Рутений маякнул с Урала

Кто виноват в повышении радиационного фона в Европе

России потребовалось полтора месяца, чтобы признать факт загрязнения части территории страны радиоактивным изотопом рутением-106. Европа, также получившая дозу рутения, говорит о «русском следе», но «Росатом» отрицает обвинения

Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

В Европе нашли рутений-106

В понедельник, 20 ноября, «Гринпис Россия» сообщил, что Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) по его запросу подтвердила факт обнаружения значимых концентраций рутения-106 на Южном Урале вблизи производственного объединения «Маяк», принадлежащего «Росатому».

Первыми повышенные концентрации рутения-106 обнаружили в Австрии, Франции и Германии, их ведомства по радиационной защите забили тревогу еще в октябре. Согласно отчету МАГАТЭ от 10 октября, составленному по итогам сбора замеров в 36 странах, в конце сентября и начале октября рутений-106 был обнаружен в атмосфере ряда европейских стран, причем максимальная его концентрация (145 миллибеккерелей (мБк) на кубометр) была зафиксирована в Румынии 30 сентября.

Французское управление радиационной защиты IRSN пришло к выводу, что подобные последствия мог повлечь выброс рутения-106 на уровне 100–300 терабеккерелей (ТБк), ко​​торый произошел в последнюю неделю сентября. Рутений-106 — это продукт деления, содержащийся в отработанном ядерном топливе, его период полураспада составляет чуть более года (371,8 дня). Немецкое ведомство по радиационной защите указало на то, что источник радиоактивного материала, скорее всего, находится на Южном Урале, хотя не исключило и другие регионы на юге России.

Российская атомная монополия «Росатом» отрицала российское происхождение загрязнения. Госкорпорация сообщала о фиксации содержания рутения-106 в воздухе только на одном пункте измерения, в Санкт-Петербурге. Такие же данные Россия и предоставила МАГАТЭ, судя по карте, опубликованной в отчете.

Однако после переписки с «Гринпис» Росгидромет опубликовал на своем сайте отчет «Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении окружающей среды на территории Российской Федерации в период с 6 по 13 октября 2017 года». Ведомство признало, что с 25 сентября до 1 октября превышение радиационного фона в атмосфере фиксировали все посты, расположенные на Южном Урале, экстремально высокое загрязнение отмечалось в пунктах измерения в селе Аргаяш и поселке Новогорный (превышение фона предыдущего месяца в 986 и 440 раз соответственно), расположенных поблизости от города Озерска, где находится ПО «Маяк». Кроме того, 26–27 сентября продукты распада рутения-106 зафиксированы в Республике Татарстан, а 27–28 сентября — высокое загрязнение проб аэрозолей и выпадений зафиксировано в Волгограде и Ростове-на-Дону. В Росгидромете также объяснили, что перенос воздушных масс и загрязняющих веществ с территории Южного Урала в район Средиземноморья и затем на север Европы произошел из-за обширного антициклона.

Глава ведомства Максим Яковенко заявил журналистам в кулуарах форума «Атомэко», что в России и Европе «концентрация [рутения-106] была в сотни и тысячи раз ниже уровня ПДК [предельно допустимой концентрации]». «Поэтому никакой опасности нет, волну мы не гнали. А источник мы не искали, потому что зачем его искать, если опасности нет. Пусть его ищут те, кому это интересно», — заверил он.

ПО «Маяк» 21 ноября тоже ответило на обвинения экологов: «Загрязнение атмосферы изотопом рутений-106, указанное в сообщении Росгидромета, не связано с деятельностью ФГУП «ПО «Маяк»... в 2017 году источники из рутения-106 не производились, превышения поступления радионуклидов со стороны предприятия в атмосферу не зарегистрировано». Предприятие «Росатома» занимается переработкой отработанного ядерного топлива, утилизацией радиоактивных отходов и производством оружейного плутония. На сайте ПО в ответ на вопрос пользователя по имени Олег Усенко на предприятии отвечали, что «теоретически выделение рутения из ОЯТ на заводе РТ-1 возможно, но практическая реализация потребует существенных затрат». Однако эта запись от 2005 года, а 21 ноября ПО «Маяк» дополнительно сообщил, что «работы по выделению рутения-106 из отработанного ядерного топлива (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на нашем предприятии не проводятся уже много лет».

Что такое рутений? Рутений-106 — бета-радиоактивный изотоп рутения, металла платиновой группы. Образуется при ядерных взрывах и работе ядерно-энергетических установок. Используется в качестве радиоактивных индикаторов, применяется в медицине в составе аппликаторов при лучевой терапии. Период полураспада 373,59 дня. Допустимая среднегодовая объемная активность — 4,4 Бк/куб. м.

Космические теории

П​оскольку искать источник загрязнения, судя по словам Яковенко, им неинтересно, в отрасли обсуждаются различные версии произошедшего. МАГАТЭ в своем отчете исключает аварию на атомной электростанции как причину выброса рутения-106, потому что он был зафиксирован отдельно от других радионуклидов. Ведомство отмечает, что рутений-106 используется в медицине, при лечении онкологии глаз, но утечка его из клиники также не могла привести к столь обширному распространению.

