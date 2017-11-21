Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,67 59,28 EUR Нал. 70,24 69,57 USD Бирж. 59,35 +0,27 EUR Бирж. 69,60 -0,05 USD ЦБ. 59,27 -0,36 EUR ЦБ. 69,67 -0,69 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8197,03 -32,97 ММВБ 2130,39 -0,07% РТС 1128,72 -0,33% Brent 62,15 -0,91% DJIA 23430,33 +0,31% Nasdaq 6790,71 +0,12% FTSE 7389,46 +0,12%
Ангела Меркель не нашла партнеров
Лента новостей
«Гринпис» потребовал расследовать «скрытую радиационную аварию» на Урале 03:03, Общество Семья выигравшей в лотерею 506 млн руб. пенсионерки заявила об угрозах 02:36, Общество Глава Alphabet пообещал снизить выдачу «русской пропаганды» в Google News 01:58, Политика В Берлине задержали подозреваемого по делу о краже личных вещей Леннона 01:45, Общество МЧС предупредило москвичей о гололедице и снегопаде 00:57, Общество Почему ОБСЕ не создала безопасность и сотрудничество в Европе 00:38, Политика Мать выступившего в бундестаге ямальского школьника рассказала об угрозах 00:24, Политика Аргентина назвала место обнаружения «шумов» пропавшей подводной лодки 00:11, Общество Новый глава ОБСЕ: «Приток мигрантов создал у населения чувство тревоги» 00:02, Интервью Верховный суд поддержал нефтетрейдеров в споре о налоговых льготах 00:01, Финансы Москалькова по просьбе Кремля вступится за лишенных гражданства крымчан 00:01, Политика В Белоруссии показали видео допроса обвиняемого в шпионаже украинца 20 ноя, 23:43, Политика В США умерла актриса Делла Риз 20 ноя, 23:25, Общество Суд наказал Польшу штрафом в €100 тыс. в день за Беловежскую Пущу 20 ноя, 23:11, Общество Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке 20 ноя, 23:01, Политика Reuters заметил старение политической элиты в России 20 ноя, 22:57, Политика Партнер Ксении Собчак по ресторанному бизнесу подал в суд на Ginza 20 ноя, 22:36, Бизнес В Белоруссии россиянин захватил заложников в банке 20 ноя, 22:27, Общество Греф назвал сроки введения обслуживания в Сбербанке без паспортов 20 ноя, 22:14, Финансы При взрыве на косметической фабрике в США пострадали десятки человек 20 ноя, 22:08, Общество В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить слова школьника в бундестаге 20 ноя, 21:59, Общество Двукратный олимпийский чемпион Воевода присоединился к Putin Team 20 ноя, 21:51, Общество АЛРОСА заявила о готовности продать газовые активы ниже балансовой цены 20 ноя, 21:45, Бизнес Счет в столбик: как семья полковника Захарченко хранила и берегла «клады» 20 ноя, 21:43, Общество МВД проверит сообщения о напавших в Петербурге с криками «ФСБ!» бандитах 20 ноя, 21:36, Общество Прокурор назвал даты отъезда из России матери и сестры Захарченко 20 ноя, 21:23, Общество К чему приведет провал переговоров о создании коалиции в Германии 20 ноя, 21:14, Политика В Петербурге прошли обыски у бывшего ректора Аграрного университета 20 ноя, 21:12, Общество
Ангела Меркель не нашла партнеров
Газета № 200 (2697) (2111) Политика, 20 ноя, 21:14
0
Ангела Меркель не нашла партнеров
Переговоры о создании правящей коалиции в Германии провалились
Переговоры о создании правящей коалиции в ФРГ провалились из-за позиции либералов. Есть три сценария, при которых канцлер Ангела Меркель может остаться во главе правительства, наиболее вероятный — это досрочные выборы
Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер. Декабрь 2016 года (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

Подвели либералы

Переговоры о формировании в Германии новой правительственной коалиции, длившиеся больше месяца, закончились провалом. В ночь на понедельник, 20 ноября, из переговоров вышла либеральная Свободная демократическая партия (СвДП). Кроме нее в консультациях участвовали правоцентристский блок ХДС/ХСС и партия «Зеленые». Без либералов ХДС/ХСС и «Зеленые» большинство в бундестаге получить не могут.

На пресс-конференции в понедельник лидер СвДП Кристиан Линднер отметил: в ходе переговоров его партия согласилась на множество компромиссов, но в итоге вынуждена была прекратить договариваться, чтобы остаться верной своим избирателям. «Мы требовали смены политического курса, но при текущем раскладе это оказалось невозможно», — цитирует его Der Tagesspiegel.

Соруководитель партии «Зеленые» Джем Оздемир раскритиковал либералов, заявив, что они давно искали повод покинуть переговоры. «Для нормально работающей демократии культура компромисса должна быть элементарной вещью», — добавил он в своем Twitter.

Пятерка в парламенте

Блок ХДС/ХСС, СвДП и «Зеленые» вместе имеют в новом составе бундестага 393 места, или 55,4% мандатов. Без либералов ХДС/ХСС и «Зеленые» имеют лишь 44%.

ХДС/ХСС по итогам выборов получила в парламенте 246 мест, социал-демократы — 153, «Альтернатива для Германии» — 94, СвДП — 80, левые — 69, «Зеленые» — 67.

Всего в нижней палате парламента 709 мест. Чтобы получить большинство, необходимо 355.

