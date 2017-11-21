Зачем конгресс обсуждает ядерные полномочия президента

Республиканцы пока не готовы отобрать у президента право на первый ядерный удар, но военные напомнили Трампу, что «незаконный приказ» выполнять не будут

Командование Вооруженных сил США редко публично оспаривает полномочия политического руководства. Однако 18 ноября генерал Джон Хайтен, глава Стратегического командования Вооруженных сил США, контролирующего ядерные силы страны, заявил на международной конференции, что не станет выполнять приказ президента о нанесении ядерного удара в случае, если он будет «незаконным».

Двухпартийное недоверие

Кажется, что речь идет о самой громкой заявке на ограничение президентской власти с 1970-х годов, когда в разгар Уотергейтского скандала министр обороны Джеймс Шлезингер якобы потребовал от военного командования сверять с ним все приказы находящегося в депрессии президента Ричарда Никсона.

За четыре дня до заявления генерала Хайтена комитет по международным делам сената США провел открытые слушания для обсуждения полномочий президента по нанесению ядерного удара. Открывая заседание, председатель комитета подчеркнул, что данный вопрос не поднимался в конгрессе уже 41 год, однако теперь на его обсуждении настояли представители обеих партий.

Демократы еще до президентских выборов заявляли о том, что Дональд Трамп не подходит для принятия решений в ядерной сфере. Его соперница Хиллари Клинтон предупреждала: «Человека, которого может спровоцировать запись в Twitter, нельзя и близко подпускать к кодам запуска ядерных ракет». Спустя четыре дня после инаугурации Трампа демократы внесли в конгресс законопроект о запрете президенту первым применять ядерное оружие без согласия конгресса. Но, учитывая республиканское большинство в обеих палатах, документ не продвинулся дальше рассмотрения в профильном комитете, и шансы на его принятие выглядели нулевыми.

Приказ обсуждается

По крайней мере так обстояли дела, пока интерес к теме не проявил глава международного комитета сената республиканец Боб Коркер. Умеренный консерватор Коркер неоднократно критиковал президента и заявлял, что необдуманные высказывания Трампа могут привести США к третьей мировой войне. Сенатор не планирует переизбираться на следующий срок, что, возможно, помогло ему организовать слушания на столь острую тему.

Таким образом, заявление генерала Хайтена стоит рассматривать как реакцию на обеспокоенность конгресса. Слова генерала должны были успокоить конгрессменов и, возможно, предупредить вмешательство законодательной власти в вопросы ядерного планирования. При этом комментарий главы Стратегического командования нельзя считать проявлением нелояльности к президенту по той простой причине, что генерал говорил об очевидных вещах: «Если вы выполните незаконный приказ, вы отправитесь в тюрьму. Возможно, на остаток своих дней».

С одной стороны, одним из столпов американского общества является гражданский контроль над вооруженными силами, исключающий их влияние на политику и обеспечивающий выполнение приказов политического руководства. Решения о применении вооруженных сил передаются вниз по цепочке управления, в которую входит утвержденный конгрессом министр обороны, но не входит, например, самый высокопоставленный военнослужащий — председатель Объединенного комитета начальников штабов, который может выступать советником, но не может отдавать приказы войскам.

Потерявшие после вьетнамской войны поддержку значительной части граждан США, обвиненные в массовых убийствах мирного населения военные стараются максимально избегать противоречий с законом. Офицеров учат отказываться выполнять противоправные приказы. В 1997 году майор Герберт Макмастер, будущий советник президента Трампа по национальной безопасности, опубликовал книгу «Неисполнение служебного долга: Линдон Джонсон, Роберт Макнамара, объединенный комитет начальников штабов и ложь, которая привела к Вьетнаму», раскритиковавшую военное командование за отсутствие сдерживающего влияния на руководство страны. Книга была включена Вооруженными силами США в список литературы, рекомендуемой к прочтению старшим офицерам. Таким образом, отдай президент США ничем не мотивированный приказ о нанесении ядерного удара, военное руководство в идеале должно отказаться его исполнить так же, как отказалось бы атаковать заведомо гражданские цели. Генерал Хайтен не видит в подобной ситуации повода для конфликта: «Я скажу: господин президент, это незаконно. И знаете, что он сделает? Он ответит: а как нужно поступить в соответствии с законом? И мы представим ему список вариантов, набор возможностей с учетом сложившейся ситуации».

Первый удар

Впрочем, если присмотреться к вопросу еще внимательнее, то окажется, что он носит скорее теоретический, чем практический характер. Ни один из участников дискуссии не оспаривал полномочия президента нанести ответный удар в случае ядерной атаки против Соединенных Штатов или их союзников. Ограниченность времени для принятия решения об ответном ударе просто не позволит конгрессу принять участие в обсуждении вопроса.

Что касается нанесения первого ядерного удара, то, хотя Вашингтон официально не исключает для себя такой шаг, его вероятность ничтожно мала. Учитывая сильнейшее табу на применение ядерного оружия и высокий уровень развития обычных вооружений, сложно представить себе реальную боевую задачу, требующую применения именно ядерного оружия.

Дискуссия позволила обсудить базовые принципы использования стратегических вооружений, но по ее итогам едва ли стоит ждать законодательных изменений. При всем критическом отношении к президенту ограничение его полномочий не является приоритетом для республиканцев в конгрессе.

Прошлый раз, в марте 1976 года, обсуждение права президента США на первый ядерный удар велось на фоне перераспределения влияния между исполнительной и законодательной властью. Демократы тогда контролировали обе палаты, а президентом был непопулярный республиканец Джеральд Форд. За три года до этого конгресс преодолел вето Ричарда Никсона и принял закон, ограничивающий полномочия президента в области ведения боевых действий. Но даже в той обстановке обсуждение ядерных полномочий президента в палате представителей завершилось подтверждением статус-кво. А после победы на президентских выборах демократа Джимми Картера вопрос фактически оказался исчерпан. Так что в отсутствие «незаконных» приказов полномочиям президента Трампа ничего не угрожает.