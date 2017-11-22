Почему у российской космонавтики неплохие перспективы

Несмотря на провал в сфере коммерческих пусков, говорить о закате российской космической отрасли нельзя

​В 2016 году Россия впервые за 13 лет уступила первенство по количеству ракетных запусков. В августе 2017 года «Роскосмос» оказался обойден всего одной американской компанией — SpaceX. И хотя в сентябре удалось вернуть преимущество, в зачете по странам лидерство утрачено. Такая ситуация у многих вызвала опасения за российскую космонавтику. Поэтому стоит разобраться в сегодняшнем значении «Роскосмоса» в освоении космоса.

Назначение запусков

Сокращение числа ракетных пусков имеет по большей части внешние причины, которые далеко не всегда говорят о проблемах «Роскосмоса». Кроме того, не стоит забывать, что ракета — это только «такси», на котором спутник или корабль добирается до рабочего места. Космическая деятельность начинается после отделения полезного груза от ракеты-носителя. Поэтому попытки оценить всю космонавтику только по количеству ракетных запусков приводят к однобоким результатам, не отражающим полную картину. Для более цельного восприятия требуется как минимум оценить назначение пусков.

Российские ракетные запуски можно разделить по нескольким направлениям: военные, гражданского назначения (научные и прикладные), коммерческие, иностранные некоммерческие и по пилотируемой программе. Стоит подчеркнуть, что такой спектр назначений весь XXI век имеет лишь Россия. У Китая есть пилотируемые запуски, но из-за санкций практически нет иностранных коммерческих заказов. Когда у США летали пилотируемые шаттлы, тогда не было коммерческих запусков; когда начался выход на коммерческий рынок, прервалась пилотируемая программа.

Далеко не все запуски «Роскосмос» осуществляет для себя. По сути, NASA и ESA частично вывели в Россию на аутсорсинг запуск своих гражданских и научных космических аппаратов, а также поддержание государственной пилотируемой программы. Тут российское ракетостроение удачно вписалось в мировое распределение космического труда. Это позволяло поддерживать работоспособность российской отрасли в годы бюджетного безденежья. Заодно некоторые дивиденды получала российская наука. На условиях «совместная наука за запуск» с 2003 года на российских ракетах были запущены европейские межпланетные станции Mars Express, Venus Express, ExoMars TGO, астрофизическая обсерватория Integral. Ряд запусков ESA оплачивает на коммерческих основаниях: например, в этом году «Рокот» запустил с Плесецка европейский геофизический спутник Sentinel-5P.

Пилотируемая программа остается важнейшим направлением деятельности «Роскосмоса». Ее значение еще возросло в 2011 году, когда США закрыли программу Space Shuttle и утратили возможность доставки экипажей на Международную космическую станцию (МКС). С тех пор пилотируемое обеспечение станции поддерживается исключительно российскими кораблями «Союз», на которых летают российские космонавты, американские, европейские и японские астронавты. Грузовое снабжение осуществляется совместно: ранее летали европейские грузовые корабли ATV, сейчас в США частные компании создали по заказу NASA грузовики Dragon и Cygnus, продолжаются редкие рейсы японского корабля HTV. Но три-четыре грузовых российских «Прогрессов» продолжают ежегодно совершать полеты на МКС.

Ракетный демпинг

Ко второй половине 2000-х дешевые российские ракеты заняли до половины мирового космического рынка. Благодаря капитальным расходам, покрытым еще советским государством, и низкой оплате труда стоимость на мировом рынке «Протонов» и «Союзов», конверсионных «Днепров» и «Рокотов» была запредельно низкой в сравнении с конкурентами. Единственным конкурентом в низком ценовом сегменте была также частично российская ракета «Зенит», производимая на Украине. Но «благодаря» дешевым «Протонам» и низкому росту спроса на рынке коммерческих запусков обанкротился международный проект Sea Launch, запускавший «Зениты» с плавучего космодрома в Тихом океане. Оставался только Land Launch с Байконура, и эти пуски считались российскими. Конверсионный российско-украинский «Днепр», запускаемый по программе утилизации баллистических ракет, вообще не имел аналогов по стоимости. Несмотря на украинское участие, «Днепры» запускались из России и тоже засчитывались ей.

Утрата позиций

В последние годы рынок коммерческих запусков пережил серьезный передел. Россия утратила прежние позиции по ряду внутренних и внешних причин.

