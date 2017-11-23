Виртуальная вера

Насколько оправданны надежды владельцев биткоинов на их стабильный рост

Владельцы биткоинов верят в рост котировок криптовалюты в десятки раз, следует из недавнего опроса американских инвесторов. Такой рост возможен, правда, есть риск, что инвесторы до него могут не дожить, считают эксперты

Иллюстрация: Villa Bonch для РБК

С января по ноябрь 2017 года курс самой дорогой криптовалюты, биткоина, вырос в восемь раз, примерно с $950 до $8 тыс. за монету. Этот мощный рост, по-видимому, вселил в души криптоинвесторов фантастические надежды. В ноябре компания LendEDU, специализирующаяся на кредитовании, провела опрос среди группы американских держателей биткоинов. Выяснилось, что большая часть инвесторов планирует накапливать криптовалюту в течение нескольких лет, до тех пор пока стоимость монеты не вырастет до $196 тыс. (средняя цель опрошенных инвесторов). В онлайн-опросе, проходившем на платформе LendEDU с 9 по 13 ноября, приняли участие 564 обладателя биткоинов старше 18 лет. Средний объем криптоактивов на руках инвесторов составил $2930.

В какой перспективе курс может достичь таких высот, в исследовании не уточняется. Сказано лишь то, что опрошенные энтузиасты настроены на более-менее долгосрочные вложения. Так, 39% владельцев криптовалюты намерены держать ее от года до трех лет, больше трети не планируют расставаться с монетами от четырех до десяти лет, а 11% опрошенных верят, что держать биткоины при себе следует более десяти лет. Только 16% владельцев биткоинов планируют реализовать их в течение года. При этом 67% уверяют, что с момента начала инвестирования не продали даже части своих активов.

Большая часть опрошенных вкладываются в биткоин, потому что верят в технологию блокчейн, которая «способна изменить мир», так ответили 40%. Еще 21% считают, что в биткоин стоит вкладываться, так как это подходящий актив для долгосрочного инвестирования наподобие золота и серебра. Часть инвесторов убедили вложиться в монеты родственники или знакомые.

РБК узнал у экспертов и представителей криптосообщества, насколько результаты опроса отражают реальную ситуацию на рынке.

Мнение скептиков

Не все так оптимистично смотрят на перспективы криптовалюты. Критически к таким данным относятся в первую очередь представители классического финансового рынка. «Понимания, что представляет собой этот инструмент, у большинства инвесторов нет», — считает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. Поэтому эксперту кажутся сомнительными надежды на подобный курс биткоина. «Есть ощущение, что желаемое выдается за действительное», — говорит он, добавляя, что прогнозировать курс криптовалюты в долгосрочной перспективе не имеет смысла.

Разделяет скепсис и начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев. «Сейчас любой прогноз в итоге может оказаться реалистичным, но, конечно, стоимость $196 тыс. мне представить сложно», — считает он.

Второе, что вызывает у экспертов вопросы, — уверенность держателей биткоина в том, что это долгосрочная инвестиция. «Хотя опрошенные заявляют, что они являются долгосрочными инвесторами, это еще вопрос, насколько они будут оставаться таковыми в условиях запредельной волатильности. Когда мы сталкиваемся с такой волатильностью, которая присутствует в биткоине, долгосрочность нередко улетучивается», — говорит Ярослав Лисоволик.

В будущем биткоин может работать как валюта или средство платежа, но не как средство инвестирования, считает Игорь Клюшнев. «Валюта не имеет единого общего направления долгосрочного роста или падения. Так как сравнивать биткоин справедливо именно с валютой, говорить, что это долгосрочные вложения, не стоит», — заключает аналитик.

Не только критики биткоина, но и некоторые криптоэнтузиасты соглашаются с тем, что биткоин имеет признаки финансовой пирамиды. «Сейчас весь рынок строится на доверии. Все говорят: «Мы соглашаемся, что биткоин стоит вот столько». И живет рынок только потому, что туда приходят все новые и новые покупатели и продавцы, которые вносят новые средства в фиате (общепризнанных валютах. — РБК), становятся новыми контрагентами для обмена и дают цене возможность расти. В этом смысле биткоин и правда имеет свойства пирамиды», — объясняет основатель отраслевого портала blockchain.ru Дмитрий Мацук.

Что касается прогнозов относительно цены $196 тыс., то, по мнению генерального директора криптобанка Wirex Павла Матвеева, биткоин способен достичь этой отметки, но вряд ли до нее доживут те, кто сейчас держит этот актив. «Считается, что последний биткоин будет добыт в 2140 году. Вероятно, тогда и наступит пик стоимости монеты», — прогнозирует он.

Прогнозы оптимистов​

Результаты опроса подтверждают ожидания рынка, особенно в том, что касается долгосрочных перспектив вложений, считает ведущий разработчик компании BitClave Антон Буков: «Курс биткоина слишком непредсказуем из месяца в месяц, но из года в год тренд выглядит более надежным, потому-то биткоин — это именно долгосрочная инвестиция».

Фото: Dado Ruvic / Reuters

У биткоина нет предела роста, уверен основатель блокчейна Universa Александр Бородич. «По правилам рынка его стоимость продолжит увеличиваться за счет развивающегося интереса у населения к этой криптовалюте и ограниченного выпуска биткоина. Так что, думаю, что отметку $190 тыс. и выше биткоин может достигнуть через 10–15 лет», — говорит он.

Рост в 30 раз — это возможно для рынка, считает аналитик фонда The Token Fund Александр Мурадов: «Чем большее признание получит биткоин во всем мире, тем выше будет его цена. Поэтому цифра $196 тыс., как бы фантастически это ни звучало, вполне может оказаться реальностью». Правда, замечает аналитик, это возможно только в том случае, если валюта сохранит свое лидирующее положение и ее не подвинет конкурент из альтернативных криптовалют.

Самые оптимистично настроенные эксперты считают, что, достигнув такой высокой стоимости, биткоин сможет соревноваться с национальными валютами. «При достижении биткоином курса $196 тыс. его капитализация составит треть от капитализации таких валют, как доллар США, евро, и шестую часть денежной массы китайского юаня. Примерно на этом уровне начнется борьба биткоина с глобальными валютами за мировое господство», — считает Антон Буков.

Средневзвешенная позиция

Понять криптоэнтузиастов с точки зрения логики практически невозможно, считает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. «Дело в том, что данная группа людей воспринимает биткоин не просто как инструмент для передачи денежных средств. Они искренне верят в абстрактный новый мир, где все люди будут свободны и будут жить совершенно иначе, чем сейчас», — объясняет эксперт.

Однако это пока не вредит цифровой валюте: биткоин стабильно обновляет максимумы. «Это происходит, потому что люди верят в технологию и суть криптовалюты как актива, который не зависит от внешних факторов, волеизъявлений политических и религиозных лидеров, общественно-социальных и экономических течений», — говорит Павел Матвеев.

Разброс точек зрения можно понять: и у критиков, и у сторонников криптовалюты есть свои интересы на рынке. А обычным инвесторам нужно быть внимательными, не терять голову и не бежать за криптовалютой, рассчитывая на ее взрывной рост. Эксперты повторяют, что в этот высокорискованный актив нельзя вкладывать слишком много. «В биткоин обычно вкладываются те, кто не боится потерять свои средства», — напоминает Александр Мурадов. Это косвенно подтверждают и данные опроса. «Средняя заработная плата в США составляет около $44 тыс. в год, а респонденты сообщают о том, что текущая стоимость их инвестиций в биткоин составляет около $2,9 тыс. Это небольшая сумма по сравнению со среднегодовым доходом», — подчеркивает Дмитрий Мацук.

В краткосрочной перспективе, на которую лучше ориентироваться инвесторам, стоимость биткоина может достичь $9–10 тыс., сходятся во мнении эксперты. Способствовать этому будет приток институциональных инвесторов, в том числе на фоне ожиданий, что на рынке могут появиться деривативы на биткоин на площадке CME Group, говорит Михаил Мащенко.

Однако Дмитрий Мацук напоминает, что биткоин может расти бесконечно, но с той же легкостью может завтра обвалиться. «Так что предсказывать что-то бессмысленно, рынок волатилен, а будущее монеты под вопросом», — говорит он.