Банкротство вне периметра

Управляющие недвижимостью «Росгосстраха» компании самоликвидируются

Сразу две компании, у которых санируемый «Россгострах» арендует офисы, планируют заявить о банкротстве. Не исключено, что таким образом бенефициары страховщика пытаются избежать расставания с активами, не подпавшими под санацию

Офис ​«Россгостраха» (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Сразу две компании — ООО «РГС Недвижимость» и «Легион Девелопмент», предоставляющие «Росгосстраху» (санируемому вместе с банком «ФК Открытие» Центробанком) офисы в аренду, — запустили процесс ликвидации с последующим намерением банкротства.

Сообщение о намерении ООО «РГС Недвижимость» обратиться с заявлением о собственном банкротстве размещено на сайте «Федресурс.ру». В конце октября компания приняла решение о ликвидации, затем уточнила, что все-таки будет банкротиться. Согласно данным «Федресурс.ру», «Легион Девелопмент» находится в стадии ликвидации и также намерена обратиться с заявлением о собственном банкротстве.

Формально решению о ликвидации «РГС Недвижимости» предшествовали допущенные ею дефолты по шести выпускам облигаций на 16 млрд руб. По данным Rusbonds, компания не выплатила купонные выплаты на общую сумму 501,87 млн руб., а также не смогла погасить два выпуска на сумму 4,99 млрд руб. В качестве причины дефолтов было отсутствие средств для выплаты купонного дохода. По «Легион Девелопменту» этой информации нет.

«РГС Недвижимость» — компания, управлявшая недвижимостью группы «Росгосстрах». Согласно данным базы СПАРК, владелец компании — кипрская Saxonite trading co. limited, конечные бенефициары не раскрываются. В ежеквартальном отчете компании за третий квартал 2017 года указывается, что ее основная деятельность — сдача в аренду площадей, а основной арендатор — компания «Росгосстрах». Под управлением ООО «РГСН» находится 662 объекта, указано в последнем квартальном отчете компании. При этом в 2017 году ряд объектов был продан, в частности здание в Калининграде по балансовой стоимости 1,9 млрд руб., а также в Санкт-Петербурге — по 1,3 млрд руб. «Легион Девелопмент», согласно информации на сайте компании, занимается инвестиционными проектами по строительству и эксплуатации современных офисных центров класса А. В активах компании — бизнес-центры «Легион I» и «Легион III» в центре Москвы на улицах Большая Ордынка и Киевская, в ряде этих зданий находятся офисы «Росгосстраха». «Легион Девелопмент», не являясь публичной компанией, информацию широкому кругу лиц не раскрывает. Как писал ранее РБК, «РГС Недвижимость» и «Легион Девелопмент» должны были войти в периметр сделки по приобретению владельцами «ФК Открытие» «Росгосстраха». Конечным бенефициаром обеих компаний — «РГС Недвижимости» и «Легион Девелопмента» — является Данил Хачатуров, указывали собеседники РБК. Согласно рейтингу Forbes, в 2014 году благодаря двум активам «Легион Девелопмента» («Легион I» и «Легион III») Хачатуров входил в топ-30 крупнейших российских рантье. Его доход от аренды составлял $70 млн ежегодно, по данным Forbes. Банкротный сюрприз

Такие действия компаний противоречат сделанным заявлениям о том, что недвижимость бенефициара «Росгосстраха» Данила Хачатурова войдет в сделку по приобретению «Росгосстраха» банком «ФК Открытие». В апреле этого года генеральный директор «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров уточнял РБК, что всего у «Росгосстраха» около 2 тыс. объектов в собственности и аренде. «Логично, что в периметр сделки войдут и активы в недвижимости», — сказал он РБК.

О готовящемся объединении «ФК Открытие» с «Росгосстрахом» стало известно еще в декабре 2016 года. С тех пор сделка структурировалась. Стороны ее не комментировали, и на рынке считалось, что она носила вынужденный характер для «Росгосстраха», находящегося в непростой финансовой ситуации из-за убыточности сегмента ОСАГО, где «Росгосстрах» — крупнейший игрок. Летом ФАС согласовала сделку по покупке «Росгосстраха».

Однако с тех пор ситуация радикально изменилась: уже сам покупатель — банк «ФК Открытие» — был санирован Центробанком, а вместе с ним в периметр санации попал и «Росгосстрах». Но не попали, как выясняется теперь, ожидавшиеся к передаче недвижимые активы.

Как уточнили РБК в банке «ФК Открытие», компания «РГС Недвижимость» не входит в периметр санации «ФК Открытие», ситуацию с «Легион Девелопментом» в банке не комментируют.

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

В «Росгосстрахе» сообщили, что выполняют обязательства перед «РГС Недвижимостью», отказавшись от других комментариев.

Возможные версии

Опрошенные РБК эксперты не исключают, что таким образом недвижимость может быть исключена из состава непрофильных активов, которые ЦБ может истребовать с бенефициаров санируемых банков для уменьшения размеров обнаруженных в их балансах дыр.

Зампред ЦБ Василий Поздышев, комментируя в октябре ситуацию в интервью телеканалу «Россия 24» с санацией, отмечал: ЦБ сейчас старается минимизировать издержки и ведет «достаточно непростые» переговоры с собственниками банков о возможности довнесения иных не обремененных залогами активов.

«Согласно законодательству о банкротстве, при наступлении признаков неплатежеспособности руководитель компании должен обратиться с заявлением о банкротстве, — напоминает партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. — В то же время самостоятельное обращение с заявлением о банкротстве позволяет до определенного момента контролировать процесс. Используя процедуру такого контролируемого банкротства, компания может попытаться сохранить активы в случае предъявления требований».

«Инициация процесса ликвидации и обращение с заявлением о банкротстве позволяют контролировать процесс и назначить, пусть и не напрямую, своего конкурсного управляющего, — напоминает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. — Лояльный конкурсный управляющий может, например, не оспаривать совершенные ранее сделки».

При этом тот факт, что банкротство будет происходить не с нуля, а последует за начатой ранее процедурой ликвидации, также дает определенные преимущества, указывают юристы. В частности, по срокам, отмечают опрошенные РБК эксперты. «Если заявление должника о банкротстве подано в рамках начатой процедуры ликвидации, это позволяет провести банкротство в ускоренном режиме, поскольку суд, минуя стадию наблюдения, вводит сразу процедуру конкурсного производства, — говорит старший юрист адвокатского бюро КИАП Илья Дедковский. — В этом случае у кредиторов есть два месяца с момента публикации извещения о признании должника банкротом на предъявление своих требований. Обычно на признание банкротом с момента принятия заявления арбитражным судом в Москве уходит полтора-два месяца».

Связаться с представителем Хачатурова в среду, 22 ноября, не удалось.