Уникальная ситуация

Задержки при формировании правительственной коалиции в ФРГ бывали и раньше. Например, после предыдущих парламентских выборов в сентябре 2013 года блок канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС почти два месяца обсуждал формирование коалиции с социал-демократами из СДПГ. Принципиальные договоренности были достигнуты лишь 28 ноября, правительство приступило к работе 17 декабря.

Тем не менее скандальный выход одного партнера из переговоров является уникальным событием, которого не было за все время существования ФРГ, заявил в понедельник президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. «Это момент, когда всем сторонам надо остановиться и осмыслить свою позицию», — отметил он, добавив, что в ближайшее время намерен обсудить кризис с лидерами партий и спикерами палат, чтобы избежать досрочных выборов.

На парламентских выборах 24 сентября 2017 года основные партии потеряли часть избирателей, уступив голоса ультраконсервативной «Альтернативе для Германии» (АдГ), которая впервые попала в бундестаг и получила там 13% мандатов. Учитывая нежелание всех ведущих партий вступать в коалицию с АдГ и левыми и отказ СДПГ продолжать сотрудничество с ХДС/ХСС (в парламенте предыдущего созыва у них была коалиция), единственным возможным форматом стала так называемая ямайская коалиция. Она названа так, потому что традиционные цвета правоцентристских, либеральных и экологических партий повторяют цвета черно-желто-зеленого флага Ямайки.

Партии ФРГ просрочили собственный дедлайн на создание правящей коалиции
Политика

Первоначально представители партий отвели себе один месяц на обсуждение. Дедлайн истек в пятницу, 17 ноября, но большинство спорных моментов так и остались неразрешенными. Политики договорились продолжить консультации на выходных, сам Линднер уверял: «Такое историческое событие, как создание «ямайской коалиции», не имеет права на провал из-за нехватки нескольких часов на консультации». Однако к концу воскресенья переговорщики не добились успеха.

На прошлой неделе вице-спикер бундестага от СвДП Вольфганг Кубицки назвал наиболее острые темы, по которым партии не приблизились к компромиссу: беженцы, экология, финансы, безопасность.

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, по теме миграции баварская ХСС поддерживает введение ежегодного лимита на прием беженцев в 200 тыс. человек, но против каких-либо ограничений выступают «Зеленые». СвДП требуют полной отмены «налога солидарности», собираемого со всех немцев на развитие земель бывшей ГДР, а другие партии предлагают лишь сократить его вдвое, до €8–12 млрд в год. Нет единства между политиками и насчет сокращения использования угля в энергетике, налога на дизельные двигатели и формирования государственного бюджета.

Путь мигранта: как беженцы проникают в Европу Еще 12 фото
Фотогалерея

Палитра возможностей

Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать возобновление переговоров между блоком Меркель и социал-демократами о продолжении работы «большой коалиции», которая правит Германией последние четыре года. Однако в понедельник руководство СДПГ на закрытом заседании единогласно подтвердило намерение быть в оппозиции и отказаться от коалиционного сотрудничества с ХДС/ХСС, рассказали информагентству DPA источники в партии. Лидер партии Мартин Шульц заявил, что в сложившейся ситуации не боится досрочных выборов.

У Германии есть три варианта развития событий, отмечает профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, эксперт Валдайского клуба Николай Павлов: «Во-первых, продолжение консультаций о создании коалиции по настоянию президента, во-вторых, может быть создано правительство меньшинства при условии избрания Меркель канцлером, третий вариант — проведение досрочных парламентских выборов».

Досрочные выборы может назначить президент, если решит, что компромисс невозможен. Спровоцировать их может и Меркель, вынеся на голосование парламента вопрос о доверии своему правительству в расчете не получить поддержку, что приведет к досрочным выборам. Досрочные выборы также созываются по закону, если в течение трех месяцев со дня проведения предыдущих (то есть к 24 декабря) новое правительство не будет сформировано.

Как отмечает Der Tagesspiegel, намеренная постановка канцлером вопроса о доверии правительству — крайняя мера. В 2005 году глава  правительства Герхард Шрёдер, лидер СДПГ, добился перевыборов, поставив на голосование вопрос о доверии его правительству, но проиграл их: большинство в парламенте получила ХДС/ХСС, а канцлером стала Ангела Меркель.

Создание же с «Зелеными» правительства меньшинства, пишет Der Tagesspiegel, крайне маловероятно, поскольку это не вписывается в концепцию стабильности и устойчивости, которой придерживается Меркель. Специалист по немецкой Конституции Йоахим Виланд из Университета Шпейера в интервью Die Zeit отметил, что одна из главных слабостей правительства меньшинства — постоянная оглядка на свои рейтинги вошедших в него политических партий, которые на волне успехов правительства будут искать удобный момент, чтобы добиться перевыборов.

По мнению Павлова, даже проведение досрочных выборов вряд ли сильно изменит текущий политический ландшафт. Националисты из АдГ останутся «политическим изгоем» вне зависимости от полученного процента и не смогут влиять на принятие решений.

Есть еще один вариант развития событий в Германии, указывает Deutsche Welle: президент Штайнмайер может попросить нынешнее правительство во главе с Меркель продолжать работу. Временных ограничений для его работы в таком случае нет.​

Меркель, выступая вечером 20 ноября в эфире ZDF, сообщила, что для нее досрочные выборы предпочтительнее правительства меньшинства.

Автор: Георгий Макаренко.
Теги: ФРГ , Ангела Меркель , ХДС , Коалиция
Материалы по теме
Меркель выразила сожаление из-за срыва переговоров по созданию коалиции Политика
Штайнмайер призвал партии сформировать правительство ФРГ без перевыборов Политика
Партии ФРГ просрочили собственный дедлайн на создание правящей коалиции Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав