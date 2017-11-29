Легкий удар оттоком

В Промсвязьбанке и МКБ стабилизируется ситуация с вкладами клиентов

РБК проанализировал отчетность за октябрь двух банков из «списка Гаврилова». Ситуация с клиентскими средствами у них в этом месяце фактически стабилизировалась, указывают эксперты

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В понедельник вечером, 27 ноября, ЦБ начал публикацию отчетности банков за октябрь по российским стандартам. РБК с помощью аналитиков проанализировал отчетность Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка.

Эти два работающих банка были упомянуты в августовском письме аналитика «Альфа-Капитала» в качестве потенциально проблемных вместе с впоследствии санированными «ФК Открытие» и Бинбанком. Письмо позже было отозвано, но само его появление добавило нервозности в банковском секторе.

В октябре, как показывает отчетность МКБ и Промсвязьбанка, ситуация была стабильной, они испытывали незначительный отток клиентских средств.

Ситуация в МКБ

В МКБ в октябре отмечено крайне незначительное сокращение объема привлеченных клиентских средств, не более 1%, указывает Руслан Коршунов из «Эксперт РА».

По подсчетам младшего вице-президента рейтингового агентства Moody's Петра Паклина, средства на счетах компаний сократились на 4,9 млрд руб., до 782,3 млрд руб., а на счетах частных клиентов — на 2,6 млрд руб., до 272,2 млрд руб. Как указывают эксперты, банк укрепил свои позиции благодаря размещению в октябре допэмиссии акций объемом 14,4 млрд руб., а также пополнению собственного капитала на 22 млрд руб. от двух структур НК «Роснефть» — «РН-Няганьнефтегаз» и «Самотлорнефтегаз». «Стабильности базы фондирования МКБ в какой-то степени могли способствовать предпринятые в октябре действия по увеличению капитала банка», — говорит старший директор Fitch Ratings Александр Данилов.

«Объем привлеченных межбанковских займов вырос на 17,8%, или на 84,2 млрд руб., вследствие чего доля средств кредитных организаций в пассивах банка выросла за октябрь с 26,7 до 29,9%», — добавляет Коршунов. Комментируя это, председатель правления банка Владимир Чубарь уточнил: «МКБ является активным участником рынка РЕПО как в части привлечения, так и в части размещения денежных средств. В октябре активы банка выросли на сопоставимую величину в большей части за счет увеличения РЕПО-бизнеса».

Фото: Олег Яковлев / РБК

Ситуация в Промсвязьбанке

У Промсвязьбанка отток клиентских средств составил 2%, сообщили в организации, добавив, что по итогам октября вклады физлиц сократились на 1,5%, или на 5,8 млрд руб., до 378,9 млрд руб. Общий отток средств клиентов из ПСБ согласно отчетности на 1 ноября составил 20 млрд руб. (в том числе 5,8 млрд руб. средств физических лиц и 14,2 млрд руб. средств юридических лиц), или 2% от общего портфеля в 975,6 млрд руб., подсчитала ведущий аналитик S&P Екатерина Марушкевич.

Как отмечает Коршунов, в октябре банк компенсировал оттоки за счет увеличения финансирования от ЦБ и других банков. По оценкам S&P, объем привлеченных средств, в частности на межбанковском рынке, в октябре вырос на 16,8 млрд руб., до 81,2 млрд руб., от ЦБ — на 34,2 млрд руб. и достиг 46,4 млрд руб. «Банк увеличил в октябре привлечение от ЦБ в рамках положения 312-П («О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами»)», — уточнили в ПСБ, отказавшись от других комментариев.

Разная ситуация

Отток клиентских средств из вышеперечисленных банков был следствием общей нервозности на банковском рынке, начавшейся летом, говорят опрошенные РБК эксперты. Они указывают, что свою роль сыграло и решение мажоритарных акционеров Промсвязьбанка и «Возрождения» отложить вопрос об объединении банков, которое должно было быть принято 26 октября. Это решение вопреки ранее сделанным заявлениям принято не было, а само объединение перенесено на 2018 год.

Рейтинговые агентства восприняли несостоявшееся объединение с «Возрождением» как негативный фактор для ПСБ. Так, агентство Moody’s 1 ноября понизило долгосрочные рейтинги старшего необеспеченного долга и депозитов ПСБ до B2 с Ba3, а также базовую оценку кредитоспособности до caa1 c b27. Агентство также снизило долгосрочную оценку риска банка до B1 (cr) с Ba2 (cr). Аналитики агентства объяснили свое действие ослаблением кредитного портфеля банка, из-за того что акционеры ПСБ не проголосовали за слияние с «Возрождением», в случае чего совокупный кредитный портфель двух банков «выиграл бы от лучших показателей платежеспособности у «Возрождения», включая качество активов, достаточности капитала и прибыльности». По той же причине вслед за ним 3 ноября Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг ПСБ с BB- до B+ и поместило банк в список «рейтингов на пересмотре с негативным ожиданием». В релизе агентства было также указано: «Негативный фон в СМИ вокруг Промсвязьбанка, нормативное давление, стратегическая неопределенность, а также увольнение ряда топ-менеджеров в последние месяцы может создать сложности для группы PromSvyazCapital относительно поддержания его деловой франшизы».

Только одно агентство — «Эксперт РА» — оставило рейтинг Промсвязьбанка на прежнем уровне — ruA (стабильный). В агентстве отказались комментировать причины этого решения.

Что дальше?

В МКБ не предпринимали и не планируют каких-либо шагов в связи с оттоком в октябре. «Отток средств юрлиц в пределах 1% — это погрешность. Мы наблюдаем схожую ситуацию по всей банковской системе. Каких-либо мер не планируем», — сказал РБК председатель правления банка Владимир Чубарь. В свою очередь, представитель Промсвязьбанка отметил, что банк продолжает компенсировать отток «новым привлечением средств физлиц и корпоратов». Как отмечает ведущий аналитик S&P Global, ​банк ввел повышенные ставки по вкладам с конца октября, и, возможно, это позволит ему показать прирост розничных депозитов за ноябрь.

Вместе с тем Екатерина Марушкевич добавляет, что у Промсвязьбанка дорогое фондирование по сравнению с сопоставимыми банками, что уже оказывает давление на маржу. По данным S&P, по итогам шести месяцев 2017 года маржа Промсвязьбанка составила 2,77%. Для сравнения, у Бинбанка за тот же период она составляла 2,83%, у Московского кредитного банка — 3,08%, а у ВТБ — 4,03%.