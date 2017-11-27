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Игра в города
Газета № 204 (2701) (2711) 26 ноя, 02:16
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Игра в города
Мэр Москвы и экс-министр финансов поспорили о российских агломерациях
Министры, экономисты и мэр Москвы обсудили будущее на Общероссийском гражданском форуме Алексея Кудрина. Выросший интерес высокопоставленных чиновников к мероприятию источники объясняют растущим влиянием Кудрина
Алексей Кудрин и Сергей Собянин (слева направо) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В субботу, 25 ноября, в Москве состоялся ежегодный Общероссийский гражданский форум (ОГФ), организованный структурами бывшего министра финансов Алексея Кудрина. Это мероприятие традиционно объединяет представителей некоммерческих организаций из Москвы и регионов, экспертов и представителей власти. Также традиционно форум считается либеральным: к участию приглашают многих оппозиционно настроенных политиков и специалистов.

Организаторы форума волновались о том, посетят ли его высокопоставленные гости, рассказали РБК два собеседника в ОГФ. В прошлом году некоторые из влиятельных спикеров — к примеру, председатель ЦИК Элла Памфилова и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко — так и не приехали на форум. Но волнение организаторов оказалось напрасным: ОГФ посетили и Памфилова, и министр здравоохранения Вероника Скворцова, и начальник управления общественных проектов Кремля Сергей Новиков.

Правда, и на этот раз среди анонсированных в программе спикеров были те, кто не приехал на форум. К примеру, глава Сбербанка Герман Греф, который, по словам организаторов, незадолго до форума уехал из Москвы.

Эксперты Кудрина не увидели у правительства программы развития страны
Политика

В ходе центральной панели форума — дискуссии Кудрина с Сергеем Собяниным — московский мэр назвал свое​го оппонента «политиком федерального уровня». «Это неспроста, как говорится: сказка — ложь, да в ней намек, — прокомментировал эти слова РБК один из участников форума. — Интерес к Кудрину [у Кремля] растет».

«Власть пошла на контакт: в этот раз их [чиновников] на форуме явно больше. И во время подготовки к форуму нам много звонили, интересовались, просили включить в работу», — рассказал РБК один из организаторов форума.

Другой собеседник РБК среди организаторов мероприятия объяснил увеличение интереса к ОГФ «слухами о многочисленных назначениях Кудрина». Ранее источник «Ведомостей» рассказал, что экс-министр может баллотироваться на пост президента в марте 2018 года. Впрочем, Кудрин заявил на форуме, что президентских амбиций у него нет. «Я сейчас в другой роли. Я готовлю программу, предложения, которые передаю президенту», — подчеркнул он.

Центр стратегических разработок Кудрина работает над социально-экономической программой развития России до 2024 года. Эту программу бывший вице-премьер обсуждал с президентом 17 ноября.

«Мэрские войны» и ущербное деление

Самый большой интерес из всех панелей форума вызвала дискуссия Кудрина с мэром Москвы на тему «Будущее экономики страны: роль агломераций»; чтобы попасть на нее, посетители занимали места еще с середины предыдущей панели. Всем желающим послушать разговор не хватило стульев, поэтому организаторам пришлось устроить трансляцию в соседнем зале.​

Оба политика говорили о растущей роли агломераций. Кудрин напомнил, что половину ВВП мира создают 380 городов и тенденция эта будет только развиваться. В России потенциально мировые агломерации могут составить Екатеринбург — Челябинск — Пермь и Томск — Новосибирск — Барнаул. Собянин заявил, что амбициозные стратегии развития российской экономики, разработанные в том числе с участием Кудрина, не сбылись именно потому, что игнорировалась важность агломераций. Во всем мире продолжается урбанизация, и России нужно развивать агломерации, призвал столичный мэр.

Кудрин согласился с тем, что развитие агломераций должно входить в десятку главных задач страны, и назвал одной из проблем «войны» губернаторов и мэров. По словам бывшего министра финансов, такие конфликты всегда оканчиваются победой губернаторов и это не дает развиваться городам.

