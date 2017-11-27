Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,91 58,44 EUR Нал. 69,93 69,30 USD Бирж. 58,37 -0,08 EUR Бирж. 69,62 +0,38 USD ЦБ. 58,53 +0,07 EUR ЦБ. 69,33 +0,15 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 9492,83 +225,35 ММВБ 2161,17 +0,59% РТС 1166,09 +0,64% Brent 63,82 +0,14% DJIA 23557,99 +0,14% Nasdaq 6889,16 +0,32% FTSE 7409,64 -0,10%
На выборы во весь рост
Лента новостей
В Госдуме предложили запрещать банкам закрывать единственные счета физлиц 02:57, Общество Трамп заявил об экономическом буме в США вопреки «российскому скандалу» 02:23, Политика Создатели «Карточного домика» перенесли съемки последнего сезона 02:05, Общество СКР возбудил дело после сообщения об избитом младенце в Подмосковье 01:33, Общество В штате Нью-Йорк эвакуировали торговый центр после сообщений о стрельбе 01:02, Общество Сторонники экс-командира батальона «Донбасс» пикетировали МВД в Киеве 00:41, Общество В районе Кутузовского проспекта загорелся автосервис на площади 500 кв. м 00:33, Общество Победившая на «Детском Евровидении» россиянка рассказала о своих эмоциях 00:29, Общество 25 проверенных маршрутов для зимнего автотуризма по России и Европе 00:06, РБК и Hankook Следователя МВД уволили после пропажи 50 млн руб. из хранилища вещдоков 00:00, Общество Совбез России поручил ввести идентификацию пользователей онлайн-игр 00:00, Технологии и медиа Командующий войсками ЦВО возглавит Военную академию Генштаба 00:00, Политика В Черное море вошел американский эсминец с крылатыми ракетами 26 ноя, 23:32, Политика Нефтяную компанию Венесуэлы возглавил генерал Нацгвардии 26 ноя, 23:13, Экономика В киевском ресторане задержали более 60 криминальных авторитетов 26 ноя, 23:03, Общество «Последний богатырь» стал самым кассовым российским фильмом 26 ноя, 22:59, Технологии и медиа Голикова рассказала о факторе новых санкций в российском бюджете 26 ноя, 22:44, Политика Активистка «Артподготовки» Ольга Романова покинула Россию 26 ноя, 22:15, Политика Кадыров назвал жалобы на похищения геев в Чечне выдумками правозащитников 26 ноя, 22:14, Политика Игроки «Анжи» надели на матч футболки с портретом Сулеймана Керимова 26 ноя, 21:59, Общество Капитан «Ромы» извинился за удаление в матче чемпионата Италии 26 ноя, 21:53, Спорт СМИ узнали о нарушениях при закупке аккумуляторов для подлодки Аргентины 26 ноя, 21:14, Общество На Бали эвакуировали 24 тыс. человек из-за извержения вулкана 26 ноя, 20:43, Общество Россиянка Полина Богусевич победила на «Детском Евровидении-2017» 26 ноя, 20:34, Общество С 1917 до 2017: хорошо ли вы знаете историю российских денег 26 ноя, 20:33, РБК и Ситибанк В Киеве задержали экс-командира батальона «Донбасс» 26 ноя, 20:14, Политика Глава Совета Европы допустил отмену антироссийских санкций 26 ноя, 20:12, Политика Минобороны опубликовало видео нанесения авиаударов Ту-22М3 по ИГ в Сирии 26 ноя, 19:47, Политика
На выборы во весь рост
Газета № 204 (2701) (2711) 26 ноя, 11:12
0
На выборы во весь рост
Бизнес-омбудсмен Борис Титов примет участие в президентской гонке
Бизнес-омбудсмен Борис Титов пойдет на президентские выборы как кандидат от Партии роста. Кремлю нужен в этой кампании еще один игрок на праволиберальном фланге, но много голосов он не соберет, считают политологи
Борис Титов (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

Единогласно поддержали

Партия роста выдвинет уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова кандидатом на выборах главы государства 2018 года. Решение об этом было принято в воскресенье, 26 декабря, на заседании федерального политсовета партии в краснодарском Абрау-Дюрсо (там же расположен завод шампанских вин семьи Титова). Члены совета единогласно проголосовали за выдвижение Титова. Рекомендация о выдвижении председателя партии кандидатом на президентских выборах будет дана съезду партии, которой пройдет в декабре.

«Факт, что из четверки [выставленных на праймериз кандидатов] никто не набрал ощутимого перевеса», — так объяснил источник РБК в Партии роста решение федерального политсовета. В праймериз участвовали секретарь партии Александр Хуруджи, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и бизнесмен Дмитрий Потапенко.

«Мы прекрасно понимаем, что у выборов будет явный и бесспорный фаворит — Владимир Путин», — приводятся слова Титова в пресс-релизе партии, однако, по его мнению, несмотря это, Партия роста и он лично «крайне не удовлетворены тем, что на приближающихся выборах не выражены интересы обширной группы предпринимателей» и миллионы людей, занятых в малом и среднем бизнесе, ИП, представители ИТ- экономики не имеют влиятельного политического представительства.

