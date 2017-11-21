Ангела Меркель не нашла партнеров

Переговоры о создании правящей коалиции в Германии провалились

Переговоры о создании правящей коалиции в ФРГ провалились из-за позиции либералов. Есть три сценария, при которых канцлер Ангела Меркель может остаться во главе правительства, наиболее вероятный — это досрочные выборы

Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер. Декабрь 2016 года (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

Подвели либералы

Переговоры о формировании в Германии новой правительственной коалиции, длившиеся больше месяца, закончились провалом. В ночь на понедельник, 20 ноября, из переговоров вышла либеральная Свободная демократическая партия (СвДП). Кроме нее в консультациях участвовали правоцентристский блок ХДС/ХСС и партия «Зеленые». Без либералов ХДС/ХСС и «Зеленые» большинство в бундестаге получить не могут.

На пресс-конференции в понедельник лидер СвДП Кристиан Линднер отметил: в ходе переговоров его партия согласилась на множество компромиссов, но в итоге вынуждена была прекратить договариваться, чтобы остаться верной своим избирателям. «Мы требовали смены политического курса, но при текущем раскладе это оказалось невозможно», — цитирует его Der Tagesspiegel.

Соруководитель партии «Зеленые» Джем Оздемир раскритиковал либералов, заявив, что они давно искали повод покинуть переговоры. «Для нормально работающей демократии культура компромисса должна быть элементарной вещью», — добавил он в своем Twitter.

Пятерка в парламенте Блок ХДС/ХСС, СвДП и «Зеленые» вместе имеют в новом составе бундестага 393 места, или 55,4% мандатов. Без либералов ХДС/ХСС и «Зеленые» имеют лишь 44%. ХДС/ХСС по итогам выборов получила в парламенте 246 мест, социал-демократы — 153, «Альтернатива для Германии» — 94, СвДП — 80, левые — 69, «Зеленые» — 67. Всего в нижней палате парламента 709 мест. Чтобы получить большинство, необходимо 355.

Уникальная ситуация

Задержки при формировании правительственной коалиции в ФРГ бывали и раньше. Например, после предыдущих парламентских выборов в сентябре 2013 года блок канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС почти два месяца обсуждал формирование коалиции с социал-демократами из СДПГ. Принципиальные договоренности были достигнуты лишь 28 ноября, правительство приступило к работе 17 декабря.

Тем не менее скандальный выход одного партнера из переговоров является уникальным событием, которого не было за все время существования ФРГ, заявил в понедельник президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. «Это момент, когда всем сторонам надо остановиться и осмыслить свою позицию», — отметил он, добавив, что в ближайшее время намерен обсудить кризис с лидерами партий и спикерами палат, чтобы избежать досрочных выборов.

На парламентских выборах 24 сентября 2017 года основные партии потеряли часть избирателей, уступив голоса ультраконсервативной «Альтернативе для Германии» (АдГ), которая впервые попала в бундестаг и получила там 13% мандатов. Учитывая нежелание всех ведущих партий вступать в коалицию с АдГ и левыми и отказ СДПГ продолжать сотрудничество с ХДС/ХСС (в парламенте предыдущего созыва у них была коалиция), единственным возможным форматом стала так называемая ямайская коалиция. Она названа так, потому что традиционные цвета правоцентристских, либеральных и экологических партий повторяют цвета черно-желто-зеленого флага Ямайки.

Первоначально представители партий отвели себе один месяц на обсуждение. Дедлайн истек в пятницу, 17 ноября, но большинство спорных моментов так и остались неразрешенными. Политики договорились продолжить консультации на выходных, сам Линднер уверял: «Такое историческое событие, как создание «ямайской коалиции», не имеет права на провал из-за нехватки нескольких часов на консультации». Однако к концу воскресенья переговорщики не добились успеха.

На прошлой неделе вице-спикер бундестага от СвДП Вольфганг Кубицки назвал наиболее острые темы, по которым партии не приблизились к компромиссу: беженцы, экология, финансы, безопасность.

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, по теме миграции баварская ХСС поддерживает введение ежегодного лимита на прием беженцев в 200 тыс. человек, но против каких-либо ограничений выступают «Зеленые». СвДП требуют полной отмены «налога солидарности», собираемого со всех немцев на развитие земель бывшей ГДР, а другие партии предлагают лишь сократить его вдвое, до €8–12 млрд в год. Нет единства между политиками и насчет сокращения использования угля в энергетике, налога на дизельные двигатели и формирования государственного бюджета.

Палитра возможностей

Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать возобновление переговоров между блоком Меркель и социал-демократами о продолжении работы «большой коалиции», которая правит Германией последние четыре года. Однако в понедельник руководство СДПГ на закрытом заседании единогласно подтвердило намерение быть в оппозиции и отказаться от коалиционного сотрудничества с ХДС/ХСС, рассказали информагентству DPA источники в партии. Лидер партии Мартин Шульц заявил, что в сложившейся ситуации не боится досрочных выборов.

У Германии есть три варианта развития событий, отмечает профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, эксперт Валдайского клуба Николай Павлов: «Во-первых, продолжение консультаций о создании коалиции по настоянию президента, во-вторых, может быть создано правительство меньшинства при условии избрания Меркель канцлером, третий вариант — проведение досрочных парламентских выборов».

Досрочные выборы может назначить президент, если решит, что компромисс невозможен. Спровоцировать их может и Меркель, вынеся на голосование парламента вопрос о доверии своему правительству в расчете не получить поддержку, что приведет к досрочным выборам. Досрочные выборы также созываются по закону, если в течение трех месяцев со дня проведения предыдущих (то есть к 24 декабря) новое правительство не будет сформировано.

Как отмечает Der Tagesspiegel, намеренная постановка канцлером вопроса о доверии правительству — крайняя мера. В 2005 году глава правительства Герхард Шрёдер, лидер СДПГ, добился перевыборов, поставив на голосование вопрос о доверии его правительству, но проиграл их: большинство в парламенте получила ХДС/ХСС, а канцлером стала Ангела Меркель.

Создание же с «Зелеными» правительства меньшинства, пишет Der Tagesspiegel, крайне маловероятно, поскольку это не вписывается в концепцию стабильности и устойчивости, которой придерживается Меркель. Специалист по немецкой Конституции Йоахим Виланд из Университета Шпейера в интервью Die Zeit отметил, что одна из главных слабостей правительства меньшинства — постоянная оглядка на свои рейтинги вошедших в него политических партий, которые на волне успехов правительства будут искать удобный момент, чтобы добиться перевыборов.

По мнению Павлова, даже проведение досрочных выборов вряд ли сильно изменит текущий политический ландшафт. Националисты из АдГ останутся «политическим изгоем» вне зависимости от полученного процента и не смогут влиять на принятие решений.

Есть еще один вариант развития событий в Германии, указывает Deutsche Welle: президент Штайнмайер может попросить нынешнее правительство во главе с Меркель продолжать работу. Временных ограничений для его работы в таком случае нет.​

Меркель, выступая вечером 20 ноября в эфире ZDF, сообщила, что для нее досрочные выборы предпочтительнее правительства меньшинства.