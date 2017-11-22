Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,31 58,77 EUR Нал. 69,74 69,11 USD Бирж. 58,90 -0,28 EUR Бирж. 69,30 -0,14 USD ЦБ. 59,46 +0,19 EUR ЦБ. 69,82 +0,15 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 8285,00 +55,00 ММВБ 2158,12 +0,11% РТС 1154,09 +0,56% Brent 63,21 +0,72% DJIA 23590,83 +0,69% Nasdaq 6862,48 +1,06% FTSE 7428,17 +0,23%
Почему у российской космонавтики неплохие перспективы
Лента новостей
Семья Хворостовского подтвердила его смерть 11:43, Общество Набиуллина отчиталась о динамике индексов «Сельди под шубой» и «Оливье» 11:42, Экономика СК объявил об аресте обвиненного в мошенничестве на 756 млн руб. банкира 11:38, Финансы Президент Киргизии наградил орденами Путина и Маслякова 11:35, Политика Три человека погибли в аварии с маршруткой в Ростовской области 11:28, Общество «Я всегда рушил стереотипы»: каким был Дмитрий Хворостовский 11:25, Фотогалерея  В Якутии обнаружили тело трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу 11:19, Общество Цифровой разрыв: сколько стоит создать «интернет для всех» 11:14, Партнерский материал Самолет ВМС США потерпел крушение у берегов Окинавы 11:13, Общество Российский нападающий оформил хет-трик Горди Хоу в матче НХЛ 11:12, Спорт Сенаторы поддержали закон о СМИ-иноагентах 11:09, Политика Керимов отказался признавать обвинения французской стороны 11:06, Политика Керимову не выдали дипломатический паспорт для поездки в Ниццу 11:03, Политика 10 самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes. Фотогалерея 10:47, Фотогалерея  Мэром Омска впервые стала женщина 10:45, Политика Сечин вновь не пришел в суд и сообщил о своей занятости до конца года 10:43, Общество Новое наземное метро: как МЦД повлияют на рынок жилья 10:42, Недвижимость «Интернет вещей»: считаем, в чем его выгода 10:39, SAP и РБК Адвокат сообщила о недопуске Улюкаева к врачу 10:39, Общество Госдеп прокомментировал фотографию с обнимающимися Путиным и Асадом 10:34, Политика Умер Дмитрий Хворостовский 10:30, Общество Суд в Якутии запретил осужденным пить алкоголь в качестве наказания 09:44, Общество В Казани на пороховом заводе произошел пожар 09:38, Общество Восемнадцатый день процесса по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция 09:30, Общество СМИ узнали об идее предложить мелким предпринимателям бонусы за налоги 09:07, Финансы Виртуальные кости: стартап помогает изучать анатомию при помощи футболок 09:00, Технологии и медиа Правительство утвердило новый тип въездной визы в России 08:17, Общество Двигатель разбившегося в Хабаровском крае самолета L-410 отправят в Чехию 07:40, Общество
Почему у российской космонавтики неплохие перспективы
Газета № 201 (2698) (2211) Технологии и медиа, 21 ноя, 20:04
0
Виталий Егоров Почему у российской космонавтики неплохие перспективы
Несмотря на провал в сфере коммерческих пусков, говорить о закате российской космической отрасли нельзя

​В 2016 году Россия впервые за 13 лет уступила первенство по количеству ракетных запусков. В августе 2017 года «Роскосмос» оказался обойден всего одной американской компанией — SpaceX. И хотя в сентябре удалось вернуть преимущество, в зачете по странам лидерство утрачено. Такая ситуация у многих вызвала опасения за российскую космонавтику. Поэтому стоит разобраться в сегодняшнем значении «Роскосмоса» в освоении космоса.

Назначение запусков

Сокращение числа ракетных пусков имеет по большей части внешние причины, которые далеко не всегда говорят о проблемах «Роскосмоса». Кроме того, не стоит забывать, что ракета — это только «такси», на котором спутник или корабль добирается до рабочего места. Космическая деятельность начинается после отделения полезного груза от ракеты-носителя. Поэтому попытки оценить всю космонавтику только по количеству ракетных запусков приводят к однобоким результатам, не отражающим полную картину. Для более цельного восприятия требуется как минимум оценить назначение пусков.

Российские ракетные запуски можно разделить по нескольким направлениям: военные, гражданского назначения (научные и прикладные), коммерческие, иностранные некоммерческие и по пилотируемой программе. Стоит подчеркнуть, что такой спектр назначений весь XXI век имеет лишь Россия. У Китая есть пилотируемые запуски, но из-за санкций практически нет иностранных коммерческих заказов. Когда у США летали пилотируемые шаттлы, тогда не было коммерческих запусков; когда начался выход на коммерческий рынок, прервалась пилотируемая программа.

Далеко не все запуски «Роскосмос» осуществляет для себя. По сути, NASA и ESA частично вывели в Россию на аутсорсинг запуск своих гражданских и научных космических аппаратов, а также поддержание государственной пилотируемой программы. Тут российское ракетостроение удачно вписалось в мировое распределение космического труда. Это позволяло поддерживать работоспособность российской отрасли в годы бюджетного безденежья. Заодно некоторые дивиденды получала российская наука. На условиях «совместная наука за запуск» с 2003 года на российских ракетах были запущены европейские межпланетные станции Mars Express, Venus Express, ExoMars TGO, астрофизическая обсерватория Integral. Ряд запусков ESA оплачивает на коммерческих основаниях: например, в этом году «Рокот» запустил с Плесецка европейский геофизический спутник Sentinel-5P.

Пилотируемая программа остается важнейшим направлением деятельности «Роскосмоса». Ее значение еще возросло в 2011 году, когда США закрыли программу Space Shuttle и утратили возможность доставки экипажей на Международную космическую станцию (МКС). С тех пор пилотируемое обеспечение станции поддерживается исключительно российскими кораблями «Союз», на которых летают российские космонавты, американские, европейские и японские астронавты. Грузовое снабжение осуществляется совместно: ранее летали европейские грузовые корабли ATV, сейчас в США частные компании создали по заказу NASA грузовики Dragon и Cygnus, продолжаются редкие рейсы японского корабля HTV. Но три-четыре грузовых российских «Прогрессов» продолжают ежегодно совершать полеты на МКС.

Ракетный демпинг

Ко второй половине 2000-х дешевые российские ракеты заняли до половины мирового космического рынка. Благодаря капитальным расходам, покрытым еще советским государством, и низкой оплате труда стоимость на мировом рынке «Протонов» и «Союзов», конверсионных «Днепров» и «Рокотов» была запредельно низкой в сравнении с конкурентами. Единственным конкурентом в низком ценовом сегменте была также частично российская ракета «Зенит», производимая на Украине. Но «благодаря» дешевым «Протонам» и низкому росту спроса на рынке коммерческих запусков обанкротился международный проект Sea Launch, запускавший «Зениты» с плавучего космодрома в Тихом океане. Оставался только Land Launch с Байконура, и эти пуски считались российскими. Конверсионный российско-украинский «Днепр», запускаемый по программе утилизации баллистических ракет, вообще не имел аналогов по стоимости. Несмотря на украинское участие, «Днепры» запускались из России и тоже засчитывались ей.

Утрата позиций

В последние годы рынок коммерческих запусков пережил серьезный передел. Россия утратила прежние позиции по ряду внутренних и внешних причин.

Снижение качества производства «Протонов» повлекло ряд громких аварий в 2010-е, привело к многомесячным задержкам пусков и отзыву продукции для устранения брака. Как следствие — рост страховых ставок и утрата доверия коммерческих заказчиков. Усугубило ситуацию ухудшение отношений России и США. Санкционная война повысила риски запрета ввоза американской электроники, в том числе в составе готовых спутников, на территорию России. Подобные ограничения были во времена холодной войны и до сих пор распространяются на Китай. Россия пока не настолько разругалась с Америкой, но разговоры в 2014 году были, и разрядки с тех пор не наблюдается, поэтому у коммерческих заказчиков присутствуют обоснованные опасения, что запрет могут ввести в любой момент.

