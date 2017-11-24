Как «русские тролли» повлияли на СМИ и политику в США

Скандал вокруг вмешательства России в президентские выборы в США будет только разгораться, «русская угроза» выгодна слишком многим, даже самому Кремлю

«Небольшая контора с «русскими троллями» смогла пустить под откос 241-летнюю американскую демократию с помощью пригоршни плоских мемов и рекламного бюджета, на который едва купишь билборд в Бруклине», — пишет Эмили Белл, директор Центра цифровой журналистики в Колумбийском университете.

Она давно била в набат. Еще в 2014 году Белл заявила, что управление общественной повесткой переходит от СМИ к компаниям Кремниевой долины, «а они редко задумываются о воздействии контента, об ответственности перед демократией».

Победа Трампа подтвердила ее опасения. Интернет-платформы, неспособные фильтровать контент в интересах демократии, пропустили диверсию из-за своей «технической нейтральности», из-за пренебрежения своей ответственностью перед обществом. Зараженные пропагандой русских, интернет-платформы привели к катастрофе.

Будь экосистема медиа прежней, редакторы СМИ, конечно же, не допустили бы злокозненного влияния на выборы. Эта правда: в системе, где повестку формируют мейнстрим-медиа, президентом стала бы Хиллари Клинтон. Но монополии старых СМИ больше нет.

Киберактивность русских и вина интернет-платформ уже несколько месяцев в центре внимания в США. В ноябре дело дошло до слушаний в конгрессе и подготовки закона о регулировании рекламы в интернете. Скандал продолжает плодить передовицы — потому что он выгоден многим участникам.

Основных бенефициаров четыре: старые СМИ, Кремль, американский политический истеблишмент и, как ни странно, сами интернет-платформы.

Газеты наносят ответный удар

Facebook и Google перехватывали у старых СМИ контент, аудиторию, рекламодателей. Многочисленные попытки редакций призвать гигантов Big Tech к диалогу или влиять на него через правительства ни к чему не приводили. Разные весовые категории. Теперь, после обвинений в попустительстве русским, интернет-платформы впервые оказались уязвимы для критики и нападок.

Поэтому-то ведущие СМИ и раздувают историю о вине платформ и русских в победе Трампа. А также о разгуле fake news, неонацистов и экстремистов на просторах интернета.

На этом фоне старые СМИ выступают цитаделью фактчекинга, источником достоверной информации, оплотом ответственной журналистики и одним из базовых институтов демократии, что в принципе так и есть.

Для СМИ наступил удачный момент, а возможно, и последний шанс, чтобы добиться хоть каких-то преференций в соперничестве с интернетом. Во-первых, похоже, государство все же введет какие-то формы регулирования интернет-платформ, пока хотя бы в части рекламы.

Во-вторых, вытащив Big Tech на публичную порку, можно попытаться как-то формализовать институциональную значимость старых СМИ для демократии. Например, антитрастовое законодательство запрещало издателям объединяться против Google, а поодиночке они его не осилят. Теперь можно попытаться выбить у законодателей особые условия в противостоянии с интернетом.

В-третьих, газеты получили от победы Трампа буквальную денежную выгоду. Они стали продавать себя публике как последний оплот демократии и достоверности. И это сработало. Так называемый Trump Bump принес ведущим американским изданиям невиданный рост подписки. Как шутит известный теоретик медиа Кен Доктор, Дональд Трамп сделал американские газеты great again.

Музыка для Кремля

Москве доводилось приводить к власти своих ставленников в разных знойных странах. Но вот чтобы президента в США — такое в первый раз.

То, что в Америке считается ужасным обвинением, для кремлевского уха звучит как прекрасная музыка. Особенно на фоне обидного высказывания Обамы о том, что Россия — региональная держава. Причем цель достигнута не военной поддержкой и даже не методами гибридной политики, а высокими технологиями и социальным инжинирингом. Да еще в цитадели мировой демократии. Все это, мягко говоря, нетипично.

Когда начались слушания в конгрессе, Facebook сообщал, что 120 фальшивых прорусских страниц произвели 80 тыс. постов, которые могли увидеть 29 млн американцев. А с учетом перепостов — в три раза больше. Не успел я пошутить, что приличные люди для описания мошенничества на выборах используют цифру 146, как они тут же поправились: да, 146 млн американцев могли увидеть русскую пропаганду в Facebook. При этом русские якобы потратили на нее $100 тыс.