Снижение качества производства «Протонов» повлекло ряд громких аварий в 2010-е, привело к многомесячным задержкам пусков и отзыву продукции для устранения брака. Как следствие — рост страховых ставок и утрата доверия коммерческих заказчиков. Усугубило ситуацию ухудшение отношений России и США. Санкционная война повысила риски запрета ввоза американской электроники, в том числе в составе готовых спутников, на территорию России. Подобные ограничения были во времена холодной войны и до сих пор распространяются на Китай. Россия пока не настолько разругалась с Америкой, но разговоры в 2014 году были, и разрядки с тех пор не наблюдается, поэтому у коммерческих заказчиков присутствуют обоснованные опасения, что запрет могут ввести в любой момент.

Обострение российско-украинских отношений поставило крест или как минимум привело к заморозке сотрудничества по «Зенитам» и «Днепрам», несмотря на их экономическую выгоду.

Внутренние проблемы «Роскосмоса» и политические разногласия между странами совпали с выходом на рынок молодой амбициозной американской компании SpaceX. Опираясь на господдержку и современные производственные технологии, грамотный маркетинг и позиционирование, SpaceX сумела невозможное — предложить ракету дешевле русской. Заказчики на мировом рынке тут же выстроились в очередь.

Отчасти «Роскосмос» сам виноват, что снижение интенсивности ракетных пусков тут же вызвало опасение за отрасль. Ранее при любом удобном случае чиновники подчеркивали: «Зато мы по ракетам впереди планеты всей». Теперь же не осталось даже этого козыря.

Приоритеты

Между тем в задачах «Роскосмоса» на первом месте стоит обеспечение государственных интересов в космосе. Это прежде всего выполнение заказов Минобороны и запуски в интересах «народного хозяйства». Аппараты гражданского назначения — это спутники связи, дистанционного зондирования Земли, науки, навигации (формально ГЛОНАСС — это военные спутники, но по своему характеру и открытости данных всему миру они гражданские).

Военных спутников в 2010-х запускается меньше, чем в первой половине 2000-х. Это кажется нехорошим симптомом, но высокая интенсивность военных пусков была связана с коротким периодом активной работы космических аппаратов. Не секрет, что до недавнего времени Минобороны продолжало использовать спутники-шпионы, снимающие на фотопленку и вырабатывающие ее запасы за несколько недель. Но сейчас им на смену приходят более долгоживущие цифровые системы.

Освоение космоса ассоциируется прежде всего с пилотируемой космонавтикой и гражданскими спутниками прикладного назначения. Здесь дела стали идти лучше — результат возросшего бюджетного финансирования отрасли с середины 2000-х годов. Запускаются спутники как для Минкомсвязи, так и для внутреннего коммерческого заказчика «Газпром космические системы». В последнюю пятилетку пополняется группировка спутников дистанционного зондирования Земли сериями «Канопус», «Ресурс-П» и «Метеор-М», запустили два геостационарных метеоспутника серии «Электро-Л» (хотя один уже вышел из строя).

В 2000-е «Роскосмос» реализовывал амбициозную программу формирования группировки навигационных спутников ГЛОНАСС. Для штатного функционирования системы по всему земному шару требуется 26 спутников. С учетом запуска резервных и замены вышедших из строя ГЛОНАСС вносила существенный вклад в статистику пусков в прежнее десятилетие. Без нее показатели гражданских запусков выглядели бы еще скромнее. Сейчас систему требуется лишь иногда пополнять, что обеспечивается единичными стартами.

Проблемы

В целом обзор запусков по назначению показывает, что в последние годы Россия даже увеличивает свое присутствие в космосе, по крайней мере в гражданской части. Динамика военных пусков тоже не показывает серьезного снижения. Заметный провал мы видим только в коммерческой деятельности. Для продолжения конкурентной борьбы в «Роскосмосе» прорабатывают модернизацию прежде популярного «Протона» и создание новой ракеты «Союз-5». При участии частной компании «С 7 Космические транспортные системы» появляется возможность возрождения ракеты «Зенит» и проекта Sea Launch.

Конечно, мы оставили за рамками немало проблем: растущее число аварий российских ракет, редкие запуски научных аппаратов и практически полное отсутствие автоматических межпланетных станций. Длительность активного существования спутников и их прикладное применение в интересах государства, экономики и бизнеса тоже оставляет желать лучшего. И все же российская космонавтика сохраняет возможности освоения космоса широким спектром автоматических аппаратов и кораблей различного назначения, важно только реализовать их.