Обострение российско-украинских отношений поставило крест или как минимум привело к заморозке сотрудничества по «Зенитам» и «Днепрам», несмотря на их экономическую выгоду.

Внутренние проблемы «Роскосмоса» и политические разногласия между странами совпали с выходом на рынок молодой амбициозной американской компании SpaceX. Опираясь на господдержку и современные производственные технологии, грамотный маркетинг и позиционирование, SpaceX сумела невозможное — предложить ракету дешевле русской. Заказчики на мировом рынке тут же выстроились в очередь.

Отчасти «Роскосмос» сам виноват, что снижение интенсивности ракетных пусков тут же вызвало опасение за отрасль. Ранее при любом удобном случае чиновники подчеркивали: «Зато мы по ракетам впереди планеты всей». Теперь же не осталось даже этого козыря.

Приоритеты

Между тем в задачах «Роскосмоса» на первом месте стоит обеспечение государственных интересов в космосе. Это прежде всего выполнение заказов Минобороны и запуски в интересах «народного хозяйства». Аппараты гражданского назначения — это спутники связи, дистанционного зондирования Земли, науки, навигации (формально ГЛОНАСС — это военные спутники, но по своему характеру и открытости данных всему миру они гражданские).

Военных спутников в 2010-х запускается меньше, чем в первой половине 2000-х. Это кажется нехорошим симптомом, но высокая интенсивность военных пусков была связана с коротким периодом активной работы космических аппаратов. Не секрет, что до недавнего времени Минобороны продолжало использовать спутники-шпионы, снимающие на фотопленку и вырабатывающие ее запасы за несколько недель. Но сейчас им на смену приходят более долгоживущие цифровые системы.

Освоение космоса ассоциируется прежде всего с пилотируемой космонавтикой и гражданскими спутниками прикладного назначения. Здесь дела стали идти лучше — результат возросшего бюджетного финансирования отрасли с середины 2000-х годов. Запускаются спутники как для Минкомсвязи, так и для внутреннего коммерческого заказчика «Газпром космические системы». В последнюю пятилетку пополняется группировка спутников дистанционного зондирования Земли сериями «Канопус», «Ресурс-П» и «Метеор-М», запустили два геостационарных метеоспутника серии «Электро-Л» (хотя один уже вышел из строя).

В 2000-е «Роскосмос» реализовывал амбициозную программу формирования группировки навигационных спутников ГЛОНАСС. Для штатного функционирования системы по всему земному шару требуется 26 спутников. С учетом запуска резервных и замены вышедших из строя ГЛОНАСС вносила существенный вклад в статистику пусков в прежнее десятилетие. Без нее показатели гражданских запусков выглядели бы еще скромнее. Сейчас систему требуется лишь иногда пополнять, что обеспечивается единичными стартами.

Проблемы

В целом обзор запусков по назначению показывает, что в последние годы Россия даже увеличивает свое присутствие в космосе, по крайней мере в гражданской части. Динамика военных пусков тоже не показывает серьезного снижения. Заметный провал мы видим только в коммерческой деятельности. Для продолжения конкурентной борьбы в «Роскосмосе» прорабатывают модернизацию прежде популярного «Протона» и создание новой ракеты «Союз-5». При участии частной компании «С 7 Космические транспортные системы» появляется возможность возрождения ракеты «Зенит» и проекта Sea Launch.

Конечно, мы оставили за рамками немало проблем: растущее число аварий российских ракет, редкие запуски научных аппаратов и практически полное отсутствие автоматических межпланетных станций. Длительность активного существования спутников и их прикладное применение в интересах государства, экономики и бизнеса тоже оставляет желать лучшего. И все же российская космонавтика сохраняет возможности освоения космоса широким спектром автоматических аппаратов и кораблей различного назначения, важно только реализовать их.

Об авторах
Виталий Егоров создатель сообщества «Открытый космос»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: Роскосмос , мнение , космические исследования
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав