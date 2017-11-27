Ножницы для рубля

Чем грозит сближение ставок ФРС и Банка России

ФРС в декабре может повысить ключевую ставку, а Банк России — снизить, в результате рынок попадет в своеобразные процентные ножницы. Это окажет негативное влияние на курс рубля, полагают аналитики

Иллюстрация: Тимур Зима для РБК

Банк России в текущем году снижал ключевую процентную ставку пять раз — с 10 до 8,25% годовых, а Федеральная резервная система США за это время дважды повысила ориентир базовой ставки — с 0,5–0,75% до 1–1,25% годовых. Это сближение ставок, как отмечают эксперты, снижает привлекательность спекулятивной стратегии carry trade и оказывает давление на рубль.

Очередное встречное движение может произойти в середине следующего месяца: итоги заседания ФРС станут известны 13 декабря, а 15 декабря о своем решении сообщит российский Центробанк. Эксперты полагают, что разрыв в ставках уменьшится еще на 0,5 п.п., до 6,5%.

В последний раз практически одновременные решения российского и американского регуляторов изменить ставки наблюдались в июне (14 июня ФРС повысила ставку на 0,25 п.п., 16 июня Банк России снизил ставку на 0,25 п.п.), и за несколько торговых дней (с 14 по 21 июня) доллар подскочил с 57 до 60,3 руб.

Аналитики рассказали, как на финансовом рынке могут отразиться предстоящие решения монетарных властей.

Что такое carry trade Carry trade — одна из стратегий инвестора на финансовом рынке. Она состоит в заимствовании средств в валюте государства, установившего низкие процентные ставки, их конвертации и вложении в долговые инструменты государств, установивших высокие процентные ставки. Например, стоимость заимствования в США существенно ниже, чем в России. За счет разницы в ставках инвестор может заработать, занимая в США и вкладывая в российские инструменты, при условии относительной стабильности валютных курсов.

Не только в России

Уменьшение выгодности операций carry trade постепенно снижается не только в России, но и в других развивающихся странах на фоне уже прошедших и ожидающихся в будущем повышений ставки ФРС США.

«Снижение привлекательности carry trade в последнее время является тенденцией для всех развивающихся стран, включая Россию, на фоне сокращения разницы процентных ставок в странах emerging markets и США», — отмечает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. «Это тренд, актуальный для большинства валют развивающихся рынков на протяжении последних полутора месяцев», — добавляет эксперт «БКС Экспресс» Сергей Гайворонский.

Рост процентных ставок в США уменьшает привлекательность вложений в активы развивающихся стран, что приводит к снижению курсов их валют. Так, бразильский реал за последние два месяца подешевел к доллару почти на 3%, мексиканский песо — на 5%, южноафриканский рэнд — на 6%, а турецкая лира — на 12%. Рубль за это время потерял менее 2%, эксперты связывают относительную силу российской валюты с высокой ценой нефти (баррель Brent за два месяца подорожал на 13% и 24 ноября стоил более $63).

И эта тенденция укрепления доллара к валютам развивающихся стран может сохраниться, полагают эксперты. «На мой взгляд, на фоне уменьшения привлекательности carry trade в мире мы сможем увидеть небольшое укрепление курса доллара и рост американских госбумаг», — говорит Дроздов.

В чем опасность carry trade Если разница в процентных ставках в странах, задействованных в сarry trade, уменьшается, это снижает привлекательность данных операций, что может вызвать отток спекулятивного капитала из одной из стран (в нашем примере — России). Такой отток вызывает повышенный спрос на иностранную валюту, оказывая давление на валютный рынок. Центральным банкам приходится учитывать наличие этой стратегии при управлении ключевой ставкой. Повышение ставки без учета ситуации на рынке может вызвать приток в страну спекулятивного капитала, а снижение — отток.

Сработают ли ножницы

Декабрьские решения ФРС и ЦБ могут еще убавить интерес к сarry trade. Пока решения финансовыми властями России и США не приняты, риски носят теоретический характер. Но вероятность их реализации, по оценкам финансистов, велика.

