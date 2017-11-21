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Бразильцы попались на гормонах
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Бразильцы попались на гормонах
Газета № 200 (2697) (2111) Бизнес, 20 ноя, 20:17
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Бразильцы попались на гормонах
Россельхознадзор вводит новые ограничения на импорт мяса
Россельхознадзор вводит с 1 декабря временное ограничение на поставки мяса из Бразилии. Это крупнейший зарубежный поставщик в этом сегменте, и эксперты говорят о возможном росте розничных цен на продукты мясопереработки
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

​Добавка подвела

Россельхознадзор с 1 декабря 2017 года запрещает поставки в Россию свинины и говядины из Бразилии, сообщила РБК официальный представитель ведомства Юлия Мелано. Причиной стало обнаружение в бразильской продукции запрещенного стимулятора роста — кормовой добавки рактопамин.

Российское законодательство запрещает применение рактопамина и других стимуляторов роста мышечной массы при производстве продуктов питания, ввоз в Россию готовой продукции с содержанием этой добавки также запрещен.

В 2013–2014 годах Россия согласилась допустить на свой рынок свинину и говядину из Бразилии при условии, что бразильское Министерство сельского хозяйства, животноводства и снабжения гарантирует поставки продукции из мяса животных, при выращивании которых не использовался рактопамин. Уже по итогам первого полугодия 2014 года Бразилия стала крупнейшим импортером свинины (всех типов) и мяса крупного рогатого скота — из общего объема импорта в 425,4 тыс. т на нее приходилось 176,4 тыс. т в поставке.

Спустя почти три года Бразилия сохраняет свое лидерство. По данным Федеральной таможенной службы, за девять месяцев 2017 года в Россию было ввезено 287,075 тыс. т бразильского мяса (или 52,1% от всего ввезенного объема в натуральном выражении) на сумму $885,8 млн. Далее идут Белоруссия (180,5 тыс. т; $328 млн) и Парагвай (48,24 тыс. т; $160,2 млн).

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Бизнес

Однако осенью этого года Россельхознадзор выявил в импортированной из Бразилии мясной продукции запрещенные стимуляторы роста. Для урегулирования ситуации и получения достоверной информации Россельхознадзор 16 ноября направил в Министерство сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии предложение провести в возможно короткий срок переговоры, но до сих пор не получил ответа, указывает Мелано.

«Учитывая серьезность сложившейся ситуации, Россельхознадзор вынужден принять срочные меры для защиты российских потребителей и внутреннего продовольственного рынка и ввести с 1 декабря текущего года временные ограничения на поставки в Россию из Бразилии всей свиноводческой продукции и продукции, полученной от крупного рогатого скота», — сообщила служба.

Импортозамещение на практике

На долю Бразилии приходится около 90% импортных поставок свинины, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, альтернативы бразильской свинине сейчас нет, поскольку страны ЕС, США и Канады, которые могли бы заместить выпадающие объемы, находятся под эмбарго. В то же время, признает Юшин, остановка импорта из Бразилии не вызовет больших проблем, поскольку в России развито собственное производство свинины, и с учетом импорта предложение избыточное. С ним соглашается президент холдинга «Мираторг» Виктор Линник. Он напоминает, что в России активно развивается свиноводство — производство прирастает ежегодно на 300–400 тыс. т.

Импортозамещение лучше всего удалось в мясной отрасли, признавал ранее Минсельхоз, приводя в качестве примера как раз развитие свиноводства. В этом сегменте доля импорта в потреблении сократилась в три раза: в 2013 году, до введения санкций, она составляла 26%, по итогам 2016-го — всего 8%.

Поставки бразильской говядины легко заменить импортом из других стран Латинской Америки — Уругвая, Парагвая и Аргентины, где много предприятий, аттестованных для поставок на российский рынок, продолжает Линник. По его словам, продукция из Бразилии в первую очередь используется в мясопереработке. Доля говядины в производстве готовых изделий в целом невысока, но запрет на бразильский импорт может сказаться на стоимости дорогих сырокопченых колбас, полагает Юшин.

Президент «Мираторга» уверен, что запрет поставок бразильского мяса не скажется на ценах. Максимум возможен рост на 5–10%, допускает Линник. Цены на сырье увеличатся минимум на 20%, возражает руководитель крупного мясоперерабатывающего предприятия. По мнению собеседника РБК, производства свинины в России все-таки недостаточно для обеспечения нормальной переработки и низких цен на продукцию, а сокращение числа стран — поставщиков говядины приведет к росту цен.

По данным Минсельхоза на 20 ноября, потребительская цена 1 кг говядины на кости равнялась 319 руб. 13 коп., увеличившись с начала года на 1,6%, свинины на кости — 271 руб. 10 коп., снизившись с января на 1,1%.​

Как в воду глядел

«В реальности поддержка экспорта работает через понятные и простые механизмы баланса рынков... Бразильцы продают в России мяса почти на $1 млрд ежегодно, но на свой рынок c поставками зерна и мяса нас не пустили до сих пор, — утверждал Виктор Линник в интервью РБК. — На мой взгляд, Минэкономразвития должно занять принципиальную позицию: если вы на российский рынок поставляете продукцию на миллиард, то и у нас должна быть такая же возможность. А в реальности в Бразилию российские компании, мягко говоря, не пускают. Александр Николаевич Ткачев, насколько я знаю, на переговорах с министром сельского хозяйства Бразилии уже прямо заявил, что такое положение дел неправильно и корректировки будут внесены».

Автор: Елена Сухорукова.
При участии: Филипп Алексенко.
Теги: Бразилия , Россельхознадзор , свинина , говядина
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