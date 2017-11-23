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«Русская дорога» без «Ночных волков»: на что выдали президентские гранты
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«Русская дорога» без «Ночных волков»: на что выдали президентские гранты
Газета № 202 (2699) (2311) Политика, 22 ноя, 19:45
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«Ночные волки» остались голодными
Байкеры не получили президентские гранты
Крупнейшую сумму на втором этапе президентских грантов получил Национальный парадельфийский комитет. Три юрлица «Ночных волков» не получили денег, «но в этом нет никакой политики», сказал РБК глава Фонда президентских грантов
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Волки» без грантов

Более 2 тыс. организаций стали победителями второго этапа конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества, итоги которого огласили 22 ноября в Москве. Всего на второй этап конкурса президентских грантов было подано 9543 заявки из всех регионов страны, а финалистам будет выделено почти 4,5 млрд руб. на финансирование просветительских и образовательных проектов. Об этом заявил на заседании координационного комитета по предоставлению грантов первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Победителями стали НКО из всех российских регионов, и большинство из них участвовали в конкурсе впервые, сказал кремлевский чиновник.

Три некоммерческие организации, связанные с байкерским объединением «Ночные волки», не стали победителями в ходе второго тура конкурса Фонда президентских грантов. Это следует из опубликованного на сайте Фонда списка победителей конкурса. «Они не получили гранты, но в этом нет никакой политики, все прозрачно, все определяется баллами и оценками экспертов», — пояснил РБК глава Фонда Илья Чукалин.

Но грант в 2,39 млн руб. достался организации «Русские мотоциклисты» на проект «Славянский мир». Согласно данным базы «Картотека», соучредителем этой организации вместе с Евгением Строговым является Александр Залдастанов (Залдостанов) — лидер «Ночных волков». Предложенный байкерами проект «Славянский мир» — это «симметричные многокилометровые пробеги и паломничества по России и славянским странам» (России, Сербии, Белоруссии, Словакии, Словении, Македонии, Черногории, Болгарии).

Также грант на 3,3 млн руб. получила «Федерация мототуризма», председателем которой также значится Строгов. Им выделили грант на проект «Русская дорога».

О том, что три юрлица «Ночных волков» могут остаться без грантов грантов, ранее прогнозировали близкие к Фонду источники РБК. На второй этап конкурса местная общественная организация «Мотоклуб «Ночные волки» Измайлово г. Москвы» подала заявку на создание «Карты туристической истории» (они запросили 2,8 млн руб.), межрегиональная общественная организация «Ночные волки» — на детский новогодний спектакль (6,2 млн руб.), а молодежная автономная НКО «Ночные волки» — на международное байк-шоу (4,9 млн руб.). Пресс-секретарь организации Александр Бульдог отказался комментировать результаты второго этапа конкурса.

По мнению Чукалина, в будущем и у «Волков» есть все шансы получить гранты. «Проекты у них стали качественнее», — сказал он, отметив, что они имеют шансы на победу «рано или поздно». «В этом и состоит методология конкурса — оценки строго по критериям и методическим рекомендациям, никакой конъюнктуры и скрытых смыслов», — заключил Чукалин.

Кто выиграл

Самый крупный грант — 26,88 млн руб. — в ходе второго конкурса получил Общероссийский союз общественных объединений «Национальный парадельфийский комитет России». Эти деньги НКО запросила на проведение вторых Международных Парадельфийских игр. На втором месте — издательство «Политическая энциклопедия», которой досталось 19,98 млн руб. на историко-документальную выставку к 100-летию архивной отрасли страны «100 раритетов российской государственности». На третьем месте — Агентство социальной информации — с 19,94 млн руб. на медиаподдержку гражданских инициатив.

Региональная НКО «Центр интернет-технологий» получила 17,43 млн руб. на «Проект по защите прав граждан в интернете — Горячая линия Рунета», гастрольно-концертное агентство «Концерты, фестивали, мастер-классы» — 16,91 млн руб. на проект «Юрий Башмет — молодым дарованиям России». Эксперты выделили физкультурно-спортивной организации «Всероссийская федерация школьного спорта» 16,6 млн руб. на инициативу «Школа — территория спорта». Всемирный фонд природы получил 14,99 млн руб. на проект «Предотвращение конфликтов между человеком и крупными хищниками для сохранения редких видов».

На восьмом месте — Институт информационных технологий в образовании с 12,72 млн руб. на образовательный проект «БудуГуру — молодежный гид по карьере в IT». На девятом месте — благотворительный фонд помощи детям «Согрей теплом» с молодежным проектом межнационального согласия «Маяки Дружбы. Россия сближает» (ему выделили 13,48 млн руб.). Движение творческих педагогов «Исследователь» получило 12,98 млн руб. на создание межрегиональной сети реализации исследовательской и проектной деятельности обучающихся (научно-практического образования).

В ходе первого этапа конкурса самые крупные гранты получили «Золотая маска», Российский Красный Крест и спортивный клуб КПРФ.

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Гранты для бывших иноагентов

«Мы посылаем сигналы, что ограничений нет по иностранным агентам. Кто-то принимает решение отказаться от иностранного финансирования и перейти на российское», — прокомментировал Кириенко итоги конкурса. На втором этапе конкурсе гранты получили четыре некоммерческие организации, исключенные из реестра иностранных агентов. «Альянсу фондов местных сообществ Пермского края» достались 5,3 млн руб. на проект «Фонды местных сообществ — центры развития малых территорий», общероссийскому общественному движению «За права человека» — 9,3 млн руб. на проект «Гражданский омбудсмен». Еврейский общинный культурный центр Рязанской области «Хесед-Тшува» получил грант в 1,2 млн руб. на проект «Интеллектуальный патронаж пожилых людей и инвалидов, не выходящих из дома». Еще 5 млн руб. получил Центр социально-трудовых прав — на проект «Трудовые права для всех».

Ранее источник РБК в фонде сообщил, что заявки организаций, которые до сих пор включены в реестр иностранных агентов, конкурс не прошли. Но на первом этапе конкурса гранты​ выиграли три НКО-иноагента — Левада-центр, «Самарская губерния» и Центр развития НКО (первый и второй этап конкурса проходят отдельно друг от друга, а деньги получают все победители).

Больше всего грантов, как ранее и говорили источники РБК в фонде, получили проекты, связанные с медициной и здоровым образом жизни. Все они оценивались 693 экспертами по 100-балльной шкале. Оценки выставлялись по десяти параметрам — от социальной значимости до информационной открытости организации. Одной из самых частых причин низких оценок проектов были завышенные финансовые требования, ранее рассказал РБК один из членов координационного совета фонда, сенатор Валерий Рязанский.

Авторы: Евгения Кузнецова, Валерий Романов.
Теги: гранты , «Ночные волки»
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