Начальник центральной заводской лаборатории ФГУП «Производственное объединение «Маяк» Максим Семенов рассказал РБК, что поскольку рутений в воздухе был зафиксирован без сопутствующих радионуклидов, то выбросы не связаны с работой перерабатывающих топливо заводов: «Если бы выбросы были с перерабатывающего завода, то вместе с рутением фиксировались и концентрации цезия-137 и 134, его в два-три раза больше, чем рутения, образуется в отходах». Основной версией он считает «выброс при переплавке загрязненного металлолома на металлургическом предприятии, у которого высокие трубы, что объясняло бы большую территорию распространения».

Переплавкой радиоактивного металла в электросталеплавильных цехах в России занимается «Экомет-С» (город Сосновый Бор, Ленинградская область), который «имеет все технические возможности принимать ежегодно для переработки на своих мощностях до 5 тыс. т низкоактивных металлических отходов». Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», имущество «Экомет-С» заложено в Газпромбанке, он и его структуры владеют как минимум 38,6% компании. Представитель «Экомет-С» сообщил РБК, что «аварий на предприятии в сентябре не было, а трубы у завода низкие и не позволяют разносить радиоактивные изотопы на такие большие расстояния». «Экомет-С» получил от «Росатома» в 2017 году заказы на 286 млн руб., согласно данным «СПАРК-Интерфакса». В августе этого года Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в ходе проверки выявило 16 нарушений, в сентябре у предприятия сменился гендиректор.

Крупнейшие радиационные катастрофы в истории Земли 29 сентября 1957 года на комбинате «Маяк» из-за неисправности вентиляции взорвалось хранилище жидких отходов. В воздух поднялось 80 т радиоактивной смеси, зараженными оказались более 20 тыс. кв. км территорий в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях. Облучению подверглись 124 тыс. человек. Ликвидацией последствий катастрофы занимались военнослужащие и военные строители. Снова вступить в строй комбинат смог лишь через полтора года. 10 октября 1957 года в британском Виндскейле на реакторе по производству оружейного плутония возник пожар, температура в реакторе достигала 1300 градусов по Цельсию; всего сгорело около 11 т урана, а по всей Европе прошли радиоактивные осадки. По оценкам экспертов, из-за радиоактивного выброса впоследствии у 240 человек возник рак щитовидной железы. 28 марта 1979 года на АЭС «Три-Майл-Айленд» в США на одном из энергоблоков произошло расплавление активной зоны реактора, был зафиксирован выброс в атмосферу инертных радиоактивных газов. Из района, подвергшегося радиационному воздействию, были эвакуированы 200 тыс. человек. Катастрофа считается крупнейшей в атомной энергетике США. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая катастрофа в истории мировой атомной энергетики. На четвертом энергоблоке в ходе проектного испытания турбогенератора прогремел взрыв, полностью разрушивший атомный реактор. Радиоактивному заражению подверглись порядка 5 тыс. населенных пунктов в разных странах, в той или иной мере затронув 17 млн человек. В марте 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой до 9,1, за которым последовало цунами. Удар спровоцировал аварию на АЭС «Фукусима-1», где произошло несколько взрывов и утечка радиации. Из прилегающих к станции районов власти эвакуировали более 300 тыс. человек. За пять лет после аварии на дезактивацию почвы и различных объектов в районе АЭС было потрачено около $19,5 млрд. В апреле 2011 года Всемирный банк оценил общий ущерб от аварии в сумму от $122 млрд до $235 млрд.

Главный редактор портала Atominfo Александр Уваров считает эту версию маловероятной: у рутения-106 слишком короткий период полураспада, чтобы он мог сохраниться в металлоломе в такой концентрации, чтобы обеспечить заражение половины Европы. Вторая версия Максима Семенова из ПО «Маяк»: последствия сгорания сошедшего с орбиты спутника. По его словам, рутений-106 выделяется для использования в медицине и в производстве ядерных источников энергии для радиоэлектронной аппаратуры, включая спутники.

Однако академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в разговоре с «РИА Новости» отверг связь рутения-106 с космическими спутниками: «Причины концентрации в воздухе радиоактивного рутения-106 следует искать на Земле». «Неверно говорить о падении некоего мифического спутника с ядерной энергетической установкой. Все орбиты захоронения отработавших свой срок космических аппаратов такого типа отслеживаются, причем особенно тщательно американскими средствами слежения. Если бы действительно существовала угроза схода с орбиты такого спутника, шумиха началась бы раньше, причем не в России», — отметил он. Кроме того, по словам Железнякова, данный изотоп никогда не применялся при создании и эксплуатации космической техники.

21 ноября «Гринпис Россия»​​ обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить, откуда произошла утечка радиоактивного рутения-106, сообщил «РИА Новости» директор по программам организации Иван Блоков. Комментариев Генпрокуратуры пока не поступало.