Еще никогда русские не были так эффективны. Все, кто хоть немного знаком с российской историей и современностью, знают, что маленькая цена — это совсем не про нас. Тем не менее в американских СМИ и общественном мнении сложилось представление о хорошо скоординированной, умной и эффективной кампании Кремля.

А есть еще официальная российская пропаганда, которая вдруг оказалась демонически действенной. Пару лет назад отчеты Russia Today о просмотрах на YouTube, ее рапорты о потенциальном охвате, попытки соперничать с Al Jazeera — все это вызывало у специалистов усмешки. А теперь главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в число самых влиятельных женщин мира.

Удобное объяснение​

Прозвучит, конечно, конспирологически, но история с влиянием русских на исход выборов выгодна и американским элитам: политическим, медийным, интеллектуальным. Коварство русских и могущество нового инструмента (интернет-платформ) — это наилучший способ не задаваться вопросом, почему 63 млн американцев не проголосовали за прогрессивные идеалы, а проголосовали за Трампа.

Таким вопросом никто и не задается. Если даже учесть, что победу Трампу обеспечили несколько сот тысяч голосов в ключевых штатах, эти голоса все равно покоятся на массиве из 60 млн. Если даже считать, что значительная часть электората всегда голосует за свою партию, то почему Трамп взял голоса республиканцев, а Клинтон голоса демократов — нет? Хотя общий демографический тренд вроде бы на пользу как раз демократическому кандидату.

Эти вопросы начисто отсутствуют в американской политической повестке. Редкие попытки указать, что влияния русских для победы Трампа было бы недостаточно, никто не слышит. Для политических и интеллектуальных элит публично признать, что Трамп, его идеи и стиль оказались привлекательны для решающе огромной массы избирателей, невозможно.

Психологически и политически куда проще свалить вину на интернет и русских. Конечно, у истеблишмента нет единого центра принятия решений. Никто не постановил: «Валим всё на русских и на Facebook!» Просто этот сценарий оказался наиболее привлекательным объяснением. Да и газеты помогли сфокусироваться на нем.

Могущественные платформы

Наблюдая, как интернет-компании приходят в конгресс с доносами сами на себя, сначала задаешься вопросом: зачем же они себя закапывают? Зачем дают парламентскому расследованию и общественности все больше и больше фактуры, свидетельствующей, как они могли оказать влияние на исход выборов, будучи использованы внешней силой?

Представляется, что виновники торжества в Кремниевой долине уже поняли, что обвинений не избежать. Теперь надо идти дальше и извлекать выгоду. И эта выгода есть. Смотрите: некто хитроумный потратил небольшие бюджеты, приложил грамотные усилия и достиг фантастических результатов, используя механизмы Facebook​, Google, Twitter и прочих. 120 русских страниц в Facebook​ охватили (ну, могли охватить) 146 млн американцев. Это, получается, больше миллиона на одну страницу. Есть ли в мире и в истории медиаканалы, сопоставимые по эффективности?

Вот о чем говорят интернет-гиганты, когда свидетельствуют на первый взгляд сами против себя. В их интересах даже преувеличивать эффективность русских. Ничем критическим для них разбирательства не закончатся: они не виноваты, да и сотрудничают со следствием. Правительство, скорее всего, в той или иной форме введет Honest Ads Act. Это закон, который приравняет онлайн-каналы к традиционным СМИ в плане политической рекламы. То есть надо будет указывать источник средств, потраченных на политическую рекламу, и не брать деньги у иностранцев.

Но это никак не навредит интернет-платформам. Зато их могущество и способность формировать настроения людей уже доказаны.

Кому невыгодно

Когда скандал с вмешательством русских выгоден столь многим и столь влиятельным участникам, он не может прекратиться просто так. Участники разогревают друг друга. Впереди еще много интересного в деле защиты демократии от русских в интернете.

Скандал невыгоден лишь немногим. Например, самому Трампу он создает неприятный фон. Но президент США постоянно пребывает в состоянии антикризисного пиара, так что ему не привыкать.

А больше всего скандал вредит российско-американским отношениям. Конечно, ни о какой разрядке в таких условиях говорить не приходится.