Свой электорат — людей, вовлеченных в предпринимательство — Титов оценил в 20–25% от взрослого населения России. Главные идеи его предвыборной программы — расширение экономических свобод, поддержка малого и среднего бизнеса, независимое судопроизводство, гарантии собственности, декриминализация экономической деятельности. В основу программы легла созданная совместно со Столыпинским клубом «Стратегия роста», и президентские выборы Борис Титов рассматривает как референдум о доверии этой программе.

Титов против Кудрина

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен Борис Титов представили президенту Владимиру Путину свое видение путей развития национальной экономики в конце мая 2017 года.

Ключевое различие программ — в подходе к денежно-кредитной политике. Если глава ЦСР поддерживает жесткую монетарную политику Центробанка, то Титов — за ее смягчение и удержание ключевой ставки на уровне «инфляция плюс 2%». «Американцы, европейцы, японцы [после мирового кризиса] нашли в себе силы изменить мышление. Они осознали, что нужно делать инъекции в экономику, чтобы она вернулась к прежним темпам роста, и пошли по пути смягчения денежной политики», — пояснял Титов свою точку зрения на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме. Программа Столыпинского клуба подразумевает ежегодные инвестиции в размере 1,5 трлн руб. в течение пяти лет.

Алексей Кудрин не поддерживает «желание напечатать деньги и раздать для инвестиций».

Коллеги Титова по партии считают его выдвижение логичным решением, поскольку он способен принести «максимальный результат партии». Об этом РБК сказали ответственный секретарь ФПС партии Александр Хуруджи и руководитель севастопольского отделения партии Олег Николаев. Николаев полагает, что Партия роста должна участвовать на выборах всех уровней, чтобы «донести свою позицию». А участники праймериз от партии помогут Титову как «сокандидаты», чтобы расширить его аудиторию сторонниками своей повестки, — в частности, Хуруджи работает с правозащитной аудиторией и заключенными в СИЗО предпринимателями.

В Кремле обсудили драматургию выдвижения Путина на выборы президента
Политика

Борис Титов возглавил Партию роста (до марта 2016 года — «Правое дело») в феврале 2016 года. До этого он заявлял, что для участия в парламентских выборах готов стать первым номером в списке партии, которая защищает интересы малого и среднего бизнеса. Приход Титова в партию политологи объясняли договоренностью с администрацией президента. Сам омбудсмен не отрицал это и в интервью с РБК назвал занимавшего тогда пост первого замруководителя АП Вячеслава Володина своим куратором.

В сентябре 2016 года Партия роста проиграла выборы в Госдуму, получив всего 1,11% голосов, чего не хватило ни для создания фракции в нижней палате (барьер в 5%), ни для получения госфинансирования (3%).

Выгодно Кремлю​​

Участие в президентских выборах, скорее всего, было собственной инициативой Бориса Титова, но Кремль поддержал ее по нескольким причинам, предположил директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. По его мнению, во-первых, Титов займет роль «подстраховочного» кандидата на праволиберальном фланге и «программно уравновесит» Алексея Кудрина. Во-вторых, он соберет дополнительный электорат на этом фланге, если этого не сделают Ксения Собчак и Григорий Явлинский. «Кремль собирает явку по крупицам, а вокруг Титова все-таки сложилось определенное сообщество в регионах», — рассуждает эксперт. По его мнению, среди других причин, по которым Кремль мог поддержать выдвижение Титова, — снижение в результате ощущения «карнавальности» выборов, а также заинтересованность Кремля в развитии системных правых партий.

Титов пытается показать Кремлю свою значимость и полезность, но это не более чем медийная кампания, полагает политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, фигура омбудсмена общественности неинтересна, а сама Партия роста «не подает никаких признаков жизни» уже долгий период, и поэтому шансов собрать подписи у ее председателя нет.

Желание участвовать в президентской кампании было у Титова еще с конца 2000-х годов, это помнят те, кто тогда работал с ним в партии «Правое дело», рассказал РБК глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Политолог связывает выдвижение обмудсмена с попыткой реанимировать себя как политика после «сокрушительного провала» партийного проекта, а также с его попыткой доказать свою конкурентоспособность как публичного политика и необходимость администрации президента одновременно. Но потолок Титова на выборах — не выше 1,5% считает Калачев.

Политконсультант Фетисов прогнозирует результат Титова примерно на уровне результата партии в прошлом году — 0,7–1,2%. По мнению эксперта, выйти за пределы этого рейтинга можно за счет расширения программы и привлечения значительных финансовых ресурсов. «На теме защиты бизнеса далеко он не уедет», — заключил эксперт.

Проблема явки: почему часть сторонников Путина может не прийти на выборы
Мнение

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, в годовщину присоединения Крыма. Официально объявить о них до конца декабря должен Совет Федерации. О своем участии в выборах уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, телеведущая Ксения Собчак. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов пока официально о выдвижении не заявляли. Владимир Путин не исключает своего участия.

Авторы: Владимир Дергачев, Павел Казарновский, Дмитрий Окрест, Евгения Кузнецова.
Теги: Алексей Кудрин , Борис Титов , Выборы
Материалы по теме
Борис Титов призвал захоронить Ленина и прекратить ментально жить в СССР Деньги
Титов попросил не давать ЦБ право запрещать банкирам уезжать из России Бизнес
Борис Титов попросил Медведева ускорить принятие закона о киосках Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав