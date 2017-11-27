На выборы во весь рост

Бизнес-омбудсмен Борис Титов примет участие в президентской гонке

Бизнес-омбудсмен Борис Титов пойдет на президентские выборы как кандидат от Партии роста. Кремлю нужен в этой кампании еще один игрок на праволиберальном фланге, но много голосов он не соберет, считают политологи

Борис Титов (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

Единогласно поддержали

Партия роста выдвинет уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова кандидатом на выборах главы государства 2018 года. Решение об этом было принято в воскресенье, 26 декабря, на заседании федерального политсовета партии в краснодарском Абрау-Дюрсо (там же расположен завод шампанских вин семьи Титова). Члены совета единогласно проголосовали за выдвижение Титова. Рекомендация о выдвижении председателя партии кандидатом на президентских выборах будет дана съезду партии, которой пройдет в декабре.

«Факт, что из четверки [выставленных на праймериз кандидатов] никто не набрал ощутимого перевеса», — так объяснил источник РБК в Партии роста решение федерального политсовета. В праймериз участвовали секретарь партии Александр Хуруджи, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и бизнесмен Дмитрий Потапенко.

«Мы прекрасно понимаем, что у выборов будет явный и бесспорный фаворит — Владимир Путин», — приводятся слова Титова в пресс-релизе партии, однако, по его мнению, несмотря это, Партия роста и он лично «крайне не удовлетворены тем, что на приближающихся выборах не выражены интересы обширной группы предпринимателей» и миллионы людей, занятых в малом и среднем бизнесе, ИП, представители ИТ- экономики не имеют влиятельного политического представительства.

Свой электорат — людей, вовлеченных в предпринимательство — Титов оценил в 20–25% от взрослого населения России. Главные идеи его предвыборной программы — расширение экономических свобод, поддержка малого и среднего бизнеса, независимое судопроизводство, гарантии собственности, декриминализация экономической деятельности. В основу программы легла созданная совместно со Столыпинским клубом «Стратегия роста», и президентские выборы Борис Титов рассматривает как референдум о доверии этой программе.

Титов против Кудрина Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен Борис Титов представили президенту Владимиру Путину свое видение путей развития национальной экономики в конце мая 2017 года. Ключевое различие программ — в подходе к денежно-кредитной политике. Если глава ЦСР поддерживает жесткую монетарную политику Центробанка, то Титов — за ее смягчение и удержание ключевой ставки на уровне «инфляция плюс 2%». «Американцы, европейцы, японцы [после мирового кризиса] нашли в себе силы изменить мышление. Они осознали, что нужно делать инъекции в экономику, чтобы она вернулась к прежним темпам роста, и пошли по пути смягчения денежной политики», — пояснял Титов свою точку зрения на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме. Программа Столыпинского клуба подразумевает ежегодные инвестиции в размере 1,5 трлн руб. в течение пяти лет. Алексей Кудрин не поддерживает «желание напечатать деньги и раздать для инвестиций».

Коллеги Титова по партии считают его выдвижение логичным решением, поскольку он способен принести «максимальный результат партии». Об этом РБК сказали ответственный секретарь ФПС партии Александр Хуруджи и руководитель севастопольского отделения партии Олег Николаев. Николаев полагает, что Партия роста должна участвовать на выборах всех уровней, чтобы «донести свою позицию». А участники праймериз от партии помогут Титову как «сокандидаты», чтобы расширить его аудиторию сторонниками своей повестки, — в частности, Хуруджи работает с правозащитной аудиторией и заключенными в СИЗО предпринимателями.

Борис Титов возглавил Партию роста (до марта 2016 года — «Правое дело») в феврале 2016 года. До этого он заявлял, что для участия в парламентских выборах готов стать первым номером в списке партии, которая защищает интересы малого и среднего бизнеса. Приход Титова в партию политологи объясняли договоренностью с администрацией президента. Сам омбудсмен не отрицал это и в интервью с РБК назвал занимавшего тогда пост первого замруководителя АП Вячеслава Володина своим куратором.

В сентябре 2016 года Партия роста проиграла выборы в Госдуму, получив всего 1,11% голосов, чего не хватило ни для создания фракции в нижней палате (барьер в 5%), ни для получения госфинансирования (3%).

Выгодно Кремлю​​

Участие в президентских выборах, скорее всего, было собственной инициативой Бориса Титова, но Кремль поддержал ее по нескольким причинам, предположил директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. По его мнению, во-первых, Титов займет роль «подстраховочного» кандидата на праволиберальном фланге и «программно уравновесит» Алексея Кудрина. Во-вторых, он соберет дополнительный электорат на этом фланге, если этого не сделают Ксения Собчак и Григорий Явлинский. «Кремль собирает явку по крупицам, а вокруг Титова все-таки сложилось определенное сообщество в регионах», — рассуждает эксперт. По его мнению, среди других причин, по которым Кремль мог поддержать выдвижение Титова, — снижение в результате ощущения «карнавальности» выборов, а также заинтересованность Кремля в развитии системных правых партий.

Титов пытается показать Кремлю свою значимость и полезность, но это не более чем медийная кампания, полагает политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, фигура омбудсмена общественности неинтересна, а сама Партия роста «не подает никаких признаков жизни» уже долгий период, и поэтому шансов собрать подписи у ее председателя нет.

Желание участвовать в президентской кампании было у Титова еще с конца 2000-х годов, это помнят те, кто тогда работал с ним в партии «Правое дело», рассказал РБК глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Политолог связывает выдвижение обмудсмена с попыткой реанимировать себя как политика после «сокрушительного провала» партийного проекта, а также с его попыткой доказать свою конкурентоспособность как публичного политика и необходимость администрации президента одновременно. Но потолок Титова на выборах — не выше 1,5% считает Калачев.

Политконсультант Фетисов прогнозирует результат Титова примерно на уровне результата партии в прошлом году — 0,7–1,2%. По мнению эксперта, выйти за пределы этого рейтинга можно за счет расширения программы и привлечения значительных финансовых ресурсов. «На теме защиты бизнеса далеко он не уедет», — заключил эксперт.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, в годовщину присоединения Крыма. Официально объявить о них до конца декабря должен Совет Федерации. О своем участии в выборах уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, телеведущая Ксения Собчак. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов пока официально о выдвижении не заявляли. Владимир Путин не исключает своего участия.