас украли биткоин, вы не можете обратиться в правоохранительные органы. Точнее, вам не смогут там помочь, поскольку статус биткоина не определен. Согласитесь, странная ситуация, когда у вас что-то украли, а вы не можете найти защиту», — отмечает он.

При этом к вопросу регулирования в отдельных странах нужно подходить осторожно. «Если в какой-то стране будут «зажимать» криптовалюту, активность будет перемещаться в другие юрисдикции», — говорит Вербицкий. «Та страна, которая будет как можно больше включать криптовалюту в свое правовое поле, получит некие глобальные преимущества раннего старта по привлечению инвесторов и налогоплательщиков», — отмечает эксперт.

Как центробанки относятся к биткоину

Банк России отмечает, что регуляторы ряда стран уже осуществляют регулирование рынка криптовалют и некоторые начали вводить ограничительные меры, опасаясь того, что криптовалюты могут подрывать финансовые рынки и использоваться в незаконном финансировании. Как отмечает агентство Bloomberg, отношение центральных банков разных стран к криптовалюте различается.

Так, представители Европейского центробанка предупреждали об опасности вложений в цифровые валюты. Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио назвал биткоин не валютой, а «тюльпаном», имея в виду пузырь, сформировавшийся в Голландии в XVII веке. Его коллега член правления ЕЦБ Бенуа Кере отмечал волатильность биткоина и серьезные риски, связанные с уходом от налогов и преступными схемами.

Китайский регулятор дал понять, что полностью контролирует криптовалюты. Он ввел запрет на биржевые торги биткоинами и другими криптовалютами.

Центробанк Индии выступает против криптовалют, отмечая, что они могут стать каналом для отмывания денег и финансирования терроризма. В настоящее время использование криптовалют является нарушением законодательства о валютном регулировании.

Центральный банк Бразилии настороженно относится к криптовалютам, но пока не видит «немедленного риска для финансовой системы» страны от их использования.

Первый заместитель управляющего Банка Канады Каролин Уилкинс говорила недавно, что криптовалюты не являются настоящими деньгами, это «актив или ценная бумага» и к ним нужно относиться соответствующим образом.

Глава Центрального банка Турции Мурат Цетинкая отмечал в ноябре, что цифровые валюты создают новые риски для центральных банков, включая контроль над денежной массой и ценовой стабильностью. Несмотря на это, цифровые валюты могут быть важным элементом для безналичной экономики, а используемые технологии могут сделать платежные системы более эффективными, считает он.