«Мы считаем крайне вероятным повышение ставки ФРС на 25 б.п. в декабре при снижении на аналогичные 25 б.п. ключевой ставки ЦБ РФ», — говорит портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Дорофеев. «Вероятность повышения ставки ФРС сейчас оценивается рынком выше 90%. Банк России, скорее всего, также пойдет на снижение ставки», — согласен старший аналитик по макроэкономике и долговым рынкам компании «Атон» Яков Яковлев.

«Основной причиной для повышения ставки в США является необходимость нормализации денежно-кредитной политики для предотвращения чрезмерного перегрева экономики. В России складывается обратная ситуация, денежно-кредитная политика в настоящее время является сдерживающей для экономики, вследствие чего ЦБ по мере нормализации ситуации с инфляционными ожиданиями постепенно снижает ключевую ставку», — поясняет Дорофеев.

Последствия для рубля

Эксперты видят в снижении привлекательности carry trade угрозы для рубля. Для операций carry trade используются приобретаемые за рубли государственные облигации (ОФЗ), и в случае снижения их покупок иностранцами рубль оказывается под ударом, считает Гайворонский. А любой виток ослабления рубля порождает еще один естественный риск для иностранных держателей ОФЗ. «Они дополнительно вынуждены хеджировать девальвационные риски, что сводит carry на нет. В результате происходит циклический процесс: ОФЗ снижаются, провоцируя ослабление рубля, который, в свою очередь, провоцирует распродажи в ОФЗ», — говорит он. Курс рубля в текущем году «вполне может сходить в район 62–64 руб. за доллар», считает эксперт, оговариваясь, что это может быть временным скачком.

«Если учесть, что спрос на доллары и без того высокий, то каждая волна оттока из ОФЗ может болезненно отражаться на курсе рубля. Причем если курс закрепится выше психологического уровня 60 руб. за доллар, то отток только усилится. Я полагаю, что до конца года всплески спроса на валюту участятся, а курс в декабре будет преимущественно в диапазоне 59–61», — говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Локального снижения рубля в середине декабря, вероятно, избежать не удастся, согласен начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. По состоянию на 24 ноября доллар на Московской бирже торговался ниже уровня 58,5 руб.

Игроки, которые ожидают сближения ставок ФРС и Банка России, уже постепенно реагируют на это, что обеспечивает определенную плавность динамики рынка, отмечает Дроздов. «Для российского рынка долга это является лучшим вариантом, нежели сценарий, при котором игроки начинают фиксировать позиции одновременно, вызывая тем самым сильные и порой не совсем обоснованные движения», — отмечает эксперт. По его мнению, до конца текущего года курс рубля может в основном находиться в диапазоне 58,5–61 руб. за доллар.

Есть и эксперты, полагающие, что нынешнее сближение ставок пока не вызовет существенных изменений ситуации на рынке, но и они не исключают ослабления рубля в декабре. «Значительного оттока пока рано ждать. Вероятно, это может произойти при более агрессивном снижении ставки ЦБ», — полагает старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим. Однако, по его мнению, российская валюта будет постепенно снижаться до уровня 61 руб. за доллар.

Специалисты, впрочем, оговариваются, что на рынок помимо carry trade будут действовать и другие факторы.

Сверхдоходы и санкции

По мнению Яковлева, важным фактором неопределенности для российских ОФЗ (и, как следствие, для рубля) остается риск расширения санкций на российский государственный долг: согласно принятому в США закону до конца января 2018 года американский Минфин должен представить в конгрессе отчет о потенциальных последствиях этого шага. Введение таких санкций окажет негативное влияние на рынок госдолга и на рубль.

Влияние на валютный рынок будут оказывать также покупки российским Минфином иностранной валюты на нефтегазовые рублевые сверхдоходы (в ноябре планируется купить валюты на 123 млрд руб.), отмечают Георгий Ващенко и Вадим Бит-Аврагим. По мнению Гайворонского, в декабре объем покупок валюты Минфином, вероятно, еще вырастет из-за подорожавшей нефти и это окажет давление на российскую валюту.

Многое для рубля также будет зависеть от будущей динамики цен на нефть, говорит Кравченко. Нынешние уровни котировок нефти комфортны для рынка, и если они сохранятся, российской валюте продолжит оказываться поддержка, отмечают эксперты.