Главная же проблема, по мнению Собянина, в «ущербном» административном делении регионов, которое осталось «от сталинских времен». Еще одной «нарастающей» проблемой мэр назвал попытки сделать все нормативы одинаковыми «от Чукотки до Калининграда». Россия в этом плане «не федеративное, а унитарное государство», заявил московский мэр.

Фото: Николай Винокуров / Лори

Собянин оценил население московской агломерации в 30–35 млн человек, так как к ней относятся близлежащие области, в которые москвичи выезжают на лето и из которых местные жители часто приезжают на работу в столицу. При этом столица не забирает у регионов людской ресурс, а служит «форпостом» против оттока россиян за границу, уверял градоначальник. «Это ядро страны, исконное ядро, причем без нефти и газа», — заметил он. По словам Собянина, Москва — это «не черная дыра, которая высасывает таланты со всей страны, а драйвер экономики».

Кудрин парировал, что регионы все равно воспринимают Москву как конкурента. Кроме того, экс-министр во время дискуссии раскритиковал перераспределение ресурсов из крупных городов в федеральный центр, на что Собянин попросил его «взять на воспитание» нынешнего главу Минфина Антона Силуанова.

Помехи для будущего

Тему форума его организаторы обозначили как «Россия будущего». К ней и были привязаны все дискуссии — от здравоохранения до экономического развития, от будущего интернета до видеонаблюдения на выборах. Незадолго до ОГФ тема будущего стала основной на сочинском Всемирном фестивале молодежи и студентов, где об этом говорил и президент Владимир Путин.

Кудрин назвал главным препятствием на пути будущего качество российского госуправления. «Через 10–15 лет открытия в сфере медицины приведут к тому, что появятся практически бессмертные люди, а 13% современных профессий отомрет, — отметил он. — Однако мы к этим изменениям абсолютно не готовы». По его мнению, сейчас российские власти не способны решить задачи, стоящие перед страной, и слишком серьезно регулируют многие сферы жизни.

Тема будущего прозвучала и в ходе дискуссии «Создание сети общественного наблюдения за выборами». Правда, речь шла о недалеком будущем — о марте 2018 года, когда должны состояться президентские выборы. Участники дискуссии обсудили давление властей на избирательную систему — в частности, использование админресурса и принуждение к голосованию. Одна из участниц дискуссии, глава ЦИК Элла Памфилова, пообещала, что на президентских выборах 2018 года никакой «команды сверху» голосовать за того или иного кандидата не ожидается. При этом проблема с прозрачностью выборов не исключена: по словам главы ЦИК, она может возникнуть при «определенной самодеятельности на местах».

Чтобы избежать этого, участники дискуссии призвали общественные организации создать сеть для контроля за прозрачностью выборов. Глава ЦИК заявила, что поддержит любые предложения общественников по этой теме.

Во время дискуссии «Стратегии и реальность: почему всегда наступает другое будущее» ее участники отметили, что стратегии развития России почти никогда не исполнялись. С другой стороны, они, по сути, и не были стратегиями, посчитал один из участников обсуждения, замминистра экономического развития Олег Фомичев: «Ни в одном документе, которые называли стратегиями, концепциями и так далее, даже не было сделано попытки сформулировать образ будущего страны».

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан отметил три условия преодоления нынешнего кризиса, «эффекта колеи»:​ не создавать структуры под конкретных людей, распространять законы абсолютно на всех и установить коллективный контроль над насилием. С ним не согласился бизнесмен Дмитрий Потапенко: по его мнению, вместо масштабных стратегий достаточно просто «раскрепостить экономический потенциал» граждан и бизнеса» и ввести «запрет на запреты».

Авторы: Евгения Кузнецова, София Сарджвеладзе.
Теги: Москва , Алексей Кудрин , Сергей Собянин , футуризм , ОГФ
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